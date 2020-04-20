Прямой эфир
Сюжет:

Рост заболеваемости коронавирусом в регионах составил 12%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост числа заболевших в регионах, без учета Москвы и Московской области, составил 12%. Об этом 20 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Со всей Россией-матушкой»: как выглядит самоизоляция на Енисее
В селения старообрядцев и сибирских рыбаков нечасто прилетает вертолет и не ведут дороги, но новые правила у них оказались одни с большими городами

«Я хочу обратить внимание, Владимир Владимирович, что мы оцениваем ситуацию по России без Москвы и Московской области очень пристально, поскольку в целом другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2–3 недели», — сказала она.

По словам Голиковой, в Москве суточный прирост заболеваемости составил 8,3%, в Московской области — 12,4%. Общее количество зараженных в остальных регионах страны составляет 15 530 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле допустили выход на плато по COVID-19 на следующей неделе
Совфед пригласит Голикову доложить о борьбе с коронавирусной инфекцией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020