Прямой эфир
Сюжет:

Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.

Процент черного дня: объем льготного кредитования МСП вырос в девять раз
Это произошло из-за COVID-19 и расширения «‎Программы 8,5»

Решетников отметил, что решил провести проверку, поскольку бизнесмены жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок на такие кредиты.

«Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — написал министр на своей странице в соцсети Instagram.

Он напомнил о новых системных мерах поддержки бизнеса, объявленных президентом России Владимиром Путиным. Теперь программа кредитов под ноль процентов на полгода на зарплату сотрудникам доступна не только микро- и малым предприятиям, но и средним и крупным. По словам главы Минэкономразвития, в настоящее время в нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений.

«Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены примерно 1,5 млрд рублей. А выдано реально всего лишь 400 млн рублей», — посетовал Решетников.

Ранее, 6 апреля, в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова сообщили, что с 8 апреля российские банки будут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам. Отмечалось, что Центробанк направит финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.

Перед совещанием с членами правительства 15 апреля российский лидер поручил безвозмездно направить средства компаниям малого и среднего бизнеса, в том числе по 12,1 тыс. рублей на сотрудника. По его словам, средства могут пойти в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае.

коронавирус

По данным оперштаба на 15 апреля, в 84 регионах России выявлено 24 490 случаев коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат
Путин назвал неэффективными беспроцентные кредиты на выплату зарплат

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020