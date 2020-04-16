Силуанов рассказал о мерах поддержки гражданами и бизнесу

Правительство России принимает меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса и смягчение экономических последствий введения ограничительных мер. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, на решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс общим объемом около 2,8% ВВП.

«Первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения и социальной поддержки граждан — на их решение одобрено выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства в размере более 0,5 трлн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Минфина, поступившем «Известиям».

Бюджетные средства пойдут на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование коечных мест, закупку автомобилей скорой помощи, приобретение медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких и тепловизоров.

На выплаты медицинским работникам, которые непосредственно занимаются больными COVID-19, предусмотрено более 45 млрд рублей (по 80 тыс. рублей для врачей, по 50 тыс. рублей для среднего медицинского и 25 тыс. рублей для младшего медицинского персонала). Эти суммы будут освобождены от уплаты НДФЛ, соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ внесены в Государственную думу, добавил Силуанов.

С 1 апреля для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) понижена в два раза ставка страховых взносов с 30 до 15%, которая будет распространяться на сумму превышающую МРОТ.

«Объем высвобождаемых средств для субъектов МСП за счет указанной меры только за 9 месяцев 2020 года составит около 350 млрд рублей», — добавил министр.

Принято решение по предоставлению полугодовой отсрочки взыскания налоговых платежей (кроме НДС и НДФЛ ) и страховых взносов с субъектов МСП в отраслях наиболее сильно пострадавших от пандемии.

Компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, получат отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев, треть суммы процентных платежей за этот срок будет компенсирована за счет бюджета. Будет запущена новая программа беспроцентных кредитов на неотложные нужды, включая выплату заработных плат.

Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет оказана прямая безвозмездная финансовая помощь (1 МРОТ на одного занятого) на решение текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников. По оценкам Минфина, программа поможет поддержать более 970 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, объем финансовой поддержки составит более 80 млрд рублей.

Кабмин предусмотрел дополнительные направления поддержания финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики. Это как прямые расходы, так и расширение программы государственных гарантий в целях предоставления гарантийной поддержки организациям, испытывающим финансовые трудности.

Кроме того, в целях сохранения занятости запланировано расширение программы беспроцентных кредитов на выплату заработной платы организациям пострадавших отраслей.

75% объема таких зарплатных кредитов будет обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что повысит доступность кредитных ресурсов. Большое внимание будет уделено системообразующим предприятиям, для которых дополнительно предусмотрено субсидирование процентной ставки по годовым кредитам на создание месячного объема оборотных средств. Эта программа будет носить заявительный характер.

Субсидия процентной ставки по таким кредитам будет равна величине ключевой ставки, 50% кредита будет обеспечено госгарантиями.

Регионам будет оказана помощь, в том числе, и в виде финансирования антикризисных мероприятий. Будет оказана и поддержка в обеспечении сбалансированности. Размер такой поддержки превысит 200 млрд рублей.

Дополнительные ресурсы будут направлены на финансирование расходных обязательств государства.

«В этом году задействуем ресурсы ФНБ — при текущих ценах на нефть (20$/барр.) направим в экономику более 2 трлн рублей», — добавил министр.

По его словам, коронавирус негативно влияет на все сектора экономики. Недопоступление налогов оценивается властями в сумму свыше триллиона рублей. Это будет компенсировано за счет других источников.

«Общий объем фискальной поддержки можно оценить в размере более 6,5% ВВП», — добавил Силуанов.

Ранее в апреле Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса. Пришло то время, когда нужно максимально эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства, добавил он.