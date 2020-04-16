Мишустин призвал отказаться от жесткого списка системообразующих предприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал отказаться от единого перечня системообразующих предприятий. На заседании правительства в четверг, 16 апреля, он отметил, что в данном вопросе отраслевые министерства должны проводить «динамичную работу», ведя собственные списки.

В ходе заседания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что в четверг в кабмин будет внесен обновленный перечень, а в пятницу список утвердят. В ответ глава правительства сказал, что делать этого, «наверное, не стоит».

«Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться и компании могут входить и выходить. <…> Очень много будет вопросов, когда вы утвердите такой список, почему та или иная компания туда попала или не попала. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким критериям мы выбираем компании», — подчеркнул Мишустин.

Министерствам премьер поручил мониторить ситуацию, учитывать, связано ли предприятие с обеспечением жизнедеятельности людей и бизнеса, является ли оно предприятием постоянного цикла. При этом рассчитывать на поддержку государства компании смогут при условии максимального сохранения занятости.

Накануне президент России Владимир Путин поручил доработать перечень, чтобы он составлялся «на основе внятных, четких, объективных критериев». Для его участников он предложил предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые государство будет субсидировать на размер ключевой ставки ЦБ РФ, а половину кредита обеспечат госгарантиями Минфина.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Однако в Минэкономразвития призвали его расширить, добавив кинотеатры и стоматологии.

Новые критерии отбора системообразующих предприятий были утверждены 10 апреля, до этого перечень составлялся на основании трех утвержденных в 2015 году критериев — годовой выручки, размера налоговых отчислений за последние три года и численности персонала. Теперь же выделено 72 отрасли с более объективными показателями для каждой.