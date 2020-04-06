Прямой эфир
Сюжет:

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.

Цена каникул: из-за месяца выходных Россия может потерять в 2020 году 3% ВВП
Для спасения экономики нужно увеличить объем господдержки минимум в три раза, уверены эксперты

По словам Силуанова, «тучные времена» прошли, и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства. Однако Россия, по его мнению, к переменам готова.

«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», — сказал министр в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус», показанном телеканалом «Россия 1».

Силуанов подчеркнул, что этих запасов хватит для того, чтобы реагировать на все изменения в экономике и бюджете из-за коронавируса.

Согласно данным Центробанка, по состоянию на март, золотовалютные резервы России превышали $551,2 млрд.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глобальный экономический кризис из-за коронавируса еще «заявит о себе», и к этому нужно быть готовыми.

В марте американские аналитики отмечали, что Россия готова к пандемии коронавируса лучше, чем любая страна мира. Так как экономика страны привыкла к шокам из-за санкций.

Газета The New York Times отмечала, что РФ вступает в кризис с огромными финансовыми резервами, ее крупные компании почти свободны от долгов, так как на фоне санкций не брали кредитов за рубежом, а сама страна самодостаточна, так как научилась обеспечивать себя всем необходимым.

На фоне пандемии COVID-19 мировая экономика практически остановилась, подчеркивали ранее в МВФ. В мире прекратили работу некоторые крупные предприятия, снизился спрос на нефть, который привел к рекордному обвалу рынка сырья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
МВФ впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020