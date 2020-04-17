Маневр на снижение: когда ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику

Уже в следующую пятницу Центробанк, вероятно, снизит ключевую ставку. Такой вывод можно сделать из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной 17 апреля. На ближайшем заседании совета директоров через неделю Банк России предметно рассмотрит этот вопрос (на данный момент ставка составляет 6%). По словам Эльвиры Набиуллиной, к этому моменту будет подготовлен новый, кардинально скорректированный макропрогноз и регулятор изучит все сценарии, чтобы понять, какое пространство имеется для смягчения денежно-кредитной политики. В то же время переходить к программе количественного смягчения и «разбрасывать деньги с вертолета» ЦБ необходимым не считает. Сообщила Эльвира Набиуллина и о новых мерах поддержки банков, бизнеса и населения. Так, для кредитных организациям снижена ставка в Фонд страхования вкладов, а граждане смогут до июля пользоваться картами с истекшим сроком.

Кардинальный пересмотр

К очередному заседанию совета директоров Центробанк подготовит новый макропрогноз с несколькими сценариями развития экономики. Именно на основании этого документа будет приниматься решение об изменении ключевой ставки — в марте ЦБ оставил ее без изменения на уровне 6%.

Отвечая на вопрос «Известий», глава ЦБ отметила, что прогноз будет пересмотрен «кардинально», причем даже самый консервативный его сценарий с точки зрения заложенных в нем нефтяных цен. Правда, какая стоимость сырья рассматривается регулятором как наиболее вероятная, она не сообщила.

Очевидно, что ожидать высоких показателей сейчас не приходится. Стабилизация цен на нефть еще не произошла, отметил Эльвира Набиуллина.

— Масштабное соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи должно способствовать более скорому восстановлению баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. Но на этой неделе цена на нефть марки Urals вновь снижалась до $15–16 за баррель, — уточнила глава регулятора.

цб1 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: РИА Новости/Артем Кудрявцев

По ее словам, на заседании совета директоров ЦБ рассмотрит спектр различных экономических сценариев и с учетом этого оценит, какое пространство имеется для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами целесообразно двигаться. При этом Центробанк будет рассматривать снижение ключевой ставки как основной сценарий — повышение ее маловероятно.

Программу количественного смягчения через выкуп ОФЗ Центробанк актуальной не считает, в качестве основного инструмента рассматривается изменение именно ключевой ставки, в этом маневре еще заложен большой потенциал. Кроме того, ЦБ РФ не видит необходимости и вслед за некоторыми центробанками мира прибегать к практике «вертолетных» денег, которая предполагает раздачу больших средств напрямую бизнесу и гражданам.

— Не нужно путать «вертолетные» деньги и меры социальной политики, которую сейчас проводит правительство, выплачивая дополнительные средства семьям с детьми, выдавая гранты предприятиям на зарплату, — пояснила глава ЦБ.

Решительными шагами

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, с учетом последних сигналов Банка России снижение ключевой ставки является основным сценарием предстоящего заседания.

— На наш взгляд, реальным барьером для реализации шага по снижению ставки может стать лишь новая волна повышенной волатильности на рынках в рамках очередного усиления пессимизма инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. В то же время вероятность подобных всплесков в перспективе ближайшей недели видится достаточно сдержанной. Добавим, что текущая инфляционная конъюнктура, на наш взгляд, не формирует для Центробанка значительных препятствий для смягчения денежно-кредитной политики, — отметил он.

По прогнозу аналитика, ЦБ может пойти на активные шаги по снижению ставки на апрельском заседании — на 50 б.п. до уровня 5,5%.

цб2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Нельзя исключать, что при таком развитии событий в конце года ключевая ставка может быть снижена до уровня в 5%, — полагает Антон Покатович.

Доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Владимир Колмаков также считает, что многое зависит от того, насколько решительным будет шаг по снижению ставки: ограничится ли Банк России символической четвертью процента или шагнет более решительно, как того ожидает бизнес и некоторые влиятельные экономисты.

— Можно предположить, что незначительное снижение не послужит целям перезапуска кредитного механизма. Сложность ситуации в том, что профицит ликвидности в банковском секторе, хоть и ужался за последний месяц благодаря набегам вкладчиков, всё равно остается существенным и исчисляется триллионами рублей, невостребованных реальным сектором по причине снижения деловой активности и безграничного роста неопределенности, — сказал экономист.

Он, правда, отмечает, что важнейшей целью снижения ставки может быть вовсе не всплекс кредитования реального сектора, к чему нет предпосылок.

— Снижение ставки достаточно скоро приведет к росту рыночной стоимости инструментов с фиксированной доходностью (облигаций, в том числе государственных), что формально увеличит стоимость активов банковского сектора и поддержит налогооблагаемую базу, — предположил Владимир Колмаков.

Соблюдай дистанцию

Рассказала глава ЦБ и о новых мерах поддержки банков, бизнеса и граждан.

— Ключевая мера в части реструктуризации — это распространение регуляторных послаблений по резервам для реструктурируемых кредитов на все отрасли, не только пострадавшие. В случае если до начала ограничительных мер у заемщика было высокое кредитное качество, — сообщила Эльвира Набиуллина.

цб3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Одна из мер, отметила она, касается самих банков.

— Чтобы облегчить им привлечение фондирования, базовая ставка взносов в систему страхования вкладов будет снижена с 0,15% до 0,1% до конца 2020 года, — сообщила глава ЦБ.

Как полагает Владимир Колмаков, на фоне сокращения объема взносов и в отсутствии притока новых вкладов эта мера должна высвободить часть ликвидности, как если бы она была востребована рынком в полом объеме.

— Очевидно, будут созданы дополнительные условия для выполнения поручения президента по кредитной поддержке бизнеса и населения — компенсация выпадающих доходов выпадающими расходами. В отсутствие роста предложения кредитов сокращение отчислений математически обеспечит сокращение расходов, учитываемых в целях налогообложения, и стоимость фондирования для банков, в пассивах которых существенна доля вкладов населения, — объяснил экономист.

Ряд мер, анонсированных главой ЦБ, касается расширения возможностей для исключительно удаленного взаимодействия с клиентами и адаптации правил к текущей ситуации: больше операций, в том числе по открытию счетов для МСП, банки могут проводить без личного присутствия, а банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля.

— Легализация дистанционного заключения договоров между банками и МСП — давно напрашивавшаяся мера безотносительно кризисных условий. Развитие технологий идентификации личности и, главное, выявления однодневок и прочих нежелательных с позиции 115-ФЗ элементов сделали очное общение сотрудника банка и клиента невостребованным с позиции влияния на риск и практик KYC (know your client — знай своего клиента), — считает Владимир Колмаков.

ЦБ5 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Также глава ЦБ успокоила население, которое обсуждает возможное введения моратория на вклады из-за их оттока в связи с принятием закона о введении НДФЛ на процентный доход с крупных депозитов.

— Никаких оснований для такого рода беспокойств нет, — пояснила она, добавив, что такая мера не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.

Кроме того, уточнила Эльвира Набиуллина, в этом нет и никакой необходимости, учитывая, что у банковской системы всё в порядке и с фондированием, и с ликвидностью.