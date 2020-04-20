Тест на антитела к COVID-19 зарегистрируют на следующей неделе

Тест-систему, которая выявляет антитела, нейтрализующие коронавирус, зарегистрируют на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 20 апреля.

По его словам, антитела только трети пациентов обладают активностью, нейтрализующей этот вирус. «В течение следующей недели в РФ будет зарегистрирована тест-система, определяющая наличие не в целом антител, а специфических вируснейтрализующих антител, которые помогут той категории больных, прежде всего тяжелым больным с коронавирусной инфекцией, чтобы выйти из этой негативной ситуации», — сказал эксперт.

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев также заявил в эфире, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России при благополучном исходе достигнет пика в начале мая или раньше, затем наступит плато. «То есть какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением», — сказал Малеев.

Ранее в этот же день НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи заявил, что тест-система на антитела к коронавирусу поступит на регистрацию в Росздравнадзор к концу недели. Она разрабатывается на базе этого института.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России значительно выросло количество и качество тестов на коронавирус, поскольку исследованиям подключились региональные и частные медицинские лаборатории.

О запуске тестирования на антитела к этой инфекции объявила на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам вице-премьера России Татьяна Голиковой, тесты первой из российских регионов получит Москва.

По данным оперштаба на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай коронавируса, из которых 4268 — за последние сутки.

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