Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита

Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.

Решетников отметил, что решил провести проверку, поскольку бизнесмены жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок на такие кредиты.

«Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — написал министр на своей странице в соцсети Instagram.

Он напомнил о новых системных мерах поддержки бизнеса, объявленных президентом России Владимиром Путиным. Теперь программа кредитов под ноль процентов на полгода на зарплату сотрудникам доступна не только микро- и малым предприятиям, но и средним и крупным. По словам главы Минэкономразвития, в настоящее время в нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений.

«Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены примерно 1,5 млрд рублей. А выдано реально всего лишь 400 млн рублей», — посетовал Решетников.

Ранее, 6 апреля, в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова сообщили, что с 8 апреля российские банки будут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам. Отмечалось, что Центробанк направит финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.

Перед совещанием с членами правительства 15 апреля российский лидер поручил безвозмездно направить средства компаниям малого и среднего бизнеса, в том числе по 12,1 тыс. рублей на сотрудника. По его словам, средства могут пойти в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае.

По данным оперштаба на 15 апреля, в 84 регионах России выявлено 24 490 случаев коронавируса.

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