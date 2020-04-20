Собянин заявил о росте количества и качества тестов на коронавирус

Количество и качество тестов на коронавирус в России значительно выросло. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вы поручили кратно увеличить количество тестов, сделать эту систему более открытой, что, собственно, и происходит на сегодня, когда количество тестов, проводимых на коронавирус, проводятся не только узковедомственными лабораториями, но и региональными и частными лабораториями. В результате количество тестов значительно выросло. <...>. Сегодня качество выросло почти в половину, и охват увеличился, соответственно – и выявляемость тех, кто заболел коронавирусом», — сказал Собянин.

Он отметил, что в Москве начали диагностировать коронавирус не только по лабораторным исследованиям, но и по клинической картине.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что статистика по заболевшим в других странах — не совсем точная, потому что в нее попадают только пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии. Диагностика тех, кто остается дома в самоизоляции, там запрещена.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено уже более 2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются 135 тыс. человек.

На минувшей неделе в Росздравнадзоре рассказали, что точность зарегистрированных в России тест-систем для диагностики коронавируса составляет более 95%.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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