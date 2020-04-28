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Поставят на колеса: отложенный спрос на подержанные машины растет из-за пандемии

Но это вряд ли повлияет на показатели продаж
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Поставят на колеса: отложенный спрос на подержанные машины растет из-за пандемии
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2020-04-28 09:37:24
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Россияне в апреле стали чаще просматривать объявления о продаже машин с пробегом — в среднем спрос увеличился на 7–28% в зависимости от категории автомобиля, подсчитали для «Известий» аналитики «Авито». Сильнее всего выросла популярность кроссоверов. После ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на непродолжительное время станет больше и покупателей в автосалонах, считают эксперты. Но в целом спрос на автомобили будет восстанавливаться в России очень медленно — на это потребуется несколько лет.

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Подросли в Сети

Количество просмотров объявлений о продаже автомобилей на «Авито» за период 20–26 апреля в сравнении с первой неделей того же месяца выросло на 11%, а контакты продавца стали запрашивать на 17% чаще.

В целом с 1 по 26 апреля количество просмотров увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 3–28% по разным категориям машин с пробегом.

Больше всего вырос интерес к подержанным кроссоверам — на 28%. Также чаще стали искать объявления о продаже автобусов (+20%), легковых (+3%) и легких коммерческих автомобилей (+7%).

А1
Авито
Фото: Depositphotos
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Пользователи сайта присматривают себе автомобиль для покупки после того, как будут сняты ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Чем дольше люди находятся на карантине, тем выше желание реализовать отложенный спрос, — отметили в «Авито».

По мнению гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, после отмены карантинных мер люди будут стремиться купить подешевле также и новые автомобили. Те, кто планировал обновить машину, постараются сделать это сейчас, чтобы успеть до летнего повышения цен, сказал он «Известиям».

Большинство автопроизводителей с начала года уже переписали ценники. Помимо традиционного январского роста стоимости новых машин рынок пережил несколько ценовых волн на фоне девальвации рубля. По данным сайта «Цена авто», только в период с 16 по 26 марта подорожали 10 марок, в том числе Kia (на 0,9–2,6% на разные модели), Renault (+0,7–2,3%), Nissan (+1,1– 8,7%), Volkswagen (+1,5–2,6%). С начала года несколько раз дорожали отечественные Lada.

А2
Лада
Фото: ТАСС/Егор Алеев

С 28 марта офлайн-продажи в дилерских центрах фактически остановлены из-за карантинных мер. Некоторые регионы, правда, разрешили сервис и торговлю автозапчастями, немногие, например Калининградская, Самарская, Новосибирская, Тверская, Тамбовская, Томская области, — продажу машин в салонах.

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Спрос есть, денег нет

Но ажиотажного спроса на машины в России до конца года уже не будет, уверен Сергей Целиков. Показатели продаж в первый месяц после снятия запрета на работу автосалонов, по его оценкам, окажутся далеки от мартовских, когда был зафиксирован, по данным Ассоциации европейского бизнеса, рост на 4%.

С экспертом согласны в крупных дилерских группах. Так, в «Автомире» сказали, что полтора-два месяца карантина «крайне негативно повлияют на и так небольшие доходы россиян».

— Данные из Китая, где уже открыли продажи новых автомобилей после карантина, показывают, что они растут очень медленно, — сказали «Известиям» в пресс-службе дилера.

Ажиотажа не ждут и в «Ключавто». Там подтвердили, что в конце апреля действительно фиксируют оживление спроса, но его динамика далека от показателей I квартала.

А3
Автосалон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Fresh Auto отметили, что если ограничения снимут в мае, то в июне стоит ждать некоторого увеличения интереса к покупке машин в сравнении с предыдущими месяцами. Но он будет намного ниже прошлогодних показателей за тот же период.

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— Многие покупатели, у которых есть отложенный спрос на автомобили, останутся без источников дохода. Часть клиентов пересмотрит свой бюджет и будет осторожно относиться к крупным расходам, — сказал «Известиям» гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.

Значительная часть клиентов, имевших возможность приобрести автомобиль, сделала это еще в марте, добавили в «Автомире».

По словам руководителя направления по работе с ключевыми клиентами «АвтоСпецЦентра» (АСЦ) Александра Захарова, спрос на машины в апреле рухнул на 90% к предыдущим месяцам. А онлайн-продажи, которые всё еще разрешены, занимают сравнительно небольшую долю. По его словам, в основном такой услугой пользуются покупатели автомобилей премиум-класса.

— Они менее чувствительны к валютным колебаниям и готовы инвестировать в товары длительного пользования. Клиенты массового сегмента ведут себя более экономно, — сказал он.

А4
Авто
Фото: Depositphotos

По словам собеседника «Известий» в другом крупном дилере, такая же ситуация наблюдалась в марте на пике продаж после падения курса рубля: за Porsche Cayenne выстраивались очереди.

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Минус на два года

По оценкам Сергея Целикова, в апреле и мае продажи автомобилей могут упасть на 70–90% в среднем по стране по сравнению с тем же периодом прошлого года.

— В каких-то регионах торговля автомобилями разрешена, но и там люди не покупают машины. Спрос после снятия ограничений будет существенно ниже, чем в I квартале. На него будет давить общая экономическая ситуация и снижение доходов в связи с сокращениями персонала и зарплат в различных отраслях, — сказал он.

Согласно прогнозу Boston Consulting Group, в целом продажи автомобилей в России по итогам года могут просесть на 20–50%.

Сергей Целиков добавил, что в нынешней ситуации нужно ожидать затяжного кризиса на авторынке, который продлится несколько лет. В АСЦ также сказали, что продажи машин в стране будут восстанавливаться в течение ближайших двух лет.

А5
Авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Это скорее будет плавный рост, а не резкий всплеск спроса, согласна директор практики консультационных услуг компаниям автоотрасли PwC в России Виктория Синичкина. Вместе с тем, по ее мнению, проблемы каршеринга (во многих регионах его работа остановлена на период карантина) будут стимулировать людей приобретать личный автомобиль. В «Автомире» уверены, что без помощи государства быстро восстановить авторынок не получится.

На прошлой неделе в ходе совещания по поддержке автопрома президент Владимир Путин заявил о необходимости «подставить плечо» автомобильной отрасли. Среди мер, которые поручил проработать глава государства, назывались, в частности, перенос сроков уплаты утилизационного сбора, увеличение объемов госзакупок машин, запуск продажи отечественных автомобилей с 10-процентной скидкой, а также расширение программ льготного кредитования и лизинга.

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