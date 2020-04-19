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В Кремле допустили выход на плато по COVID-19 на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ситуации с распространением коронавируса в России выход на плато может состояться на следующей неделе. Такую вероятность допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 19 апреля.

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«Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. <…> Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается. Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также Песков допустил принятие новых мер по борьбе с коронавирусом в течение недели.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период вылечился 3291 человек, 361 пациент скончался, отмечает «Газета.ру».

По словам экспертов, уровень смертности от инфекции в России остается низким — 0,7–0,8%. Это на порядок ниже, чем в Италии и Испании при том же количестве заболевших. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с «Известиями» объяснил это активным тестированием на коронавирус в России своевременной диагностикой легких случаев заражения, а также хорошей подготовкой медучреждений.

16 апреля глава государства Владимир Путин отмечал, что обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону, однако властям удается действовать на опережение. При этом в стране не подтвердилась ни одна математическая модель распространения инфекции, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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