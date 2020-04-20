Роспотребнадзор дал рекомендации по проверке работников на симптомы ОРЗ

Роспотребнадзор дал рекомендации предприятиям по проверке сотрудников на наличие симптомов респираторных заболеваний (ОРЗ), отметив, что это необходимо делать каждый 4 часа с измерением температуры. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Согласно тексту документа, помимо осмотра и опроса работников, необходимо сократить число одновременно находящихся в помещении сотрудников в зависимости от его размера. Так, на площади до 50 кв. м должно находиться не более 5 человек, до 100 кв. м — не более 10, до 200 кв. м — не более 25, свыше 200 кв. м — не более 50 человек.

Также ведомство рекомендует перевести большую часть сотрудников на дистанционный режим работы, в том числе граждан из группы риска: людей старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и беременных женщин. Предприятия также должны позаботиться о том, чтобы доставить работников без личного транспорта на работу и с работы.

Ранее 20 апреля Роспотребнадзор спрогнозировал пик коронавируса — в ведомстве считают, что он произойдет в начале мая или раньше.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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