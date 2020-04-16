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Непродовольственный ритейл включат в перечень пострадавших от COVID-19 сфер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Непродовольственный ритейл включат в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 16 апреля.

Принять такую меру предложил президент России Владимир Путин накануне. Перед совещанием с членами кабмина он отметил, что ритейл понес не меньше убытков, чем другие предприятия малого и среднего бизнеса (МСП). Также глава государства предложил ряд других шагов для поддержки бизнеса.

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«Их (мер. — Ред.) цель — поддержка занятости и доходов как работающих, так и тех, кто временно остался без работы. Для этого правительство в том числе расширит перечень таких отраслей и включит торговлю непродовольственными товарами», — сказал премьер.

По его словам, рассчитывать на выплаты от государства смогут более 500 тыс. компаний, в которых работают порядка 3 млн человек.

Также Мишустин попросил банки как можно скорее включиться в программу выдачи беспроцентных кредитов предприятиям МСП из числа наиболее пострадавших сфер. На данный момент в ней задействованы 5 банков, ожидается участие еще 25 кредитных организаций.

«Также сейчас мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями госкорпорации «ВЭБ.РФ». <...> На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 млрд рублей, но этого мало. Программа рассчитана на 150 млрд рублей», — добавил Мишустин.

Перед совещанием 15 апреля Путин также поручил доработать список системообразующих предприятий, чтобы перечень составлялся «на основе внятных, четких, объективных критериев». Для его участников будут предусмотрены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые государство будет субсидировать на размер ключевой ставки ЦБ РФ, а половину кредита обеспечат госгарантиями Минфина.

По состоянию на 16 апреля, в России подтвердились 27 938 случаев заболевания COVID-19, из них 3448 — за последние сутки. 2304 человека вылечились. 232 пациента скончались.

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