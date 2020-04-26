Мир, труд, COVID: ждать ли послаблений на майские праздники

Во время долгих майских праздников россиян могут ждать первые послабления карантинного режима. Так, в Мосгордуме обсуждаются некоторые изменения регламента для пожилых людей и детей: им могут разрешить гулять и заниматься спортом на улице. Депутаты хотят предложить эти поправки мэру Сергею Собянину. Впрочем, если их примут, горожанам все равно придется оформлять пропуска с указанием маршрута. А вот в регионах в мае могут вновь открыться салоны красоты. Тем временем Россия уже неделю держится в топ-10 стран, пораженных новым типом коронавируса. 26 апреля в стране был зафиксирован 6361 новый случай заражения и этот рекорд вывел РФ на второе место по суточному приросту заболевших. Именно поэтому многие медики считают, что говорить о послаблениях режима рано - не исключено, что его придется ужесточать.

Нужен компромисс

К воскресенью Россия вышла на второе место в мире по количеству заболевших за сутки. На 26 апреля в 85 российских регионах было зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции — прирост составил 8,5%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. На первом месте по-прежнему находятся США с 15147 новыми случаями заражения.

Согласно международному счетчику Worldometers, на миллион человек в России приходится 555 зараженных, и по этому показателю Россия на 63-м месте.

Общее количество летальных случаев в РФ на воскресенье составило 747. За последние сутки в стране умерли 66 человек, что подняло ее в общем рейтинге с 22 на 20 позицию. На миллион населения в нашей стране приходится пять смертей от коронавируса, по этому критерию наша страна на 78 месте в мире.

Россия уже неделю занимает 10-е место среди государств, наиболее пораженных коронавирусом. Однако специалисты отмечают, что этот показатель говорит скорее о хорошей статистике выявляемости инфицированных.

Мир Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

- Мы в десятке по количеству выявленных больных – это показатель того, насколько массово у нас идет тестирование. Чем больше мы проводим тестирований, тем больше у нас будет выявляться инфицированных, - пояснил «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

Пока динамика новых случаев нестабильна, сказал «Известиям» главный врач медцентра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков.

- На выходных опять больше заразившихся, неизвестно, что будет на следующей неделе. Я думаю, что нас ожидает в ближайшее время небольшой рост заболеваемости - сказал он. – К середине мая начнется стабилизация, которая продолжится недели две, а потом все пойдет на спад.

Общую статистику заболеваемости оценивать пока рано, подтвердил и директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. Во-первых, вспышка еще не закончена, а, во-вторых, учет заболевших в разных странах — разного качества.

- В Италии и США, скорее всего, выявлялась меньшая часть случаев – то есть, преимущественно тяжелые, - пояснил он, уточнив, что реальные показатели в этих странах могут быть в 10 раз больше.

Однако, по оценке вирусолога, рост, который сейчас наблюдается в Москве (8% в день), все же велик.

- Он еще не позволяет говорить о том, что ситуация под контролем. Это означает, что продление ограничительных мер до конца майских праздников абсолютно оправдано. А речь об их смягчении, по крайней мере с точки зрения эпидемиологии, может идти, только если у нас в регионе прирост новых случаев будет стабильно ниже 5%, - отметил Александр Лукашев.

С точки зрения контроля над распространением вируса реальные послабления можно будет обсуждать, когда прирост упадет до 2-3% в день, считает вирусолог. Однако существуют экономические, социальные и психологические факторы, которые тоже учитываются в решении этого вопроса.

- В реальности, вероятно, у нас будет какое-то промежуточное решение, компромиссное, - спрогнозировал Александр Лукашев.

Право на выход

Режим самоизоляции действует до 30 апреля. Однако большинство экспертов сходятся на том, что он будет продлен.

- До средины мая никаких существенных послаблений делать нелогично, - считает Евгений Тимаков. - Потому что выхода на плато нет, ситуация нестабильна и пока не стабилизируется.

Сами же майские праздники, по словам депутата Бориса Менделевича, могут серьезно отразится на самоизоляции. Поэтому, возможно, на эти дни правила вообще стоит ужесточить.

- Люди начали успокаиваться, привыкать, и это расслабление может дорого нам стоить. Не надо забывать, что мы еще не достигли пика, на плато не вышли. Кроме того, есть такое понятие, как вторая волна эпидемии, - объяснил он.

В субботу, 25 апреля, на сайте правительства были опубликованы поручения премьер-министра Михаила Мишустина по итогам очередного заседания президиума Координационного по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. В соответствии с ними Роспотребнадзор, Минздрав, Минтранс и МВД должны подготовить рекомендации для граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности в период проведения майских праздников, в том числе — «с учётом необходимости исключения или снижения перемещения граждан внутри страны».

Днем ранее, 24 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что россияне устали от режима самоизоляции.

- Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры, - сказала она на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

За некоторые послабления выступают и медики.

- Что касается ограничений, есть запреты не вполне неоправданные – например, запрет на занятия одиночным спортом (пробежки). С точки зрения эпидемиологии одиночные прогулки с детьми – не несут риска, - отметил Александр Лукашев.

Однако, подчеркнул он, здесь стоит вопрос дисциплины и корректного соблюдения социальной дистанции.

- Если вы с семьей пойдете в лес, это не несет угрозу здоровью. Если же сразу 100 или 500 семей пойдут в один и тот же парк и встретятся на одной аллее – это уже риск. Все зависит от конкретных обстоятельств, а их очень трудно регламентировать, - пояснил эксперт.

За прогулки высказался и Евгений Тимаков. По его словам, пожилые люди, дети и беременные женщины должны иметь возможность гулять.

- С соблюдением социальной дистанции, с соблюдением средств индивидуальной защиты, с соблюдением потока в доме, по графику, - добавил он.

По словам члена комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Сергея Савостьянова, принимавшего участие в обсуждении дальнейших ограничительных мер в столице, москвичи действительно могут получить право на прогулки.

- Сейчас обсуждаются возможности коротких прогулок для занятий спортом и прогулок с детьми с соблюдением дистанцирования и пропускного режима. При выдаче пропуска нужно будет указать маршрут и время прогулки, - сказал он «Известиям».

Кроме того, на майские праздники гражданам будут выдаваться пропуска для поездок на дачи и садовые участки.

- Людям старше 65 лет, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями будут выдаваться разрешения на прогулки, по состоянию здоровья, - добавил депутат.

Ориентировочный выход из самоизоляции в Москве запланирован на вторую половину мая - начало июня, отметил член Мосгордумы.

Кроме того, уже в ближайшие дни к работе, скорее всего, вернутся салоны красоты и парикмахерские. 24 апреля Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию таких учреждений в условиях пандемии коронавируса. Помещения должны регулярно дезинфицироваться и проветриваться, сотрудники – проходить медосмотр. Кроме того, обязательно и соблюдение соцдистанции.

"Известия" направили в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ запрос об изменении ограничительных мер на майские праздники. На момент публикации ответ не был готов.