Грустите, вас снимают: пропусками водителей займутся камеры

C 22 апреля передвигающихся по Москве водителей начинают автоматически штрафовать за отсутствие цифрового пропуска. Этим займется столичная система фото- и видеофиксации. Как проверить действие пропуска, изменить номер автомобиля, а также как теперь ездить жителям Подмосковья, разбирались «Известия».

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подсчитал количество автомобилей, продолжающих ездить по Москве без цифровых пропусков. За неделю таких набралось 800 тыс., сообщили в пресс-службе ЦОДД агентству «Москва» и тем самым отчитались о работоспособности системы дорожных камер. С 22 апреля владельцы машин, чьих номеров нет в базе цифровых пропусков, будут автоматически получать штрафы — 5 тыс. рублей.

Как ездить без штрафов

Напомним, что пропуск нужен не только для передвижения по Москве на общественном транспорте или личном автомобиле, но и тем, кто решит поехать на мотоцикле, скутере, велосипеде или электросамокате. Исключение из правил — грузовики, им разрешили ездить без пропусков с 22:00 до 06:00.

дпс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Оформить пропуск можно тремя способами. Во-первых, заполнив форму на сайте https://nedoma.mos.ru. Во-вторых, отправив СМС на короткий номер, в котором через звездочки нужно указать требуемые данные. Например, пропуск для поездки в медицинское учреждение выглядит так: Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*дата рождения (через точку)*номер машины (если используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*краткое наименование медицинской организации.

Наконец, в-третьих, если с отправкой СМС не получилось, можно позвонить по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77. Оператор заполнит данные и продиктует 16-значный код.

В списках не значился

Сайт совершенствуется, и в настоящее время оформление пропуска с его помощью стало наиболее удобным. Он позволяет проверить, действителен ли выданный пропуск, а также откорректировать номер автомобиля. Например, если автовладелец не указал регистрационные данные машины ранее. Либо он передвигается на нескольких транспортных средствах, например, на двух автомобилях или автомобиле и мотоцикле.

В этом случае номер конкретной машины или мотоцикла нужно каждый раз указывать перед поездкой. Водитель необязательно должен быть собственником транспортного средства, можно указать даже номер прокатной машины. Штраф придет владельцу автомобиля, неважно, был он за рулем или нет. Пассажир также должен указать номер автомобиля в своем пропуске — камера его не оштрафует, а вот остановивший машину инспектор — обязательно. Детям до 14 лет пропуск не нужен.

пропуск Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вбить номер автомобиля нужно минимум за пять часов до поездки. Попал ли он в базу цифровых пропусков, можно проверить с помощью формы на официальном сайте московской мэрии https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/.

Что делать тем, кто передвигается на велосипеде, электросамокате или скутере? Ведь регистрационный номер этим транспортным средствам не положен. Всё просто: при оформлении пропуска в блоке «Вид транспорта, на котором планируется передвижение» ничего заполнять не надо.

Цель поездки — деловая

Пропуск для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности, оформляется один раз и действует до 30 апреля. С ним можно ездить на работу, а курьерам доставлять товары. До конца месяца смогут передвигаться те, кто оформил специальный пропуск с указанием номера служебного удостоверения: военнослужащие, госслужащие, судьи, адвокаты, нотариусы, журналисты и охранники.

дпс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для поездок в медицинское учреждение или осуществления волонтерской деятельности действует разовый пропуск на один день, но его можно получить неограниченное количество раз. Пропуск в личных целях, например для поездки на дачу или в магазин, также действует день, но воспользоваться им можно не более двух раз в неделю.

Важное нововведение: москвичей с ОРВИ фактически приравняли к заболевшим COVID-19. Теперь им, а также тем, кто с ними проживает, разрешено совершать поездки на автомобилях только для получения медицинской помощи. Отслеживать нарушителей будут по геолокации.

Пересекая МКАД

Жителям Московской области нужны свои пропуска и их оформить сложнее. Необходимо скачать специальное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», зарегистрироваться, сфотографировать себя и ответить на множество вопросов, в том числе и о своем самочувствии. Относительно простой способ с СМС на короткий номер 0250 начал действовать недавно.

Работающим в Москве жителям Подмосковья длинные пропуска должен оформлять работодатель. Самостоятельно оформленный пропуск действует только 12 часов.

Будут ли дорожные камеры Подмосковья штрафовать за отсутствие пропусков? В пресс-службе правительства Московской области на запрос «Известий» оперативно не ответили. В столичном ЦОДД рассказали, что жители Московской области могут проверить наличие своего автомобиля в базе на всё том же сайте московской мэрии — https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/. Если номера машины там нет, на нее выпишут штраф.

цодд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ездить по-московски

Подмосковный пропуск действует без ограничений на территории Москвы, и, наоборот, с московским можно ездить в область. Ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов уточнил, что это следует из постановления губернатора Московской области № 177 и указа мэра Москвы № 43-УМ от 11 апреля 2020 года.

Таким образом, житель Подмосковья, работающий в Москве, имеет полное право оформить себе московский пропуск на mos.ru. Тем более что сделать это проще, не нужно обращаться к работодателю. В пресс-службе ЦОДД подтвердили «Известиям», что такая возможность действительно есть.

Сколько раз будут штрафовать?

Как будут наказывать нарушителей без пропусков? Ранее ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД сообщил, что машину оштрафуют столько раз, сколько она проедет под камерой. В ЦОДД, в чьем ведении находится 2,5 тыс. дорожных камер, за пояснением посоветовали обратиться в Оперативный штаб по профилактике коронавируса. В штабе также затруднились с ответом, как именно будут штрафовать за отсутствие пропуска.

Назначение гражданам штрафа за нарушение режима самоизоляции с каждой камеры, под которой может проехать нарушитель на своем транспортном средстве, выглядит довольно спорно, считает юрист Олег Черкасов. По его словам, презумпция невиновности, во-первых, не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего кодекса.

камера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во-вторых, на административные правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств. В том случае, если они были зафиксированы специальными техническими средствами, то есть камерами.

Статей, предусматривающих ответственность за нарушение самоизоляции, в этих главах нет. Поэтому назначение штрафов без рассмотрения дела по существу с участием лица, в отношении которого ведется дело, нарушало бы принцип презумпции невиновности, считает Черкасов.

Обжаловать штрафы можно через электронную приемную на сайте mos.ru или портале «Автокод» в 10-дневный срок. А вот оплатить с 50-процентной скидкой, как некоторые дорожные штрафы, не получится.