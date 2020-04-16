Держи кредит шире: нормативы займов на зарплаты предложили увеличить

Размер беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам стоит увеличить, полагают в ОНФ. По мнению представителей организации, величину займа необходимо определять исходя из фактических зарплат в компании, а не из расчета МРОТ на человека. Письмо с таким предложением организация направила в Центробанк. На реализацию предложения может потребоваться до 250 млрд рублей, оценили эксперты.

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Письмо направлено руководителю службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Банка России Михаилу Мамуте. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0», зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики Илья Семин. В тексте говорится, что предприниматели сталкиваются с рядом проблем при попытках получить беспроцентный кредит на выплату заработной платы сотрудникам.

Справка «Известий» Госпрограмма кредитования под 0% для выплаты зарплат действует для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса отраслях. Это компании из сферы туристического и гостиничного бизнеса, организации досуговых и спортивных мероприятий, общественного питания, бытовых услуг, дополнительного образования, а также компании, работающие в сфере авиа- и автоперевозок. Согласно условиям программы, срок ведения деятельности фирм должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 1 октября 2020 года. 15 апреля президент Владимир Путин объявил, что мера поддержки будет распространена и на крупный. Кроме того, по поручению главы государства не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями ВЭБа. Это позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит, и повысить доступность кредитных ресурсов.

Сегодня сумма кредита определяется так: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) умножается на число сотрудников и на количество месяцев, на которое нужен заем. Это не покрывает потребностей большинства компаний, которые платят своим сотрудникам гораздо больше МРОТ, указывает в письме в ЦБ Илья Семин. Он призывает регулятор скорректировать нормативы и привязать размер кредита к фактическому фонду оплаты труда компании.

В целом по России МРОТ составляет 12 тыс. рублей, а средняя зарплата — 46,7 тыс. рублей (по данным Росстата за январь). То есть если в компании, к примеру, трудятся 100 человек с такими окладами, месячный фонд оплаты труда составляет 4,7 млн рублей. А получить беспроцентный кредит фирма сможет только на 1,2 млн рублей — почти вчетверо меньше.

Ранее ЦБ уже выделил на программу беспроцентного кредитования для выплаты зарплат 150 млрд рублей. Оценить, сколько потребуется на реализацию предложения, в ОНФ затруднились. «Известия» направили запрос в пресс-службу регулятора.

Может, 70%?

Если говорить о кредитах на неполный размер зарплат, а, например, на более реалистичные 70% от фонда оплаты труда, то на займы потребуется до 200–250 млрд рублей, оценил для «Известий» профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Орлов. По его словам, речь идет выплатах примерно 8–10 млн сотрудников, находящихся на грани вынужденного увольнения.

Размеры нынешних беспроцентных кредитов на зарплату действительно недостаточны, согласен президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Такие займы только в малой степени покрывают расходы компаний, а это провоцирует сокращение сотрудников и рост безработицы, крайне опасной сегодня для социального здоровья общества, отметил он. На днях ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия», «Опора России» направили совместное письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором в том числе предложили радикально сократить налогообложение фонда оплаты труда и предусмотреть субсидию на оплату двух третей среднемесячного заработка, напомнил Сергей Катырин. Это международная и общепризнанная практика, дающая возможность компаниям сохранять рабочие места, а работникам содержать себя и семьи, считает он.

Основная проблема сейчас — не размер ссуды относительно реального уровня зарплаты, а перечень включенных в проект отраслей — его необходимо расширять, считает в свою очередь старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов. Он отметил, что пока запросы на кредит по этой программе исчисляются десятками.

Прочие сложности

В письме регулятору Илья Семин также указывает и на другие проблемы бизнесменов при получении займов на зарплаты. В частности, многие кредитные организации отказывают компаниям, которые не открыли зарплатные проекты в этих банках до 1 марта, сообщил представитель ОНФ. Также получить деньги сложно из-за неопределенного положения компании в условиях кризиса — кредиторы сомневаются, что эти фирмы смогут вернуть долг.

Впрочем, банки с этим выводом не согласны. Кредит на зарплату под 0% востребован предпринимателями: в «Сбербанк» поступило более 3 тыс. заявок, и 1,3 тыс. из них уже одобрены, сообщили «Известиям» в организации. В МКБ заявили, что банк рассматривает механизмы запуска этой программы. Текущие задачи связаны с открытием зарплатных карт, которые требуют личного присутствия, что осложнено режимом самоизоляции, пояснили в МКБ.

В Промсвязьбанк поступило уже более 1 тыс. заявок на программу кредитования под 0%, сто из них уже одобрили, рассказали «Известиям» в кредитной организации. В банке рассчитывают в ближайшие несколько месяцев выдать от 15 тыс. до 20 тыс. кредитов на сумму 5–10 млрд рублей.

В этих трех кредитных организациях не ответили на вопрос «Известий» о необходимости увеличить размер займа исходя из реального уровня зарплат в компаниях.

15 апреля Владимир Путин заявил о необходимости предусмотреть для системообразующих предприятий новый специальный кредитный продукт — льготный заем на пополнение оборотных средств. Ставка по нему будет субсидироваться государством в размере ключевой — 6%, при этом половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.