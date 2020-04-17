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Шойгу сообщил о начале работы бригад военных медиков в клиниках Москвы

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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20 реанимационных бригад Министерства обороны России начали работу в московских клиниках, заявил в пятницу, 17 апреля, глава министерства Сергей Шойгу в ходе видеосвязи из Национального центра управления обороной РФ.

«В вооруженных силах создан резерв для оказания помощи субъектам Российской Федерации. Сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы», — сказал министр в докладе президенту России.

Он также сообщил, что в Нижнем Новгороде сегодня введут в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров, построенных для борьбы с распространением с коронавирусом.

Шойгу уточнил, что до 30 апреля завершится строительство аналогичных центров в Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону и Омске. Еще восемь центров будут построены до 15 мая.

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