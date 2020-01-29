Сосиска, ракета и перечница: что мы не знаем об автокомпаниях

Компания Volkswagen назвала свою продукцию, пользовавшуюся наибольшим спросом за прошедший 2019 год. Как ни странно, главным бестселлером немецкого концерна стал отнюдь не хетчбек Golf и вообще даже не автомобиль, а… традиционная немецкая сосиска «карривурст». С 1970-х годов Volkswagen выпускает на своей фабрике в Вольфсбурге различные мясные изделия. Сосиски в основном потребляются сотрудниками компании, но также идут в розничную продажу. «Известия» расскажут, какие еще неавтомобильные товары есть у мировых автокомпаний.

Газонокосилка и колбаска

В прошлом году Volkswagen произвел 6,2 млн автомобилей на всех своих заводах, а их более 50 по всему миру, сообщает Motor1. За это же время колбасный завод Вольфсбурга произвел 6,8 млн сосисок. Цена 900-граммовой упаковки сосисок составляет €9,89 (625 рублей). К слову, мясные изделия — не единственная продукция непрофильного актива Volkswagen. Под брендом «народного автомобиля» выпускаются также кетчуп и макароны, что вполне логично.

А вот для кого автомобили — лишь одно из удачных бизнес-направлений (и не факт, что главное), так это для японских концернов. Образцовый мультинациональный конгломерат, или, как говорят японцы, дзайбацу — это Honda Motor Company. И речь идет далеко не об их мотоциклах, квадроциклах и снегоходах. Газонокосилки, триммеры для живой изгороди, воздуходувки, опрыскиватели, снегоочистители, генераторы, сварочные аппараты, насосы, лодочные моторы и сами надувные лодки, электросамокат — вот неполный перечень продукции подразделения Honda Power.

хонда Реактивный двухместный самолёт бизнес-класса HA-420 Honda Jet Фото: commons.wikipedia.org/Michael Pereckas

И «Хонда» не была бы сама собой, если бы не нашла применение своим достижениям в аэродинамике и самолетостроении, что, собственно, и продемонстрировал реактивный двухместный самолет бизнес-класса HA-420 Honda Jet. На этом же поле играет еще один японский гигант — Subaru, ранее известный как Fuji Heavy Industries. Аэрокосмическое подразделение корпорации Subaru — один из основных подрядчиков Минобороны Японии на поставки самолетов, вертолетов и различных дронов, в том числе произведенных по лицензии Boeing и Lockheed Martin. Как крупный поставщик и разработчик Subaru участвует в производстве общеевропейского гиганта Airbus. Японское судостроение, металлообработку, энергогенерирующую и химическую отрасли также нельзя представить без Subaru.

И даже при этом значительном весе Honda и Subaru на фоне японского мегадзайбацу Mitsubishi Group — всё равно что Чебурашка и крокодил Гена подле Годзиллы. Последняя настолько плотно интегрирована во все сферы японской экономики и промышленности, что уже непонятно, где кончается Mitsubishi и начинается само островное государство. С одной стороны, под этим брендом продаются квартирные и промышленные системы кондиционирования воздуха, преобразователи частот, сервоприводы, коммутационное оборудование, промышленные роботы, ЖК и OLED дисплеи, принтеры, полупроводниковые силовые и оптические приборы, силовые модули, лифты, эскалаторы и траволаторы, турбогенераторы. А с другой — под вывеской Mitsubishi работают банки, риэлторское агентство, собственная алюминиевая компания.

мицубиши Здание банка с вывеской Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, MUFG Bank, Токио, Япония Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin

Отдельная статья доходов Mitsubishi — авиастроение, судостроение и даже космическая отрасль. Этот гигант глубоко интегрирован в японский ВПК: самолеты Mitsubishi, снискавшие недобрую славу во время Второй мировой войны, и сейчас поставляются в армию. Стоит ли упоминать о таких мелочах, как турбины, танкеры, круизные лайнеры, ракеты и торпеды, оборудование для опреснения воды и просто военные корабли… Успехи автомобильного подразделения Mitsubishi в последнее время хоть и не впечатляют, но можно не сомневаться, что с таким «тылом» оно не пропадет.

Гастрономия и чемодан

Европейцы — тоже мастера диверсификации бизнеса. Правда, аналогичными достижениями им трудно похвастаться. К примеру, английская компания Bentley в среднем производит и продает около 11 тыс. люксовых автомобилей в год. Но в 2009-м во время разгара мирового финансового кризиса продажи Bentley упали до 3,6 тыс. единиц. Поэтому чтобы не потерять высококлассных интерьерщиков, руководство компании приняло решение выпускать мебель на автозаводе в английском Крю. Очевидно, что все стандарты для этого у Bentley уже были. Всего каких-то $29 тыс., и у вас будет диван из роскошной кожи с зеркальными деревянными шпонами, очень похожий на заднее сиденье Bentley Mulsanne.

бэнтли Логотип Bentley на кожаном подголовнике автомобиля, на производственной линии в мастерской Bentley Motors Ltd, Крю, Великобритания Фото: Global Look Press/imago stock&people

И, вероятно, это предсказуемо, но у Bentley есть и свой ресторан высокой кухни. Его открыли в 2018 году в честь запуска продаж кроссовера Bentley Bentayga на Ближнем Востоке. Он расположен в ОАЭ на вершине самой высокой горы Джебель Джейс в Рас-аль-Хайме. Компания BMW, владеющая Bentley, конечно, не сможет конкурировать на гастрономическом поприще со своим дочерним брендом, но и немцам есть чем удивить искушенную публику. Периодически баварская марка объединяется с производителями роскошных аксессуаров, как, например, это было во время запуска купе 8-й серии. Тогда немцы совместно с люксовыми галантерейщиками Montblanc представили для купе набор багажных сумок, изготовленных вручную во Флоренции с использованием перфорированной кожи. В розницу у дилеров BMW набор сумок стоил €14 тыс.

Не уходя далеко от застольной темы, нельзя не вспомнить и про французскую компанию Peugeot. Завсегдатаи хороших ресторанов (особенно Европы) наверняка замечали на столах солонки и перечницы с изображением льва — фирменным брендом Peugeot. Компания Peugeot Saveurs выпускает мельницы для чили, мускатного ореха и кофе, а также множество винных аксессуаров: штопоры, бокалы, графины и прочее. И хотя семья Пежо после введения в совет директоров китайских инвесторов практически утратила контроль над родовым автобизнесом, с продажей солонок и перечниц у них по-прежнему всё хорошо.

Велосипед и мёд

Еще один непрофильный актив Peugeot — велосипеды. Собственно, этот бизнес был, что называется, якорным для основателя концерна Армана Пежо. На протяжении всей истории марки велосипеды Peugeot — по крайней мере, в Европе — были известны не менее, чем автомобили. Велосипеды (особенно в Китае) выпускают многие автокомпании, и только англичанам из Land Rover удалось в этом направлении стать своего рода законодателями моды. История марки начиналась с производства двухколесного транспорта. Этот бизнес англичане перезапускали сначала в 1995 году, а потом в 2004-м. Настоящий успех пришел в 2010 году, когда Land Rover для этой цели объединился с британским производителем 2x2cycles.

Впрочем, фирменными велосипедами действительно никого не удивить. Даже такие компании, как McLaren и Ferrari, были замечены в этом деле. У Ferrari пополнение бюджета с помощью роялти вообще поставлено на поток: фирменный герб — гарцующий жеребец — регулярно появляется на кроссовках, футболках, кардиганах, бейсболках и прочей одежде известных массовых брендов.

мед Мед Turbienchen от Porsche Фото: porsche-leipzig.com