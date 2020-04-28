Течение болезни: достигнет ли летальность от COVID-19 в РФ китайских цифр

Если пандемия коронавируса в России будет развиваться по тому же сценарию, смертность от COVID-19 в РФ достигнет китайских значений, только если число завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших людей) превысит 47 тыс. Такой прогноз дали «Известиям» вирусологи. При этом общее число выявленных носителей инфекции должно будет дойти до 200 тыс. 27 апреля количество зараженных в России на 3235 человек превысило показатели КНР, где и началась пандемия. При этом меры по сдерживанию болезни в РФ позволяют сохранять летальность на рекордно низком уровне — 0,9% умерших от числа заболевших, что в шесть раз меньше, чем в Китае. Однако судить о правильности решений по борьбе с инфекцией можно будет не раньше, чем через два года, объяснили «Известиям» эксперты.

Китайский предел

По официальным данным на понедельник, 27 апреля, общее количество инфицированных COVID-19 в России составило 87 147 человек, в Китае — 83 912. За последние сутки в нашей стране получено 6198 положительных тестов на коронавирус, в Китае за тот же период — всего три.

Течение_болезни Фото: Global Look Press/Xinhua

Благодаря быстрому закрытию границы с КНР, в России эпидемия начала развиваться позже и достигла больших значений в основном из-за проникновения инфекции со стороны Европы. При этом уровень летальности в нашей стране на данный момент в шесть раз ниже, чем в Китае — 0,911% умерших от числа заболевших в РФ против 5,52% в КНР.

Это связано с растянувшимся пиком эпидемии, во время которого российское здравоохранение успело нарастить коечный арсенал и переквалифицировать медицинских работников. Также сейчас постоянно уточняются протоколы лечения, которые были абсолютно не ясны в Китае в первые месяцы эпидемии.

Есть у двух стран и нечто общее в протекании эпидемии. Прежде всего, стоит отметить, что на Ухань, откуда началась история SARS-CoV-2, приходится около половины всех случаев заражения. Похожая ситуация складывается и в России, где почти половина всех заболевших — жители столицы. В Москве сегодня на 12,6 млн человек (официальная статистика) приходится 45 351 зараженный (0,36% всего населения).

В Ухани с населением около 11 млн было зафиксировано 50 тыс. случаев заражения, что составляет 0,45% от населения. То, что город принял на себя удар первым и нагрузка на систему здравоохранения стала чрезмерной, определило большое количество смертельных случаев — 80% от всех в КНР. Летальность в самой провинции Хубэй уже заметно ниже, чем в ее административном центре Ухань, а в остальной части страны — еще меньше.

Течение_болезни Врачи в госпитале Уханя Фото: Global Look Press/Shen Bohan/XinHua

— Свою роль, возможно, сыграло то, что в роли невольного переносчика вируса за пределы Хубэя выступала более молодая, а следовательно, более здоровая и мобильная часть населения — та, что много ездит по стране , — пояснил директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников. — В самом Хубэе доля людей старше 50 лет среди заразившихся составила около 60%, а в Ухани даже больше: пожилые подхватывали вирус от родственников, соседей и в магазинах. В то же время в остальном Китае только 37% заболевших — люди старше 50 лет, а в первое время их доля была еще ниже. Быстро введенный карантин помог избежать массового распространения эпидемии на пожилых за пределами изначального очага — Ухани.

Потом китайские власти ввели жесткую карантинную систему, максимально разобщившую людей. Именно поэтому коронавирус не смог распространиться в провинциях в прослойку пожилых, что и обусловило небольшую летальность в регионах.

Американская трагедия

Введение жестких карантинных мер является в настоящее время камнем преткновения в дискуссиях по всему миру. Спорят медики, политики и экономисты. Можно ли грозить расстрелом за нарушение карантина, как в Китае, или лучше допустить свободное распространение коронавируса, который нужен для создания так называемой естественной иммунизации населения, как в Швеции? Минусы есть у всех концепций. С одной стороны, можно оказаться в изоляции от всего мира, который уже переболел COVID-19, с другой — потерять более 50 тыс. человек, как в США (и никто не знает, сколько еще жизней унесет эта «естественная иммунизация»).

Китайцы продемонстрировали очень «крутую реакцию» на внезапно возникшую опасную инфекцию, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Если бы я принимал политическое решение, я пошел бы по пути раннего закрытия границ с локализацией инфекции в отдельном квартале или городе, — сказал вирусолог. — Плюсы такого решения мы видим на примере Китая, в котором количество новых заражений в день равняется единицам. Жесткие меры нацелены на сохранение всех жизней. Мягкий карантин и естественная вакцинация предполагают жертвование частью населения.



Однако, по словам Павла Волчкова, закрыв границы и локализовав инфекцию, страна оказывается в «закрытом положении» по отношению ко всем другим, допустившим распространение коронавируса или принявшим меры позже, чем требовалось. Чтобы ее «открыть», нет другого выхода, кроме как быстро разработать вакцину и иммунизировать всё население страны.

— Именно по такому плану и действует сейчас китайское правительство, — подчеркнул Павел Волчков. — Их разработки вакцин уже проходят клинические испытания. Правда, для этого нужны очень большие финансовые вложения. Немало денег понадобится и для того, чтобы вакцинировать почти 1,5 млрд человек. Если вакцина будет стоить от $20 до $50, сумма получается гигантская. И только после того, как население будет вакцинировано, можно будет открывать границы.

Российский путь

Россия следует по другому пути. Введя довольно мягкие карантинные меры и «растянув» пик эпидемии, страна стремительно наращивает количество коек, в быстром темпе перестраивая производства для изготовления средств индивидуальной защиты (СИЗ). Помимо этого, предпринимаются необходимые меры, чтобы уберечь старшее поколение, допустив образование иммунной прослойки среди людей среднего и младшего возраста.

— Оценить принятые в разных странах решения мы сможем не раньше, чем через год-два, когда будем знать и окончательные данные о заболеваемости и смертности, и цифры экономического ущерба, — считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. — Китай ввел жесткие меры 23 января, когда было зарегистрировано всего 600 заболевших и мало что было известно про заразность и патогенность вируса. Страна могла позволить себе такие меры — и с социальной, и с экономической точек зрения. На тот момент решение было оправданным. Сегодня мы знаем, что вирус опасен, но не катастрофически.

Также, напомнил Александр Лукашев, на примере вакцин от коронавирусов животных и экспериментальных от вируса атипичной пневмонии легко предположить, что вакцина может оказаться опаснее самого заболевания. Именно поэтому нужно дождаться окончательной статистики по странам и завершения полного цикла пандемии.

Тем не менее, по словам эксперта, уже сейчас можно сделать вывод, что российское здравоохранение справляется с вызовами.

— Пока нам удается идти лучше других. В первую очередь, благодаря эффективной самоизоляции людей пожилого возраста , — подчеркнул Александр Лукашев. — Меня, правда, смущает, что для большинства стран мира, в том числе и для России, способ контроля за эпидемией был не осознанным расчетливым выбором, а результатом запоздалого ситуационного реагирования.

Тем не менее ситуацию со смертностью в России пока удается успешно контролировать. О том, при каком развитии событий количество погибших в России может сравняться с китайскими цифрами, «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

— Любое прогнозирование смертности от COVID-19 сегодня затруднено разнородностью эпидемической ситуации в регионах страны , — пояснил эксперт. — В настоящий момент в Китае зафиксировано 4642 смерти (в России — 794). При сохранении нынешних тенденций по смертности ту же цифру мы получим, если общее число завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших людей. — «Известия») в России превысит 47 тыс. При этом общее число зафиксированных случаев заражения к этому моменту должно будет превысить 200 тыс.

Впрочем, распространение коронавируса зависит от множества учтенных и неучтенных факторов, поэтому любые расчеты могут быть лишь приблизительными.