Бой посуде: напитки в небольших бутылках рискуют исчезнуть из продажи

Напитки в небольших бутылках — 0,25 и 0,33 л — могут исчезнуть из продажи уже в 2021 году . О таких опасениях бизнеса рассказали «Известиям» в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциации производителей стеклянной тары. Риски связаны с возможным вступлением в силу нормативов, предполагающих стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. Изготовителям придется платить повышенный экосбор, что увеличит цены на продукцию и может вынудить компании отказаться от бутылок небольшого объема. В Минприроды с расчетами по поводу подорожания напитков не согласились.

Бутылки против

Как пояснил «Известиям» исполнительный директор Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, концепция о расширенной ответственности производителей (РОП) должна вступить в силу уже в 2021 году. Она предполагает увеличение нормы утилизации товаров и упаковки до 100%. Согласно последней версии документа, по его данным, компании не смогут самостоятельно перерабатывать отходы и будут обязаны уплачивать экологический сбор. Хотя ранее Минприроды оставляло за ними право выбора: утилизировать отходы или платить.

Производители напитков платят экосбор с 2018 года. Но сегодня норматив утилизации для стеклянной тары составляет 25%, для пластиковых бутылок — 20%. По стеклянным бутылкам объемом 0,25 л сумма сбора составляет 2 564 рублей за 1 т, ПЭТ-упаковке — 3844 рубля, алюминиевой — 2423 рубля.

По словам Максима Новикова, компании уже оценили объем дополнительной финансовой нагрузки в случае появления новых правил. На экосбор придется направлять в общей сложности 13,5 млрд рублей в год. 1 л напитка в рознице может подорожать на 1,5-3,5%, отметил он.

Он подчеркнул, что напитки не относятся к товарам первой необходимости, поэтому из-за роста цен именно от них потребители отказываются в первую очередь. По данным ВШЭ, при увеличении стоимости этой продукции на 1% спрос падает на 2%, напомнили в союзе. Если цены вырастут на 3,5%, спрос сократится на 7%.

— Это может привести к сокращению линейки товаров. А значит, компаниям придётся пожертвовать небольшими форматами бутылок: 0,25 л и 0,33 л, — сказал он.

пласт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова согласна с коллегой. Она также считает, что реализация новой концепции спровоцирует рост себестоимости упаковки.

В связи с этим крупнейшие производители тары обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой пересмотреть основные положения концепции РОП. Письмо от Ассоциации производителей стеклянной тары, Союза стекольных предприятий, Алюминиевой ассоциации и других бизнес-объединений направлено в правительство 4 марта. «Известия» ознакомились с ним. Производители уверены, что одномоментное кратное повышение нормативов утилизации несёт в себе риски кардинального увеличения финансовой нагрузки на участников рынка. Расходы производителей могут составить до четверти добавленной стоимости продукта.

Бизнес также считает важным принять во внимание фактор реальной нехватки перерабатывающих мощностей для утилизации всех отходов, за уничтожение которых предлагается начислять сбор. По их данным, сейчас из 600 тыс. т ежегодно генерируемых ПЭТ-отходов перерабатывается около 150 тыс. т. Остальное отправляется на полигоны. В этих условиях наиболее справедливым было бы повышение норматива утилизации с 15% до 40%, сказано в письме.

— Ответственность бизнеса за утилизацию производимого мусора действует уже несколько лет, — пояснил «Известиям» представитель вице-премьера Виктории Абрамченко. — И только сейчас, при выстраивании прозрачной схемы утилизации и ликвидации правовых и административных пробелов, мы наблюдаем такую очевидную реакцию.

Следует создать прозрачную экономику отрасли, при которой будут работать четкие механизмы администрирования с привлечением ФНС и ФТС. При этом бизнес будет нести реальную ответственность по принципу «загрязнитель платит», но сохранятся и стимулирующие механизмы переработки материалов и использования вторсырья. Эти направления заложены в концепции Минприроды. Необходимо переложить нагрузку с граждан на бизнес, который за все время работы РОП не создал мощностей и благополучно уходил от ответственности, отметил представитель вице-премьера.

Без риска

В пресс-службе Минприроды «Известиям» сообщили, что масса стеклянной бутылки емкостью 0,25 л — 187,4 г, емкостью 0,33 л — 265 г. А это значит, что сумма экологического сбора на бутылку составляет 12 и 17,6 копейки соответственно. Такие расчёты ведомство привело, исходя из действующих нормативов утилизации: 25% на стеклянную упаковку. Если же нужно будет уничтожать до 100% упаковки, сумма экологического сбора на бутылку емкостью 250 мл вырастет на 36 и 52,7 копейки соответственно.

— Если увеличение экосбора на 36 копеек ведёт к удорожанию товара на 3,5%, значит, сейчас товар стоит чуть больше 10 рублей. Но таких цен на напитки в стеклянной таре 250 мл и 330 мл нет, — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве напомнили, что производители стеклотары будут не только плательщиками, но и получателями средств экологического сбора. Они получат больше средств, если начнут активнее заменять первичное сырье стеклобоем.

По другим видам тары в Минприроды расчётов не привели.

пласт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод оперирует данными в расчете на 1 л. Там пояснили «Известиям», что новые нормы, предложенные Минприроды, создадут дополнительную нагрузку в 1 рубль на каждый литр выпущенной продукции. К примеру, экосбор на четыре бутылки по 0,25 литра составит 48 копеек, а на 3 бутылки по 0,33 литра — 52,8 копеек. Если норматив вырастет до 100%, дополнительно придется уплатить 1 рубль 48 копеек и 1 рубль 59 копеек соответственно — именно на такие значения вырастет себестоимость бутылки.

Представитель Российского экологического оператора (РЭО, формирует систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами) уверен, что тара с рынка не исчезнет.

— В Германии, где отлично работает эффективная система расширенной ответственности производителей, на прилавках магазинов присутствует тара разного объёма, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями».

Только конкуренция, потребительские тренды и покупательская способность диктуют бизнесу, каким будет объем тары, никакой связи с новой концепцией РОП нет, убеждены в РЭО.