Оплата трудна: кредит на зарплату берут только 8% предпринимателей

Воспользоваться беспроцентными кредитами на выплату зарплат сотрудникам оказались готовы только 17% компаний из тех, кому положена такая поддержка, или около 8% от всех фирм. Это показало исследование сервиса hh.ru для «Известий». А вот желающих получить безвозмездные выплаты гораздо больше — 65% малых и средних предпринимателей из пострадавших отраслей, или около 22% от всех российских компаний. Чтобы вернуть доверие бизнеса, банки должны убрать все дополнительные «звездочки» в договорах займа, считают эксперты.

Страх и недоверие

36% представителей компаний, которые имеют право на беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам, затруднились ответить, воспользуются ли они этой мерой поддержки. 47% решили отказаться от помощи. В качестве причин предприниматели указали опасения, что по истечении определенного срока выплаты по процентам всё равно нужно будет делать (35%), а предлагаемой суммы (региональный минимальный размер оплаты труда) не хватит для покрытия расходов на персонал (35%). Часть представителей компаний рассказали о нежелании фирмы связываться с кредитами, так как не уверены в будущем благополучии организации (18%). Остальные сказали, что в кредите нет необходимости или выбрали вариант «другое».

В целом чуть больше половины (53%) всех опрошенных представителей компаний права на льготный кредит не имеют. Впрочем, если бы оно появилось, воспользоваться льготой хотели бы только 37%. Еще 24% пока затруднились с ответом. 39% отказались бы от поддержки по тем же причинам, что и имеющие право на беспроцентный кредит предприниматели.

Что касается получения безвозмездных прямых выплат от государства на зарплаты сотрудникам, на них могут претендовать 22% принявших участие в исследовании бизнесменов. Из них пытаться получить эти средства будут 65%. Затруднились с ответом 24% респондентов, а 12% решили, что выплаты от государства им не нужны. В числе основных причин — боязнь подводных камней и необходимости вернуть деньги, нежелание связываться с бюрократией при получении средств (по 50% от отказавшихся — были возможны несколько вариантов ответа). Еще в 50% фирм заявили, что не нуждаются в выплатах.

Просто бизнес

Тот факт, что кредиты сейчас берут мало, говорит о том, что предприниматели понимают: их потом нечем будет отдавать, уверен член генсовета «Деловой России» Павел Гагарин. А другие уверены, что денег им не дадут, и не хотят тратить на это время, добавил он.

— Честные предприниматели — реалисты и неглупые люди. Хоть кредиты и беспроцентные, это всё равно кредиты. А поскольку отдать может быть и нечем, придется закладывать личное имущество или имущество предприятия. Нечестные предприниматели могут показать и оборотную сторону этой меры: брать кредиты, выплачивать зарплату «мертвым душам» (возможно, даже по предварительному сговору с банком) и потом кредит этот не возвращать, — считает Павел Гагарин.

По данным Торгово-промышленной палаты (ТПП), около трети компаний попытались договориться о кредитных каникулах, добиться реструктуризации кредита и получить ссуду на зарплату, но получили от банков отказ без объяснения причин, рассказал «Известиям» президент ТПП Сергей Катырин.

— Потом, все бизнесмены помнят, что не так давно было обещано на несколько лет ввести своеобразный мораторий на новые налоги и платежи. Но — подскочил НДС, появился «Платон», выросли другие обязательства. Вот бизнес и сомневается: не выйдет ли в итоге себе дороже сегодняшнее обращение за помощью? — объяснил эксперт.

Будьте проще

В период неизвестности и с уже имеющимся опытом многочисленных «беспроцентных услуг» предпринимателям свойственно быть осторожными и доверять больше сарафанному радио, информации от коллег, а не официальной, отметила коммерческий директор факультета управления университета «Синергия» Людмила Желтухина.

— Ситуация с банками у предпринимателей не всегда гладкая, и многие знают, как много надо собрать документов, чтобы получить одобрение на ту или иную операцию. С кредитом на выплату зарплат так и оказалось: он не является беспроцентным, а только с предоставлением отсрочки по процентам на шесть месяцев, далее банки накручивают кросс-продажи, — утверждает она.

Чтобы изменить ситуацию и вернуть доверие предпринимателей, стоит убрать «звездочки», которые уже появляются в банковских документах — например, «открой РКО и получи кредит под 0%», предложила Людмила Желтухина. Кроме того, необходимо упростить и ускорить процесс проверки данных и одобрения кредита, а также увеличить срок займа до двух лет, считает она.

Для получения кредита нужно не только соответствовать критериям госпрограммы — у организации также не должно быть задолженностей по отчислениям в бюджет и внебюджетные органы, положительная кредитная история и прозрачная бухгалтерия, напомнила партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Анжелика Решетникова.

— На деле банки отказывают предпринимателям в получении кредита зачастую по формальным основаниям: неверное заполнение заявки, неполный пакет документов, а также отсутствие зарплатного проекта в конкретном банке. Стоит отметить, что не все банки в принципе выдают такие кредиты. Из практики могу сказать, что огромный процент предпринимателей получает отказ, — сказала она.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.