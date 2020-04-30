Дачный карантин: стоит ли ехать за город в праздники

Инспектор ГИБДД сфотографировал планшетом QR-код и напомнил, что срок действия пропуска заканчивается в 12 ночи, то есть через пару часов. В Москве и области это уже часть новой реальности, привнесенной эпидемией COVID-19. Пропускной режим ввели или планируют ввести другие регионы. Как поехать на дачу на майские и не застрять на две недели и что делать тем, у кого дом в соседней области, разбирались «Известия».

Оптимальные меры

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Поэтапную отмену ограничений планируют начать с 12 мая.

Дачный карантин Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево во время совещания в режиме видеоконференции по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Некоторые регионы дополнительно усиливают меры безопасности в преддверии майских, опасаясь, что граждане отправятся на дачи и шашлыки, тем самым вызвав рост заражения COVID-19. Нижегородская область ограничила въезд для жителей других субъектов РФ, Вологодская ввела электронные пропуска, а Курганская запретила продажу алкоголя, жидкостей для розжига, а также древесного угля.

В Москве и Подмосковье принятые меры считают оптимальными и ужесточать их не планируют. Следовательно, на дачу по-прежнему можно будет поехать с цифровым пропуском. Напомним, что москвичи могут оформить его на сайте nedoma.mos.ru или отправив SMS на короткий номер 7377, жители Подмосковья — с помощью короткого номера 0250 или специального приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус».

SMS на короткий номер будет выглядеть так: Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*номер машины (если используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*цель выхода (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

Цель выхода в данном случае «на дачу», а код цели — 3, то есть «Поездка в иных целях».

Дачный карантин Оформление пропуска для передвижения по Москве с помощью SMS на номер 7377 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ту же категорию пропуска необходимо будет выбрать тем, кто оформляет разрешение на сайте или через приложения. Оформленный через сайт или SMS пропуск действует один календарный день и выдается не чаще двух раз в неделю. Он позволяет съездить туда и обратно, а также заехать по пути в магазин.

Для возвращения на следующий день или через несколько дней понадобится оформить еще один пропуск, рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). На этом недельный лимит будет исчерпан.

Тот же пропуск для пользователей приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» действует 24 часа, то есть теоретически можно вернуться на следующий день.

«Всё верно, если автовладелец уложится в период действия оформленного пропуска», — подтвердили «Известиям» в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Так что приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», несмотря на сложную, многоступенчатую регистрацию, имеет преимущество.

Не проверил — придет штраф

Московский и подмосковный пропуска действуют одинаково на территории столицы и области. Проверить действие областного разрешения на nedoma.mos.ru не получится, для этого существует другой сайт . При этом узнать, попал ли номер автомобиля в базу пропусков, жители столицы и области могут на одном и том же портале московской мэрии.

Дачный карантин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Это важно для тех, кто передвигается по территории Москвы — там запущена автоматическая проверка пропусков с помощью камер. Кроме того, пропуск москвичам рекомендуют оформлять за пять часов до поездки — чтобы номер автомобиля точно попал в базу. Сайт как раз позволяет сделать пропуск для поездки на следующий день или через два дня.

Уже известно как минимум об одном оштрафованном за нарушение — информацию о нем опубликовало сообщество «Синие ведерки» в Facebook. Согласно порталу «Автокод», постановление с таким номером и штрафов в 5 тыс. рублей действительно существует. Автовладелец утверждает, что цифровой пропуск у него был оформлен, и намерен обжаловать штраф.

«Уполномоченные должностные лица достаточно лояльно относятся к отсутствию электронных пропусков и часто удается ограничится устным замечанием, однако судебная практика медленно, но верно складывается. На портале районных судов города Москвы можно проследить динамику по привлечению к ответственности нарушителей режима повышенной готовности», — рассказал «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Как собираются штрафовать в столице, раз в сутки или с каждой камеры, под которой проехал автомобиль без пропуска, в ЦОДД снова затруднились пояснить, посоветовав обратиться в оперативный штаб по профилактике коронавируса. В штабе также не смогли ответить на вопрос «Известий».

Дачный карантин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Штрафы с подмосковных камер выписывать не планируют, во всяком случае это пообещал глава региона Андрей Воробьев. Наличие пропуска в Москве и области может проверить инспектор ГИБДД — он отсканирует с помощью планшета QR-код. Причем пропуска должны быть у всех пассажиров автомобиля, за исключением детей младше 14 лет. Цель, а также регистрационный номер машины должны быть указаны одни и те же. Иначе можно получить штраф.

Раньше двух недель не выпустят

Пропуск, московский или областной, должен быть и у тех, кто едет транзитом в другой регион, однако не все смогут беспрепятственно попасть на дачу, расположенную в соседней области. На границах многих областей усилен контроль, ведется учет транспорта, проверка документов. На некоторых постах пассажирам измеряют температуру.

Кроме того, во многих субъектах Центрального федерального округа приезжих, а также возвращающихся из других стран и регионов обязали соблюдать 14-дневную домашнюю самоизоляцию. А до этого в обязательном порядке сообщить о своем прибытии на телефон горячей линии по борьбе с коронавирусом или в местные органы самоуправления. Такие требования введены, например, в Брянской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тульской областях.

Дачный карантин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В Тамбовской области решили изолировать всех прибывающих из московского региона и Санкт-Петербурга. По словам местной обладминистрации, это связано с тем, что основная часть стартовых заражений коронавирусной инфекцией «является «завозными случаями» с тех территорий, где сейчас выявлено большинство заболевших с опасными последствиями в виде пневмонии».

На горячей линий по коронавирусу в Рязанской и Владимирской областях рассказали, что приезжего выпустят обратно только после того, как он отбудет все 14 дней самоизоляции. В минздраве Тульской области уточнили, что граждане могут приехать на несколько дней, но обязательно должны предупредить по телефону горячей линии о сроке пребывания и на этот период соблюдать самоизоляцию. Нарушителям грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Дачникам тут не место

Есть места, в которые приезжим вообще не попасть. Власти Владимирской области закрыли Петушинский район из-за вспышки коронавируса, для всех тех, у кого нет там прописки или регистрации. На машине можно проехать транзитом, но без остановок.

Дачный карантин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Смоленской области закрыли на карантин Вязьму и ограничили въезд в Десногорск, где расположена атомная станция. В Тверской области, не отметившейся до сих пор серьезными ограничениями, — Удомельский и Конаковский районы, там расположены стратегически важные электростанции.

В четырех городах Липецкой области — Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин — введены цифровые пропуска, которые потребуются всем, даже проезжающим транзитом.

Области приложения

Свою пропускную систему создала и Рязанская область, но получение пропусков пока носит рекомендательный характер. Большинство регионов планируют взять на вооружение приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», уже опробованное в Московской области.

Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков планируется внедрить в 21 субъекте РФ. В первую очередь к системе планировалось подключить семь областей Центрального федерального округа — Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области, сообщили в Минкомсвязи.

Не все подписавшиеся планируют вводить цифровые пропуска. Например, глава Брянской области Александр Богомаз сказал, что в этом нет смысла — на улицах региона не хватает видеокамер.

Дачный карантин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Губернатор Костромской области Сергей Ситников, в свою очередь, заявил, что система по выдаче цифровых пропусков будет введена для контроля за приезжающими в регион. Местных жителей нововведение не коснется.

С 28 апреля цифровые пропуска вводит Владимирская область, а с 30 апреля — Тульская. Их можно будет оформить на едином портале государственных услуг propusk.gosuslugi.ru или с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». Соответствующий регион нужно будет выбрать из списка.

Власти Владимирской области уточнили, что дачники наравне с цифровым пропуском должны будут предъявить документы на загородную недвижимость. Возможно, это не все нововведения, которые ждут водителей, решивших отправиться на дачу в соседнюю область. В ГИБДД посоветовали перед поездкой внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут.

«Необходимо пользоваться только оперативной информацией, поскольку ситуация в том или ином регионе, городе, населенном пункте может изменяться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки», — отметили в пресс-службе ведомства.