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В Кремле заявили о недостаточной эффективности некоторых мер поддержки бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремль фиксирует недостаточную эффективность реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса, власти будут работать над этим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 апреля.

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«Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках. Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются, и, безусловно, состоятся еще обсуждения того, как это работает», — сказал он.

Песков заверил, что координационная комиссия также в курсе ситуации, меры по урегулированию ситуации принимаются ежедневно. Кроме того, решения по поддержке бизнеса обсуждались на совещании у главы правительства Михаила Мишустина накануне.

Ранее представители бизнеса сообщили о сложностях с использованием анонсированных кабмином инструментов поддержки предпринимателей и граждан.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить работу банков с пострадавшими от пандемии компаниями и подтвердил, что получить, например, беспроцентный кредит для выплаты зарплат действительно сложно. Так, министр с помощью метода «тайный покупатель» обратился в два крупнейших банка, но в обоих ему отказали в предоставлении услуги.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания COVID-19, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человека вылечились, 273 пациента скончались.

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