Китайская разборка: Changan отказался от производства автомобилей в РФ

Третий по величине китайский автопроизводитель Changan отказался от совместного производства автомобилей в Липецкой области на заводе, принадлежащем семье Резниковых , узнали «Известия». Теперь все новые автомобили Changan поставляются исключительно из КНР. Ранее другая китайская компания Great Wall потерпела неудачу в российском суде с иском к обанкротившейся дистрибуторской компании Резниковых. Китайцы обвинили российских партнеров в присвоении $50 млн за поставленную в 2014 году продукцию . Эта история также могла повлиять на решение Changan об отказе от совместного бизнеса с россиянами, отмечают источники «Известий». Несмотря на это, российский рынок остается привлекательным для автопроизводителей, поэтому Changan, скорее всего, будет искать нового партнера на территории РФ , отмечают эксперты.

Заводу не быть

Производство автомобилей Changan на заводе ООО «Моторинвест» семьи Резниковых началось в 2016 году, сразу после презентации на московском автосалоне ММАС-2016. Первоначально на конвейер встал компактный кроссовер Changan CS35, на очереди значился среднеразмерный «паркетник» CS75. Однако, как сообщили «Известиям» несколько дилеров, Changan прекратил сотрудничество с «Моторинвестом».

–– Что касается CS35, то на складе в Липецке осталось около 300 машин. Насколько я знаю, их распродадут и больше оттуда привозить машины не будут. Все новые машины уже пойдут из Китая , — рассказал собеседник в одном из официальных дилерских центров Changan.

На «горячей линии» «Чанъань Моторс Рус» сообщили, что производство автомобилей в РФ завершилось .

Changan На стенде автопроизводителя Changan Фото: РИА Новости/Илья Питалев

–– Мы уже ничего не производим на территории России, все наши автомобили китайской сборки. Да, раньше был завод (в Липецкой области. — «Известия»), но сейчас все машины, которые поступают, идут из Китая, полностью китайской сборки , — подтвердил «Известиям» сотрудник компании.

На заводе «Моторинвест», расположенном в деревне Гребёнкино Липецкой области, «Известиям» сказали, что сборочная линия Changan уже разобрана и производство машин прекращено. Чем будет заниматься завод, организовавший на своей территории технопарк, не известно . С Алексеем Резниковым, который является главой «Моторинвеста», связаться не удалось.

По данным базы «Картотека», убыток «Моторинвеста» в 2017 году составил 141 млн рублей против 939 млн рублей годом ранее, выручка за 2017 год составила 258 млн рублей . Более свежих данных компания не предоставила.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что Changan и «Моторинвест» в ведомство не обращались. В администрации Липецкой области не смогли оперативно предоставить комментарии.

Загубили реноме

Источник «Известий» в автобизнесе связывает разрыв отношений между Changan и «Моторинвестом» с испорченным имиджем владельцев компании после суда с китайским автопроизводителем Great Wal l. Это дело освещалось в СМИ КНР, что не могло не сказаться на реноме российской стороны, считает он.

Изначально в Липецкой области планировался выпуск автомобилей Great Wall, производителем и дистрибутором которых в России больше 10 лет выступала компания «Ирито» Резниковых. Однако в 2016 году китайцы обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Ирито» задолженности на общую сумму почти в $50 млн. По заявлениям производителя, с 2014 года российский партнер перестал перечислять им деньги за поставленные машинокомплекты. Руководство «Ирито» тем временем инициировало процедуру ликвидации этой компании, а также ее региональных дилерских филиалов.

Great Wall Автомобили Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области

Арбитражный суд Москвы отказал Great Wall в иске напрямую к «Ирито», поскольку выяснилось, что около 20 договоров о поставке были заключены не с АО «Ирито», а с фирмами-пустышками, позже обанкротившимися. Истец уверял в суде, что договоры носили «притворный характер» для ухода от таможенных платежей. В итоге иск был удовлетворен лишь частично и к «дочке» «Ирито» –– ООО ИМС — на сумму около $1 млн, но компания на тот момент ни деньгами, ни имуществом не располагала и находилась в стадии ликвидации.

По заявлению Great Wall еще в 2017 году было возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере»). Оно до сих пор расследуется.

Не уйдут с рынка

Тем не менее китайский автопроизводитель Great Wall не отказался от производства в России. Он построил за $500 млн завод в Туле и начал выпускать там кроссоверы под своим брендом Haval.

Российский авторынок, несмотря на падение, остается привлекательным для китайских компаний, поэтому для успешного развития в РФ Changan будет вынуждена искать других партнеров в стране, убежден аналитик по автопрому «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов. Таким партнером может стать практически любая автокомпания, поскольку мощности всех производителей России недозагружены.

Автомобильный эксперт Сергей Ифанов считает, что китайцы могут пойти на контрактную сборку в «Автотор», который в начале года подписал договор c компанией Chery.

–– Для них это шанс обнулить утилизационный сбор и таможенные платежи в обмен на контрактные отчисления российскому предприятию. Зато они смогут предложить конкурентную цену, — отметил эксперт.

Great Wall Сборка автомобилей Haval F7 на заводе Haval китайского концерна Great Wall в индустриальном парке «Узловая» Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области

В России с 2005 года действует госпрограмма о промсборке. Локализация позволяет беспошлинно ввозить машинокомплекты через таможню. Кроме того, производители получают от правительства компенсацию за уплату утилизационного сбора. Дата окончания соглашений о промсборке для большинства автокомпаний — конец 2019 года. После их завершения государство подписывает с автопроизводителями специальные инвестконтракты (СПИК). Они дают производителям налоговые льготы в обмен на инвестиции.

По данным аналитического агентства «Автостат», китайские компании в 2018 году продали в РФ 35 тыс. автомобилей, что составляет долю 2% от всего отечественного рынка новых авто. В РФ представлено около десятка брендов, среди лидеров Geely, Haval и Chery.

Changan в 2018 году реализовала в России 1,5 тыс. автомобилей, что на 17% превосходит показатель 2017-го, следует из материалов комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России.