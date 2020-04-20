Прямой эфир
Сюжет:

В Роспотребнадзоре сообщили о низкой летальности из-за коронавируса в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия по числу заразившихся коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей занимает 64 место, а летальность меньше, чем в других странах, сообщил в понедельник, 20 апреля, советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в ходе совещания с президентом России по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом
Ориентироваться нужно не на количество зараженных, а на смертность, говорят врачи

«Значительное достижение, что количество летальных исходов [среди пациентов с коронавирусом] относительно общего содержания больных значительно меньше, чем в других странах», — приводит его слова ТАСС.

Малеев добавил, что Россия на данный момент находится на 64 месте по числу летальных исходов из-за COVID-19, если считать на 100 тыс. населения.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается сложной, а число заразившихся граждан растет.

Накануне глава государства заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин заявил о росте количества и качества тестов на коронавирус
Рост заболеваемости коронавирусом в регионах составил 12%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020