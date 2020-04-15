Путин поручил правительству постоянно оценивать ситуацию в экономике

Правительство вместе с регионами и деловыми объединениями должно оценить эффективность принимаемых мер в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса, заявил в среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

«Ситуация динамично меняется. Прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения, причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям», — сказал глава государства.

Он также добавил, что эти решения необходимо принимать уже сейчас, консолидируя все необходимые ресурсы.

В ходе выступления российский лидер также поручил оказать дополнительную помощь малому и среднему бизнесу. По его словам, предлагается предоставить прямую безвозмездную помощь от государства, деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат.

Кроме того, Путин предложил дополнительно выделить 200 млрд рублей для того, чтобы обеспечить устойчивость регионов.

Ранее в среду СМИ сообщали, что правительство РФ может потратить порядка 520 млрд рублей на антикризисные меры, из них на поддержку малого и среднего бизнеса предполагается выделить более 100 млрд рублей.

1 апреля российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса.