Эффект замены: в РФ подготовили новую стратегию индустриализации

Масштабную программу индустриализации России готовит Минпромторг. Цель министерства — нарастить до 75% долю отечественных компонентов в продукции 10 ключевых отраслей производства . Это следует из проекта стратегии развития обрабатывающей промышленности на период до 2035 года (есть у «Известий») . На реализацию документа только до 2024-го потребуется 3 трлн рублей. Так, компании должны будут выпустить линейку беспилотников и электромобилей, ежегодно регистрировать не менее 150 отечественных медизделий, увеличить долю российских производителей самолетов и вертолетов на мировом рынке . Однако в Минпромторге признают, что существенно расширить сбыт в условиях пандемии коронавируса, глобального спада потребления и санкций будет крайне сложно.

Импортозамещение

Форсировать переход на отечественную продукцию планируется в 19 секторах . В них вошли тяжелое, энергетическое, нефтегазовое, сельскохозяйственное, пищевое и транспортное машиностроение, производство судов, гражданских самолетов, вертолетов, станков, фармпродукции, медизделий, автомобилей, радиоэлектроники, строительно-дорожной и аэродромной техники, а также химическая, деревообрабатывающая и электротехническая и кабельная, а также легкая промышленность.

В ряде отраслей увеличить долю российских компонентов планируется по крайней мере вдвое. Например, в производстве гражданских самолетов — с нынешних 38 до 75% к 2035 году, станков — с 21 до 46%, фармацевтике — с 30,8 до 65 %.

фарм Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Стратегия Минпромторга предполагает увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВВП с 14 до 17%. Для этого потребуется придать ей ускорение: объем выпуска в 2023–2025 годы будет прирастать на 4,5% ежегодно с дальнейшим снижением до 3% в 2031–2035-х. По итогам 2019-го показатель увеличился на 2,3% (2,6% в 2018 году), следует из данных Минэкономразвития. От реализации будет зависеть выполнение поручения президента выйти на темпы роста выше мировых, подчеркивается в документе . В МЭР оперативно не ответили на вопрос, поможет ли стратегия улучшить темпы увеличения ВВП.

Не лучший момент

В Минпромторге признают, что конъюнктура для рывка сложилась не самая благоприятная. Потенциал роста на внутреннем рынке ограничен недостатком оборотных средств и высокой кредитной нагрузкой предприятий, исчерпанием возможностей госзаказа, низкими доходами населения и медленным увеличением инвестиций корпораций.

В таких условиях экспорт должен стать магистральной линией развития обрабатывающей промышленности, однако на глобальном рынке также есть значительные сложности, в Минпромторге уверены. В частности, спад мировой торговли и спроса, который и так был неизбежен, резко ускорился из-за коронавируса, говорится в проекте стратегии. Кроме того, продажам российской продукции препятствуют санкции США и ЕС, экономический национализм государств и так далее.

В сложившихся обстоятельствах невозможно ориентироваться на традиционные товары российского промышленного экспорта, подчеркивается в стратегии Минпромторга. Поэтому в следующие 15 лет планируется сосредоточиться на расширении доли на формирующихся рынках инновационной продукции и новых географических направлениях.

Исходя из этого, установлены и ключевые задачи стратегии: увеличить долю организаций, постоянно внедряющих инновации, до 50% от их общего числа, повысить уровень затрат на внедрение цифровых технологий до 5,1% от валовой добавленной стоимости, а также нарастить экспорт промпродукции до $205 млрд в год.

Стоимость развития с 2020 по 2024 годы — почти 3 трлн рублей, следует из документа. Средства распределены по федеральным госпрограммам. Большая их часть — 2,2 трлн рублей — сосредоточена в программе развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. В Минфине вопрос о финансировании стратегии перенаправили в Минпромторг.

оэз Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Среди инструментов поддержки промышленности — субсидирование затрат на науку, создание специальных кластеров, льготное финансирование, протекционизм в рамках нацпроектов, программы подготовки кадров, госзакупки, поддержка потребителей и так далее.

В Минпромторге оперативно не ответили на вопросы о реалистичности стратегии в нынешних условиях и планах вносить в нее поправки. В последний раз эту версию документа обсуждали с бизнесом 27 марта. Кроме этого, «Известия» попросили другие отраслевые министерства и крупные компании оценить документ и зависимость их собственных ключевых показателей от развития обрабатывающей промышленности. В Минтрансе вопросы переадресовали в Минпромторг. Проект стратегии поступал в Минфин России и будет рассмотрен в установленном порядке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задачи, поставленные в документе, во многом созвучны приоритетам, которые обозначил для себя «Ростех» в собственной стратегии развития , рассказали в пресс-службе госкорпорации. Это и увеличение доли гражданского производства, и наращивание производства авиатехники и медицинского оборудования, и рост выручки от высокотехнологичной продукции, и комплексное внедрение «цифры» во всех отраслях. Стратегию в «Ростехе» назвали сложной, но достижимой.

Достижение всех обозначенных в стратегии целей будет зависеть от разработки эффективной дорожной карты ее реализации — с описанием конкретных мер, механизмов и источников финансирования, заявили в пресс-службе «Русала».

В пресс-службе ВЭБа заявили о готовности помочь проектам стратегии с финансированием, в том числе субсидировать ставку по кредитам.

По отраслям

Стратегия развития сгруппирована по 14 направлениям, которые могут включать в себя несколько отраслей . Каждой из них присвоены плановые показатели, которые должны быть достигнуты к 2035 году. Вот основные из них:

самолет Фото: РИА Новости/Антон Подгайко

Авиастроение . Планируется увеличить объем производства на 85% к уровню 2020 года, довести долю гражданской продукции до 42%, нарастить присутствие российских производителей самолетов и вертолетов на мировых рынках до 10,5% и 16,4% соответственно;

. Планируется увеличить объем производства на 85% к уровню 2020 года, довести долю гражданской продукции до 42%, нарастить присутствие российских производителей самолетов и вертолетов на мировых рынках до 10,5% и 16,4% соответственно; Судостроение . Рост загрузки мощностей минимум до 80% и увеличение выпуска в 2,2 раза;

. Рост загрузки мощностей минимум до 80% и увеличение выпуска в 2,2 раза; Электронная промышленность . Рост выручки до 7 трлн рублей и повышение выпуска отрасли в ВВП до 5,1%;

. Рост выручки до 7 трлн рублей и повышение выпуска отрасли в ВВП до 5,1%; Медицина . Увеличение объема производства до 320 млрд рублей и ежегодная регистрация не менее 150 российских медизделий;

. Увеличение объема производства до 320 млрд рублей и ежегодная регистрация не менее 150 российских медизделий; Фармацевтика . Повышение доли российских инновационных лекарств в общем объеме производства в РФ до 92%.

. Повышение доли российских инновационных лекарств в общем объеме производства в РФ до 92%. Автомобильная промышленность . Создание новой линейки автомобилей с темпами роста продаж 40–50% в год, в частности, беспилотников и электромобилей;

. Создание новой линейки автомобилей с темпами роста продаж 40–50% в год, в частности, беспилотников и электромобилей; Сельскохозяйственная промышленность . Увеличение доли российских производителей на внутреннем рынке минимум до 80%;

. Увеличение доли российских производителей на внутреннем рынке минимум до 80%; Энергомашиностроение . Занять долю глобального рынка в 15%;

. Занять долю глобального рынка в 15%; Станкоинструментальная промышленность . Увеличение доли российской продукции в РФ до 55% или до 82 млрд рублей, обеспечение темпов роста не ниже 15%;

. Увеличение доли российской продукции в РФ до 55% или до 82 млрд рублей, обеспечение темпов роста не ниже 15%; Обработка и утилизация отходов . Повысить долю утилизированных либо обезвреженных отходов до 98%;

. Повысить долю утилизированных либо обезвреженных отходов до 98%; Оборонный комплекс. Нарастить выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения до 60% от общего объема.

Беспилотники и экзоскелеты

Тезис о приоритете инновационности продвигается и в отраслевом разрезе. Прорывы планируются по целому ряду сегментов. Например, приоритетные проекты в авиастроении — производство электрических самолетов, беспилотных воздушных систем для связи, мониторинга и транспортировки грузов, скоростных вертолетов, конвертируемых винтокрылых летательных аппаратов. В электронной промышленности нужно сконцентрироваться на беспилотной авиации, нейроинтерфейсах, интеллектуальной энергетике, автоматизированном транспорте, роботехнике и сенсорике, а также на виртуальной реальности.

В медицинской промышленности планируется развивать телемедицину, биомеханику, включая создание экзоскелетов, роботизацию, печать органов на 3D-принтерах для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и так далее.

экзо Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

С точки зрения Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), один из основных недостатков проекта стратегии — это определенная декларативность, сообщил «Известиям» вице-президент объединения Дмитрий Курочкин. В частности, необходимо детализировать данные по зависимости промышленности от зарубежных компонентов. Отечественным производителям нужно понимать, в каких областях есть потенциал импортозамещения.

Это особенно важно для ТПП РФ, поскольку палата удостоверяет российское происхождение продукции. Кроме этого, в стратегии не были отражены вопросы поддержки продвижения товаров на выставках, добавил Дмитрий Курочкин. Это также необходимо предусмотреть, по крайней мере в отношении малых и средних предприятий.

Так или иначе, Минпромторг слышит замечания бизнеса, например, в документ были включены индикаторы, отражающие уровень инновационности российских предприятий , например, доля затрат на внедрение цифровых технологий в валовой добавленной стоимости продукции, заключил вице-президент ТПП.

Документ уже несколько раз дорабатывался за последние месяцы, его последняя версия обсуждалась на прошлой неделе с бизнесом, однако стратегию в любом случае придется актуализировать в будущем, исходя из постпандемических реалий, полагает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Впрочем, принципиальных правок быть не должно: с точки зрения акцентов, концепции самой по себе — планы Минпромторга проработаны совершенно адекватно , добавил он. По его мнению, от реализации стратегии будет зависеть российская экономика в целом: по всей видимости, вклад от продажи энергоресурсов и сырья в ВВП будет снижаться, тогда как обрабатывающая промышленность выйдет на первый план.

ростех Сотрудники в сборочном цехе Новосибирского авиаремонтного завода Фото: РИА Новости/Александр Кряжев