Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России

Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.

На вопрос в программе «Познер» о том, есть ли даже минимальная вероятность дефолта, как в 1998 году, министр решительно ответил «нет».

Решетников отметил, что у России есть опыт преодоления кризисов, так как был весьма серьезный шок для экономики в 2008 и 2014 годах.

Однако в настоящее время есть осложнения, так как вся мировая экономика переживает кризис.

«Я думаю, я уверен, что мы пройдем это испытание», — подчеркнул он.

Решетников указал, что сейчас важно помочь не только крупным предприятиям, но и малому, и среднему бизнесу.

1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса.

Правительство уже представило несколько антикризисных планов.

По данным Forbes, власти могут потратить порядка 520 млрд рублей на антикризисные меры и еще 430 млрд на госгарантии.