Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.

По словам Силуанова, «тучные времена» прошли, и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства. Однако Россия, по его мнению, к переменам готова.

«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», — сказал министр в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус», показанном телеканалом «Россия 1».

Силуанов подчеркнул, что этих запасов хватит для того, чтобы реагировать на все изменения в экономике и бюджете из-за коронавируса.

Согласно данным Центробанка, по состоянию на март, золотовалютные резервы России превышали $551,2 млрд.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глобальный экономический кризис из-за коронавируса еще «заявит о себе», и к этому нужно быть готовыми.

В марте американские аналитики отмечали, что Россия готова к пандемии коронавируса лучше, чем любая страна мира. Так как экономика страны привыкла к шокам из-за санкций.

Газета The New York Times отмечала, что РФ вступает в кризис с огромными финансовыми резервами, ее крупные компании почти свободны от долгов, так как на фоне санкций не брали кредитов за рубежом, а сама страна самодостаточна, так как научилась обеспечивать себя всем необходимым.

На фоне пандемии COVID-19 мировая экономика практически остановилась, подчеркивали ранее в МВФ. В мире прекратили работу некоторые крупные предприятия, снизился спрос на нефть, который привел к рекордному обвалу рынка сырья.