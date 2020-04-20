В Роспотребнадзоре сообщили о низкой летальности из-за коронавируса в России

Россия по числу заразившихся коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей занимает 64 место, а летальность меньше, чем в других странах, сообщил в понедельник, 20 апреля, советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в ходе совещания с президентом России по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Значительное достижение, что количество летальных исходов [среди пациентов с коронавирусом] относительно общего содержания больных значительно меньше, чем в других странах», — приводит его слова ТАСС.

Малеев добавил, что Россия на данный момент находится на 64 месте по числу летальных исходов из-за COVID-19, если считать на 100 тыс. населения.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается сложной, а число заразившихся граждан растет.

Накануне глава государства заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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