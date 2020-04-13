Прямой эфир
Сюжет:

Голикова назвала количество развернутых коек для больных коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России уже развернуты 40 тыс. коек для зараженных коронавирусам, но планируется увеличение больничных мест до 95 тыс. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

«Всего на данный момент мы разворачиваем и планируем к развертыванию 95 тыс. коек во всех регионах России. 40 тыс. из них, по данным регионов страны, уже развернуты. <…> Мы ведем и завершим сегодня по сути дополнительный финансовый расчет для поддержки регионов для разворачивания этих коек дополнительно к тем 33 млрд рублей, которые уже были выделены», ― цитирует ее «Интерфакс».

Кроме того, Голикова добавила, что в России создан дополнительный резерв, однако распределять его пока не будут, поскольку он существует в качестве страховки. Также вице-премьер отметила, что сейчас в больницу отправляются те зараженные коронавирусом, у кого болезнь протекает в средней, тяжелой и крайне тяжелой форме, а остальные лечатся дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля, в России общее число заболевших достигло 18 328 в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

коронавирусВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый тест диагностики возбудителя коронавируса у животных создан в РФ
Голикова анонсировала появление в Москве тестов на антитела к коронавирусу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020