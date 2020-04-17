Совфед пригласит Голикову доложить о борьбе с коронавирусной инфекцией

Совет Федерации пригласит вице-премьера правительства РФ Татьяну Голикову выступить с докладом о ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает ТАСС.

Решение о вызове вице-премьера принято в ходе заседания верхней палаты парламента. «Мы не раз говорили о возможности приглашения Татьяны Голиковой в Совет Федерации. Сейчас понятен размер беды, понятно, что с этим делать», — сказала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Пленарное заседание в Совфеде состоится 20 мая. Также Голикову попросят рассказать о мерах по борьбе с коронавирусом.

Ранее 17 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что 20 реанимационных бригад ведомства начали работу в московских клиниках. 13 апреля Голикова рассказала, что России уже развернуты 40 тыс. коек для зараженных коронавирусам, но планируется увеличение больничных мест до 95 тыс.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

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