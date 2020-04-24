Берегут автомобили: Путин призвал поддержать отрасль госзакупками

Поддержка автопрома в условиях борьбы с COVID-19 играет важную роль, так как именно этот сектор может стать одним из опорных при восстановлении всей экономики. Об этом Владимир Путин заявил во время совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, которое прошло 24 апреля в режиме видеоконференции. Президент предложил сразу несколько мер, которые должны помочь отрасли в непростой ситуации. В частности, речь идет о дополнительных госзакупках транспорта у автопроизводителей, а также о поддержке программ льготного лизинга и автокредитования . По мнению опрошенных «Известиями» политиков, долгосрочные программы позволят облегчить жизнь предприятиям, благодаря чему они смогут выстраивать свою работу и выходить на плановые мощности.

Раньше срока

Последствия нынешнего кризиса, связанного с распространением COVID-19, на себе уже ощутила и отечественная автомобильная индустрия. Владимир Путин во время совещания напомнил, что в начале апреля у отдельных производителей почти остановились продажи. А эта проблема чревата сокращением рабочих мест и снижением зарплат. При том, что в российском автопроме занято около 300 тыс. человек , констатировал президент.

— Кроме того, на автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране, а это и крупные поставщики, и малый и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции , — пояснил Владимир Путин собеседникам, среди которых были как члены правительства, так и руководители крупных компаний.

авто Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития автомобильной промышленности, 24 апреля 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин

На фоне сложной ситуации глава государства призвал «подставить плечо производителям» . Прежде всего речь идет о поддержке спроса на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, а также сберечь квалифицированных специалистов. По словам российского лидера, на сегодня уже принят ряд решений о поддержке. В частности, 12 автопроизводителей вошли в перечень системообразующих предприятий, для которых будут предусмотрены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Такая программа должна заработать уже со следующей недели , подчеркнул Владимир Путин. Президент уверен, что автопром «способен стать одним из базовых, опорных секторов для восстановления всей экономики».

Глава государства, однако, не стал останавливаться только на обсуждении ранее принятых мер, а сообщил о нескольких новых инициативах по поддержке отрасли. Так, он поручил кабмину проработать изменения нормативной базы для дистанционных сделок по покупке автомобилей. Президент также согласился с необходимостью провести инвентаризацию всех нацпроектов, которые предполагают закупки автотехники. По его словам, их необходимо осуществлять раньше намеченных сроков, то есть уже в 2020 году.

авто Производственный цех завода ПАО КАМАЗ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Минпромторге полностью поддерживают эту идею. Более того, в ведомстве уверены, что «сдвига влево» лишь с 2021 года недостаточно.

— Поэтому предлагаем в том числе и опережающие закупки сделать и 2022 года в текущем году . В первую очередь это, конечно, будет сделано, май–июнь–июль — самые тяжелые месяцы выхода из кризиса, — заявил во время совещания министр Денис Мантуров.

Реализация опережающих закупок играет очень важную роль, поскольку эта мера поддержит внутренний спрос на отечественный автотранспорт, отметил в беседе с «Известиями» депутат Алексей Чепа . По его словам, сейчас как никогда нужно поддерживать своего производителя.

— Очевидно, что на фоне пандемии фактически остановились поставки заграницу. Это касается как азиатского направления, так и европейского. Потребуется еще время, чтобы все эти связи возобновились. Поэтому объявленная мера — одна из тех, которая может дать конкретный результат, — заявил политик. — Кроме того, нужно реализовать долгосрочные программы, чтобы облегчить жизнь предприятиям. Чтобы они спокойно могли выстраивать свою работу и выходить на плановые мощности.

авто Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Профильные ведомства обязаны четко просчитать, какое количество контрактов позволит бизнесу пережить кризис, сказал «Известиям» сенатор Иван Абрамов . По его мнению, во время исполнения их поручений не должно быть бюрократических проволочек, ведь в сложившихся условиях оперативность играет главную роль.

Без лимузинов

Кроме того, российскому автопрому в сложной ситуации должны помочь и дополнительные закупки со стороны государства. Так, около 25 тыс. новых машин приобретут МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и ряд других структур, сообщил президент. Также «Почта Россия» намерена в этом году приобрести еще 6 тыс. автомобилей . Между тем Владимир Путин обратил внимание на необходимость проработать дополнительные меры поддержки финансирования государственных закупок.

— При этом, конечно же, прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании — обращаю на это ваше внимание — приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины , — заявил президент.

авто Автомобили УАЗ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава государства также считает необходимым направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи , чтобы повысить оперативность и доступность медицинского обслуживания для граждан страны, включая жителей малых городов и сел. Стоит отметить, что власти уже выделили 5,2 млрд на закупку 1,2 тыс. новых реанимобилей . Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил, что поставки в регионы начнутся уже на следующей неделе.

Владимир Путин также заверил, что власти включат приобретение школьных автобусов в перечень мер по поддержке автопрома . Между тем председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время совещания сообщил, что программа обновления городского транспорта в РФ обеспечит закупки у автопроизводителей на 70 млрд рублей.

Глава государства также предложил выделить 7 млрд рублей на финансирование льготных программ автокредитования, таких как «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» . Главная цель такого шага — повысить доступность приобретения личного транспорта отечественного производства для россиян.

Кроме того, 2,5 млрд рублей будут предоставлены на реализацию программы льготного лизинга для каршеринговых компаний. Еще 6 млрд рублей предусмотрены для расширения программ льготного лизинга автомобильной техники, грузовиков и коммерческого транспорта, которые востребованы в малом и среднем бизнесе, а также на селе.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Поддержка автомобильной промышленности в сложившейся ситуации играет чрезвычайно важную роль для будущего экономики, уверен сенатор Дмитрий Шатохин.

— Есть много городов, например, Тольятти или Калуга, которые сильно зависят от автопрома. Состояние компаний влияет на условия жизни местного населения. Если у этого бизнеса будут проблемы, то последствия почувствуют целые регионы. Сейчас спрос на машины сильно проседает и, конечно, нужно сделать всё возможное, чтобы восстановить его хотя бы к июню. Самое важное — возместить расходы по оплате труда для восстановления розничного рынка, — сказал «Известиям» сенатор.

План на праздники

В этот же день Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Во время мероприятия глава государства, в частности, поручил министерству иностранных дел наладить эффективное сотрудничество гражданских ведомств с зарубежными коллегами в области борьбы с коронавирусом.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

СOVID-19 в пятницу, однако, обсуждался не только с президентом. Так, на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сейчас требуется дополнительный медперсонал, поскольку свободных специалистов уже нет. Тем не менее перевозить их из одного региона в другой — бессмысленно, считает он. К началу следующей недели министерства здравоохранения и образования подготовят приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузо в. По мнению главы столицы, у них есть достаточные знания и мотивация, и они смогут оказать достойную помощь.