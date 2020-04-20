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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Если все будет благополучно, то определенно где-то мы пик получим, может быть, в начале мая, а может и даже раньше, а затем перейдем на плато. То есть какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением», — сказал он в эфире программы «Россия-24» в понедельник, 20 апреля.

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