Не последнее китайское: Lifan попал в идеальный шторм на родине

У автокомпании Lifan возникли проблемы на родном китайском авторынке. По заявлению местной прессы, под угрозой остановки один из заводов в Чунцине, убыток по итогу III квартала составил $2,6 млрд. Ранее в китайских изданиях появилась информация о потенциальном банкротстве Lifan. В России компания долгое время лидировала по продажам среди китайских автопроизводителей. Однако после прекращения сборки на черкесском заводе Derways ее позиции заметно ухудшились. Как отразятся на российском бизнесе проблемы автогиганта на родине и есть ли риски для клиентов, купивших автомобили Lifan, разбирались «Известия».

Долги растут

Компания Lifan по итогу продаж новых автомобилей за январь-сентябрь на китайском авторынке получила убыток $2,6 млрд, общие долги компании составляют $17,8 млрд , пишет Sina.com. Кроме того, данный портал со ссылкой на китайский телеканал CCTV Finance сообщает о том, что завод Lifan в районе Лянцзян (один из трех заводов в штаб-квартире компании в Чунцине) был продан администрации города, а другой завод в районе Бэйбэй находится в полузакрытом состоянии.

лифан Сборка автомобиля на заводе Lifan в Чунцине Фото: Global Look Press/Chinafotopress/Zhou Fei

В октябре в китайской прессе также появились сообщения о потенциальном банкротстве нескольких китайских автокомпаний, среди которых упоминался Lifan. Впрочем, руководство Lifan Motors выступило с опровержением этой информации .

В то же время в Китае Lifan выступает в роли ответчика и истца в различных судебных разбирательствах и арбитражных спорах на общую сумму 2,2 млрд юаней. В октябре этого года гонконгский Ping An Bank провел анализ рисков для четырех автомобильных компаний, в том числе Lifan. Полугодовая отчетность по облигациям Lifan показала, что банковские кредиты компании на конец периода составили 12,8 млрд юаней, а задолженность перед небанковскими финансовыми учреждениями — 10,5 млрд юней. 25 банков выдали компании кредиты в общей сложности на сумму 12,6 млрд юаней. В то же время к концу третьего квартала подразделение Lifan Share владело денежными средствами в размере 2,6 млрд юаней. Банк отметил огромное долговое давление на компанию.

Машины есть

В российском офисе Lifan «Известиям» сообщили, что компания уходить из России не собирается , в линейке компании есть автомобили Murman, Solano II, X50, X60, которые были произведены в прошлом году на черкесском сборочном заводе Derways. Напрямую из Китая поставляется кроссовер X70, а на очереди еще один паркетник — Myway, для которого сейчас оформляется российское одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

лифан Кроссовер Lifan X70 на международной выставке автомобильной промышленности в Шанхае Фото: REUTERS/Aly Song

— Lifan никогда не говорил, что он ориентируется на внутренний рынок, если там есть проблемы, то нас это никак не касается, мы работаем в прежнем режиме. У нас сейчас около 90 активных дилеров, запчасти есть, гарантийное обслуживание осуществляется. Ни о каком уходе с российского рынка речи быть не может. Что касается повышения цен из-за утилизационного сбора, то если кроссовер X70 успеем ввезти до нового года, то, соответственно, это на нем не скажется, если после нового года, то будем смотреть, — рассказал заместитель генерального директора «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский.

По словам собеседника, проблемы компании на китайском авторынке преувеличены в прессе.

Модель для сборки

Компания Lifan не раз отмечала, что российский авторынок рассматривается ею как один из наиболее приоритетных. Вплоть до конца прошлого года марка занимала лидирующее положение среди китайских автокомпаний на российском рынке. За 2018 год было продано 15 тыс. автомобилей , при этом ближайший конкурент — Chery — отставал с глубоким отрывом — 5,6 тыс. машин. Можно с уверенность сказать, что в автопарке страны Lifan — наиболее распространенный китайский бренд.

До начала осени прошлого года Lifan вынужден был прекратить производство в Черкесске на заводе Derways. Предприятие было остановлено из-за возникших претензий налоговой инспекции к администрации завода и последовавшего уголовного дела о незаконном выводе средств.

лифан Сборка автомобилей Lifan в цехе автозавода Derways, Черкесск Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Как сообщали «Известия», остановка отрицательно сказалась и на продажах, и на поставках новых автомобилей компании — большинство ОТТС были выданы на черкесский завод, для ввоза этих же моделей из Китая необходимо переоформление документов. По данным Ассоциации европейского бизнеса в России, за январь-ноябрь Lifan реализовал в России 3,7 тыс. автомобилей, что на 71% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Впрочем, Lifan всё еще надеется локализовать производство в России. Вячеслав Галузинский отметил, что компания рассматривает сборку автомобилей на существующих мощностях автопроизводителей в России, Белоруссии и Казахстане, однако в связи с неопределенностью вопросов регулирования как специнвестконтрактов, так и утильсбора пока не спешит размещать производство.

Если вдруг уйдут

Китайские компании чаще всего покидали российский рынок. Уходили и снова вернулись на российский рынок компании Brilliance, JAC и FAW. Покинули российский рынок компании Hawtai, Luxgen, BYD. Риск, что Lifan отправится вслед за ними, также есть , отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

— Мы уже не раз были свидетелями, как китайские компании покидают российский рынок, извиняюсь за каламбур, по-английски. Европейцы и американцы тоже сворачивали бизнес — взять хотя бы GM и Ford, но те после себя оставляют хоть сервис с гарантийным обслуживанием и поставками запчастей, а что здесь может случиться — неизвестно, — заметил Ифанов.

лифан Производство автомобилей Lifan в России Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В случае ухода Lifan с российского рынка претендовать на компенсации по заводским гарантиям и обслуживанию владельцы китайских автомобилей смогут только в рамках российского правового поля. То есть обращаться придется к активам и имуществу российской дочки Lifan Motor. Что-то добиться от материнской компании в Китае уже будет, скорее всего, невозможно , считает управляющий партнер юридической фирмы Solid Case Юлия Ткачева.

— При гарантийном случае, с учетом того, что экспертиза будет российской, что-то доказать в китайском суде будет вряд ли возможно. Скорее здесь стоит рассчитывать на добровольное желание компании, не желающей нести имиджевые потери. Все претензии можно будет предъявлять российскому офису. Но нужно подчеркнуть, что дилеры Lifan, которые непосредственно продали автомобиль, по российскому закону о защите прав потребителей несут ответственность перед клиентом. Так что гарантийные проблемы можно будет решать через них, а вот осуществлять обслуживание и поставки запчастей их принудить уже не получится, это их обязательство перед дистрибьютором, а не перед автовладельцем, — отметила Ткачева.