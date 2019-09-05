Этого не нано: органику запретят продавать в пластиковой упаковке

В России предлагают запретить продавать органическую продукцию в любой пластиковой упаковке. В том числе и созданной с использованием новейших технологий — наноматериалов и наночастиц . С такой инициативой в техкомитет Росстандарта обратился Национальный органический союз. «Известиям» там пояснили, что безвредность наночастиц пока не подтверждена, поэтому подобная пленка может повлиять на чистоту продукции, а следовательно, и на здоровье потребителей . Такой же позиции придерживаются и в Международной федерации движений экологического сельского хозяйства. После того как российский ГОСТ на такую продукцию приведут в соответствие с мировыми требованиями, наши товары с меткой «органик» можно будет выводить на экспорт.

Стандарт мирового уровня

Согласно актуальному с 2016 года межгосударственному стандарту на органику (действует в странах – участницах ЕАЭС), такие продукты следует заворачивать только в экологически чистые материалы, например в кукурузную бумагу. Нынешняя версия ГОСТа запрещает использовать для упаковки этих товаров материалы на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов. Однако в последнее время изготовители нашли лазейку: они используют для производства тары наноматериалы и наночастицы.

Запретить и их предложил Национальный органический союз. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор организации Олег Мироненко.

— Речь идет о пищевой пленке с наночастицами, например, серебра, аморфного диоксида кремния или диоксида титана. Такой материал выделяет частицы, которые могут оказать влияние на продукцию , — отметил он. — Эта упаковка получает всё большее распространение в мире, в том числе и в РФ, у которой есть свои разработки в этой области.

Олег Мироненко пояснил, что изменения в стандарт необходимо внести в том числе и из-за международных требований . С 2020 года в России стартуют продажи органической продукции, которая произведена без использования химикатов и лишь сертифицированными изготовителями. С этого момента ГОСТ станет обязательным к исполнению.

Мироненко Директор Национального органического союза Олег Мироненко Фото: ТАСС/Николай Галкин

Если же Россия намеревается экспортировать свои экологически чистые товары за рубеж со значком «органик» — а такую задачу отрасли уже ставит президент, — то наш ГОСТ необходимо включить в международный перечень стандартов . Для этого Национальный органический союз в начале 2018 года направил российский документ в Международную федерацию движений экологического сельского хозяйства (IFOAM). Иностранные коллеги также высказали замечания по поводу отсутствия в стандарте запрета на упаковку продукции в тару из наноматериалов и частиц. В результате ГОСТ предложили изменить.

Проект поправок союз направил на рассмотрение в технический регламент при Росстандарте. Но так как руководство техкомитета менялось, документ до сих не изучили, отметили в союзе. Публичное обсуждение изменений ГОСТа до настоящего времени не проводилось, подтвердили «Известиям» в Росстандарте.

В пресс-службе Роскачества — секретариата технического комитета по органической продукции — «Известиям» сказали, что не получали от отраслевых союзов предложений по запрету применения пищевой упаковки для этой продукции с использованием наноматериалов и наночастиц. Как только они поступят в организацию, их рассмотрят.

Маленькие частицы — большие проблемы

Сегодня в реестре, который ведет НИИ питания РАМН, находятся 30 нанопродуктов пищевой индустрии . При этом нет данных о том, сколько из них имеет отношение к упаковке, сказали «Известиям» в Союзе органического земледелия. Ранее институт публиковал свой прогноз, согласно которому вскоре Россию ждет лавинообразный рост развития этого направления.

Председатель правления союза, член Общественного совета Минсельхоза Сергей Коршунов сообщил «Известиям», что изменения в стандарте, которые ограничивают применение наноматериалов и наночастиц при производстве упаковки для органики, находятся в процессе разработки.

упаковка Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По словам эксперта, отказ от использования этих материалов продиктован тем, что до сих пор не установлено влияние этих супермелких частиц, которые могут из упаковки попасть в находящийся в ней пищевой продукт , а далее в организм человека. Накапливаясь в нем, они способны негативно влиять на функционирование жизненно важных органов. То есть потенциальный риск для человека есть, а результатов достоверных и длительных опытов еще нет.

Применение нанотехнологий в пищевой упаковке давно вошло в обиход , сказал «Известиям» зампред правления ассоциации производителей и поставщиков «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Причем если раньше речь шла об упаковочных технологиях и материалах исключительно иностранного производства, то сегодня подобные решения рынку предлагают и российские предприятия. Вариантов упаковки много: это пищевая пленка, вакуумные пакеты и т.д. Наиболее популярны на рынке решения с кислородо- и влагопоглотителями, а также так называемые барьерные упаковки, подчеркнул он.

По словам Дмитрия Леонова, России нужно задуматься о развитии экспорта экологической продукции глубокой степени переработки, чтобы не стать сырьевым придатком в отрасли органики. Это невозможно без гармонизации российских и международных требований. Действующая система стандартов IFOAM способствует международной торговле — органические стандарты IFOAM работают в 87 странах мира. Еще 18 государств, в том числе и РФ, находятся в процессе их внедрения. В IFOAM на запрос «Известий» не ответили.