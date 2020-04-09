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Спиковая драма: российской автоотрасли предрекают коллапс

Условия специнвестконтрактов становятся слишком сложными для присутствующих в стране автомобильных компаний
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области
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Спиковая драма: российской автоотрасли предрекают коллапс
2020-04-07 22:54:26">
2020-04-07 22:54:26
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Кабинет министров одобрил и внес в Думу поправки, позволяющие подписать ряд специнвестконтрактов (СПИК) по старым условиям, действующим до 2 августа 2019 года. Если они будут одобрены, главным получателем выгоды становится китайский Haval. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что это должно стать началом изменения правил игры. В противном случае автопроизводители, заключившие СПИКи, из-за непосильных требований могут закрыть российские заводы и отказаться от дальнейших инвестиций.

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В 2014 году был дан старт строительству завода компании Great Wall Motors (GWM) по выпуску кроссоверов Haval. Это был первый китайский автозавод полного цикла в России, а о важности подписываемого GWM и правительством региона соглашения говорило присутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» заработал в июне и вместе с другими автомобильными компаниями, располагавшими сборочными производствами в России, GWM подала заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК).

«СПИК предоставлял автопроизводителям налоговые льготы на 10 лет, а также промышленные субсидии. Они позволяли сделать продукцию более конкурентоспособной на российском рынке. Участникам уже заключенных специнвестконтрактов была предоставлена гарантия того, что на протяжении всего срока действия контракта его условия не изменятся вне зависимости от принятых впоследствии поправок в федеральном или региональном законодательстве», — рассказал руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров.

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завод
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области

По первое число

СПИК приходил на смену промсборке и заключался с каждым игроком отдельно, на особых условиях. Общим было требование успеть с подписанием до 1 июля, это позволяло воспользоватся старыми правилами, так называемым СПИК 1.0. Далее порядок регулирования специальных инвестиционных контрактов менялся.

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Great Wall Motors планировала вложить в российский завод Haval более 42 млрд рублей и создать производство с глубокой локализацией ключевых компонентов автомобилей: двигателей, коробок передач, электронных блоков и систем управления. Однако заявка застряла в межведомственных согласованиях и была одобрена только 1 августа.

В ноябре GWM, так и не подписавшая СПИК и не добившаяся серьезных успехов, тем не менее заявила о дополнительных обязательствах — вложить 22,4 млрд рублей до 2028 года в создание локального научно-исследовательского центра. Тем временем история со СПИКами стремительно теряла инвестиционную привлекательность.

Правила меняются

В августе прошлого года начал действовать СПИК 2.0, предусматривавший ряд положительных нововведений, таких как отмена минимального порога инвестиций и заключение контрактов на более длительный срок.

Между тем в новой версии были и новые вызовы — единственный инвестор должен был выиграть конкурс на разработку и внедрение технологии. На основе последней он должен производить в России продукцию, конкурентную на мировом рынке. Это было не последнее изменение в законодательстве.

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производство
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области

В декабре Минпромторг решил дифференцировать субсидии, которые должны были компенсировать утильсбор. Российские компании получали полные компенсации до 2025 года с текущим уровнем локализации. У иностранных они зависели от количества баллов за локализацию. Если в 2020 году половина субсидий выплачивалась только за наличие СПИКа, то уже в 2022-м компенсация уже полностью зависела от уровня локализации.

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Вирус и рубль

С нового года ситуация еще больше осложнилась. Значительно выросли ставки утилизационного сбора, а правительство отказалось компенсировать таможенные пошлины на комплектующие компаниям, подписавшим СПИК. Ко всему этому добавились ослабление рубля и эпидемия коронавируса, остановившая автозаводы и закрывшая дилерские центры.

С связи с пандемией Минпромторг разрабатывает меры помощи автопроизводителям, заключившим СПИКи. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, предложил обнулить расположенным в регионе автозаводам налог на прибыль.

Со слабым рублем ситуация сложнее — как ранее выяснили «Известия», в договорах СПИК фактор нестабильности рубля уже учтен, поэтому предусмотрено право автопроизводителей приостановить дальнейшие инвестиции в локальное производство.

В начале года BMW заявила, что не будет подписывать специнвестконтракт и строить российский завод, сославшись на то, что правила игры так и не определились, а повышение утильсбора сделало условия СПИКа невыгодными.

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автозавод
Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Прыжок в уходящий поезд

Чтобы удержать Great Wall от возможного сокращения инвестиций и даже ухода с российского рынка, ему фактически позволили запрыгнуть в уходящий поезд и заключить СПИК по правилам, действующим до августа 2019 года. Естественно, в том случае, если законопроект будет одобрен.

Что это даст компании? Механизм, утвержденный в рамках программы СПИК 2.0, хотя и является более привлекательным, чем СПИК 1.0, но имеет ряд существенных ограничений, которые бизнесу будет сложно преодолеть в столь непростых условиях, рассказал «Известиям» доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

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«СПИК 2.0 разрешает подписывать контракт только одному инвестору, что затруднило бы заключение специального контракта автоконцернами с участием производителей компонентов. Дело в том, что и в рамках СПИК 1.0 нельзя было заключать контракты с несколькими инвесторами, но допускается наличие «привлеченных сторон», которые, в отличие от инвестора, не получали налоговых льгот, но могли бы рассчитывать на государственные субсидии, а по СПИК 2.0 такая возможность исключается. Еще одна сложность в реализации механизма СПИК 2.0 — это более жесткие условия по локализации, что потребует от бизнеса гораздо больше инвестиций и времени для внедрения. Усложняется предмет договора. Акцент с собственно инвестирования будет смещен в сторону внедрения и передачи инновационных технологий», — отметил Алисенов.

Пересчитать баллы

В пресс-службе Haval отметили, что сохраняют свою приверженность российскому рынку и продолжают инвестировать в свои производственные мощности и локализацию. Сейчас китайская компания строит в Тульской области моторный завод. Эксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто не сомневается, что СПИК с Haval будет подписан на старых условиях.

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Haval

Автомобильный завод Haval в Тульской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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«Проект с «Хавейлом» важен не только для Тульской области, но и для всей России, так как это один из крупнейших китайских инвестиционных проектов в стране», — считает Моржаретто. По его словам, предложенные Минпромторгом условия локализации нужно значительно упрощать для всех, подписавших специнвестконтракты.

«Те условия писались исходя из того, что рынок будет расти на 10% в год. Сейчас он падает. Если их не похоронить, у нас остановится вс` производство. Будет вариант с General Motors», — отметил эксперт.

На пересмотре балльной системы настаивает и независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он ранее предлагал профильным министерства сделать единую систему, согласно которой льготы предоставляются на основании единой оценки инвестиций и локализации.

«Нужно упрощать 719-е постановление по локализации либо хотя бы увеличить сроки его реализации. Необходимо либерализовать балльную систему, в нынешнем виде она крайне сложная, не совсем адекватная и в данных условиях потребует от участников рынка огромных инвестиции. Все эти изменения нужно внести и принять к концу мая, иначе нас ждет коллапс отрасли», — отметил Бургазлиев.

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