Голикова назвала количество развернутых коек для больных коронавирусом

В России уже развернуты 40 тыс. коек для зараженных коронавирусам, но планируется увеличение больничных мест до 95 тыс. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Всего на данный момент мы разворачиваем и планируем к развертыванию 95 тыс. коек во всех регионах России. 40 тыс. из них, по данным регионов страны, уже развернуты. <…> Мы ведем и завершим сегодня по сути дополнительный финансовый расчет для поддержки регионов для разворачивания этих коек дополнительно к тем 33 млрд рублей, которые уже были выделены», ― цитирует ее «Интерфакс».

Кроме того, Голикова добавила, что в России создан дополнительный резерв, однако распределять его пока не будут, поскольку он существует в качестве страховки. Также вице-премьер отметила, что сейчас в больницу отправляются те зараженные коронавирусом, у кого болезнь протекает в средней, тяжелой и крайне тяжелой форме, а остальные лечатся дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля, в России общее число заболевших достигло 18 328 в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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