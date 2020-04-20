Тест на антитела к COVID-19 вскоре поступит на регистрацию в России

Тест-система на определение антител к коронавирусу поступит на регистрацию в Росздравнадзор к концу недели. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным

«На базе нашего института разрабатывается тест-система, она фактически создана, в ближайшее время поступит на регистрацию в Росздравнадзор, которая позволяет определять не вируснейтрализацию, а наличие антител, которые позволяют вируснейтрализацию. Соответственно я, надеюсь, что к концу этой недели эта тест-система поступит на регистрацию», — сказал Гинцбург.

Кроме того, во время данного совещания мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России значительно выросло количество и качество тестов на коронавирус. Прежде всего это произошло потому, что к исследованиям подключились региональные и частные медицинские лаборатории.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о запуске тестирования на антитела. Она отметила, что первые иммуноферментные анализы, проведенные в одной из больниц Москвы, показали, что иммунитет к коронавирусу есть только у 7% медиков.

Тогда же вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что тесты на антитела к коронавирусу первой из российских регионов получит Москва.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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