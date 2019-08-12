Китайская разборка: Changan отказался от производства автомобилей в РФ
Третий по величине китайский автопроизводитель Changan отказался от совместного производства автомобилей в Липецкой области на заводе, принадлежащем семье Резниковых, узнали «Известия». Теперь все новые автомобили Changan поставляются исключительно из КНР. Ранее другая китайская компания Great Wall потерпела неудачу в российском суде с иском к обанкротившейся дистрибуторской компании Резниковых. Китайцы обвинили российских партнеров в присвоении $50 млн за поставленную в 2014 году продукцию. Эта история также могла повлиять на решение Changan об отказе от совместного бизнеса с россиянами, отмечают источники «Известий». Несмотря на это, российский рынок остается привлекательным для автопроизводителей, поэтому Changan, скорее всего, будет искать нового партнера на территории РФ, отмечают эксперты.
Заводу не быть
Производство автомобилей Changan на заводе ООО «Моторинвест» семьи Резниковых началось в 2016 году, сразу после презентации на московском автосалоне ММАС-2016. Первоначально на конвейер встал компактный кроссовер Changan CS35, на очереди значился среднеразмерный «паркетник» CS75. Однако, как сообщили «Известиям» несколько дилеров, Changan прекратил сотрудничество с «Моторинвестом».
–– Что касается CS35, то на складе в Липецке осталось около 300 машин. Насколько я знаю, их распродадут и больше оттуда привозить машины не будут. Все новые машины уже пойдут из Китая, — рассказал собеседник в одном из официальных дилерских центров Changan.
На «горячей линии» «Чанъань Моторс Рус» сообщили, что производство автомобилей в РФ завершилось.
На стенде автопроизводителя Changan
–– Мы уже ничего не производим на территории России, все наши автомобили китайской сборки. Да, раньше был завод (в Липецкой области. — «Известия»), но сейчас все машины, которые поступают, идут из Китая, полностью китайской сборки, — подтвердил «Известиям» сотрудник компании.
На заводе «Моторинвест», расположенном в деревне Гребёнкино Липецкой области, «Известиям» сказали, что сборочная линия Changan уже разобрана и производство машин прекращено. Чем будет заниматься завод, организовавший на своей территории технопарк, не известно. С Алексеем Резниковым, который является главой «Моторинвеста», связаться не удалось.
По данным базы «Картотека», убыток «Моторинвеста» в 2017 году составил 141 млн рублей против 939 млн рублей годом ранее, выручка за 2017 год составила 258 млн рублей. Более свежих данных компания не предоставила.
В Минпромторге «Известиям» сказали, что Changan и «Моторинвест» в ведомство не обращались. В администрации Липецкой области не смогли оперативно предоставить комментарии.
Загубили реноме
Источник «Известий» в автобизнесе связывает разрыв отношений между Changan и «Моторинвестом» с испорченным имиджем владельцев компании после суда с китайским автопроизводителем Great Wall. Это дело освещалось в СМИ КНР, что не могло не сказаться на реноме российской стороны, считает он.
Изначально в Липецкой области планировался выпуск автомобилей Great Wall, производителем и дистрибутором которых в России больше 10 лет выступала компания «Ирито» Резниковых. Однако в 2016 году китайцы обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Ирито» задолженности на общую сумму почти в $50 млн. По заявлениям производителя, с 2014 года российский партнер перестал перечислять им деньги за поставленные машинокомплекты. Руководство «Ирито» тем временем инициировало процедуру ликвидации этой компании, а также ее региональных дилерских филиалов.
Автомобили Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall
Арбитражный суд Москвы отказал Great Wall в иске напрямую к «Ирито», поскольку выяснилось, что около 20 договоров о поставке были заключены не с АО «Ирито», а с фирмами-пустышками, позже обанкротившимися. Истец уверял в суде, что договоры носили «притворный характер» для ухода от таможенных платежей. В итоге иск был удовлетворен лишь частично и к «дочке» «Ирито» –– ООО ИМС — на сумму около $1 млн, но компания на тот момент ни деньгами, ни имуществом не располагала и находилась в стадии ликвидации.
По заявлению Great Wall еще в 2017 году было возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере»). Оно до сих пор расследуется.
Не уйдут с рынка
Тем не менее китайский автопроизводитель Great Wall не отказался от производства в России. Он построил за $500 млн завод в Туле и начал выпускать там кроссоверы под своим брендом Haval.
Российский авторынок, несмотря на падение, остается привлекательным для китайских компаний, поэтому для успешного развития в РФ Changan будет вынуждена искать других партнеров в стране, убежден аналитик по автопрому «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов. Таким партнером может стать практически любая автокомпания, поскольку мощности всех производителей России недозагружены.
Автомобильный эксперт Сергей Ифанов считает, что китайцы могут пойти на контрактную сборку в «Автотор», который в начале года подписал договор c компанией Chery.
–– Для них это шанс обнулить утилизационный сбор и таможенные платежи в обмен на контрактные отчисления российскому предприятию. Зато они смогут предложить конкурентную цену, — отметил эксперт.
Сборка автомобилей Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall в индустриальном парке «Узловая»
В России с 2005 года действует госпрограмма о промсборке. Локализация позволяет беспошлинно ввозить машинокомплекты через таможню. Кроме того, производители получают от правительства компенсацию за уплату утилизационного сбора. Дата окончания соглашений о промсборке для большинства автокомпаний — конец 2019 года. После их завершения государство подписывает с автопроизводителями специальные инвестконтракты (СПИК). Они дают производителям налоговые льготы в обмен на инвестиции.
По данным аналитического агентства «Автостат», китайские компании в 2018 году продали в РФ 35 тыс. автомобилей, что составляет долю 2% от всего отечественного рынка новых авто. В РФ представлено около десятка брендов, среди лидеров Geely, Haval и Chery.
Changan в 2018 году реализовала в России 1,5 тыс. автомобилей, что на 17% превосходит показатель 2017-го, следует из материалов комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России.