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Путин соообщил о дальнейшем взаимодействии с вирусологами

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Фото: ТАСС/Алексей Дружини
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Президент России Владимир Путин будет продолжать взаимодействовать с экспертами в области вирусологии. Об этом он заявил в понедельник, 20 апреля.

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«Для всех нас, для федеральных, региональных органов власти крайне важны ваши профессиональные оценки и рекомендации, поэтому будем и дальше находиться с вами на постоянной связи», — отметил президент в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

По его словам, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всей стране, однако благодаря проведенной заранее подготовке процесс удалось затормозить.

Президент также отметил, что пик эпидемии коронавируса в России еще впереди. Он подчеркнул, что в настоящий момент необходимо сделать всё, чтобы сгладить грядущий пик заболеваемости и сократить срок прохождения «через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее количество новых заболевших».

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране с начала пандемии заболел 47 121 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 76 регионах страны. Больше всего новых заболевших за последние сутки в Москве (2026), Московской области (578) и Санкт-Петербурге (86).

В общей сложности в стране зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человек выздоровели.

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