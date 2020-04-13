Терпение и труд: российские автозаводы выходят из карантина

Российские автозаводы возобновляют работу, несмотря на то что пик пандемии еще не пройден. Первым разрешение получил КамАЗ, а с понедельника 13 апреля планируют вернуться к производству автомобилей «АвтоВАЗ» и еще несколько предприятий. Когда заработают остальные, как они будут минимизировать риск заражения COVID-19 и кому собираются продавать свою продукцию, учитывая, что автосалоны закрыты, — «Известия» постарались ответить на все эти вопросы.

После того как Владимир Путин призвал не закрывать все компании в России «под одну гребенку», российские автозаводы постепенно начали возвращаться к жизни после остановки в связи с пандемией коронавируса.

Первый пошел

«Стоять — это очень дорого», — пожаловался гендиректор КамАЗа Сергей Когогин в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, недельный простой обошелся предприятию в 2 млрд рублей убытков. Поэтому после консультаций с руководством республики и федеральными органами руководство КамАЗа решило частично возобновить работу с 6 апреля.

Необходимость запуска производства на КамАЗе объясняли следующим образом. Во-первых, предприятие, помимо обычных грузовиков, выпускает машины социально значимых служб, в том числе правоохранительных органов и подразделений МЧС. Поэтому в условиях пандемии техника КамАЗа сразу становится жизненно важным фактором.

камаз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Во-вторых, завод остается градообразующим предприятием полумиллионных Набережных Челнов, его остановка негативно сказывается на социально-экономической обстановке в городе.

Под тем же соусом «Группа ГАЗ» запустила 6 апреля часть своих предприятий — Ярославский моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры и отдельные производства Ликинского автобусного завода.

Автопром без суеверий

Далее логично было бы предположить пуск конвейеров «АвтоВАЗа» как еще одного важного системообразующего предприятия. Однако 6 апреля компания возобновила работу лишь отдельных подразделений, в том числе связанных с разработкой новых проектов. Пуск производства перенесли на более поздний срок — цеха нужно было продезинфицировать и тщательным образом подготовить.

О том, что «АвтоВАЗ» полностью возобновит работу с 13 апреля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первичную профсоюзную организацию предприятия. Представитель Волжского автозавода подтвердил «Известиям» запуск трех главных конвейеров. Также на эту дату запланировали пуск УАЗа и «Автотора».

автоваз Конвейер «АвтоВАЗа» Фото: TASS/DPA/Thomas Kцrbel

Неполная готовность

Из российских заводов иностранных марок первым признаки жизни подал Mazda Sollers — тоже 6 апреля. Предприятие получило разрешение от правительства Приморского края и не испытывает проблем с запчастями. Следующим в соответствии с указом губернатора Тульской области возобновил производство завод Haval. На 13 мая намечен пуск завода Mercedes-Benz.

Остальные предприятия не спешат выходить из карантина — это может быть связано как с ограничениями местных властей, так и с нехваткой комплектующих. Пока будут стоять все петербуржские автозаводы.

PR-директор Nissan Роман Скольский рассказал, что компания продлевает выходные на своем заводе в соответствии с указом президента.

В пресс-службе Hyundai отказались комментировать сроки возобновления производства, а в пресс-службе Toyota на запрос «Известий» оперативно не ответили. Оставила без ответ запрос и Renault. Представители PSA рассказали, что фиксированной даты сроков запуска завода в Калуге нет, хотя постепенная подготовка к нему идет. Старт будет зависеть в том числе и от восстановления логистических цепочек по поставкам компонентов.

Mazda На заводе Mazda Sollers Manufacturing Rus во Владивостоке Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В пресс-службе VW Group также пожаловались на нехватку компонентов для производства автомобилей Volkswagen и Skoda в Калуге и Нижнем Новгороде.

— У Volkswagen большая часть комплектующих до сих пор поставляется из Европы, а субкомпоненты к комплектующим — из Китая. Получается такая длинная цепочка, — пояснил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

На дезинфекцию становись

Автопроизводители и ранее принимали серьезные меры, чтобы помешать распространению коронавируса на заводах. Это, в частности, позволило своевременно выявить двоих заболевших COVID-19 на «АвтоВАЗе» . Теперь возобновившие и возобновляющие работу автозаводы еще серьезней подойдут к противовирусным мероприятиям. Тем более что за время простоя были приняты меры по дезинфекции площадей и организации безопасной системы пропуска рабочих.

Волжский автозавод установил защитные экраны на рабочих местах и в зонах отдыха, закупил 500 бесконтактных термометров и многоразовые маски. Теперь каждому работнику будут измерять температуру два раза в день. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора предусмотрено соблюдение социальной дистанции, доставка работников на работу и с работы организована по новым графикам.

хавал Сотрудник завода Haval проверяет готовый автомобиль Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Haval, в свою очередь, обещает более тщательную уборку корпоративного транспорта, развозящего рабочих. Особенное внимание будет уделено ручкам и подлокотникам.

Автосалоны на низком старте

Как и кому будут продавать продукцию российских автозаводов, учитывая закрытие автосалонов? Некоторые дилеры и автопроизводители продолжили работу онлайн — покупатель может забронировать машину прямо из дома и по ссылке внести аванс за нее или даже полную стоимость. Что касается доставки автомобиля клиенту, то на нее решились единицы. Например, Chery, которая благодаря своей онлайн-программе смогла заключить два десятка контрактов.

— Хорошо, если начнут работу еще и дилерские центры, хотя бы через неделю после открытия заводов. Тогда какие-то продажи в апреле будут, — предположил автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Между тем в некоторых регионах автосалоны уже начали работу, сообщил «Известиям» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

продажа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Автосалоны открылись в Челябинске, Твери, Приморском крае. Есть рекомендации Минпромторга открыть дилерские салоны при соблюдении определенных правил. Мы с этими правилами согласны. Ждем решения местных властей по остальным дилерам. Надеемся, что к понедельнику начнется процесс, — сказал Мосеев.

В распоряжении «За рулем» оказался регламент, рекомендуемый для работы дилерского центра в условиях пандемии. Согласно ему, в шоу-румах может находиться одновременно не более 10 человек. На входе каждому клиенту будут измерять температуру и выдавать маски. Тест-драйвы запрещены, а на выдачу автомобиля отводят полчаса.

Кому сейчас нужны автомобили?

Дилерские центры вряд ли ждет наплыв покупателей, считают эксперты. Тем более что цены выросли. Согласно данным JATO Dynamics, имеющимся в распоряжении «Известий», всего с начала апреля пересмотрели цены 23 бренда. В основном это марки, сохранявшие старые прайс-листы в марте. Наиболее существенно подорожали автомобили BMW — на 2–7%. Самые минимальные перемены — по Lada, Kia, Datsun, а также Jaguar Land Rover.

Те, кто заказал автомобиль онлайн, получат его по ценам, действующим на момент бронирования, пообещал директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. Сейчас «Авилон» принимает 25 онлайн-авансов в день, и их число растет.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дилеры настроены пессимистично. До конца года спрос так и не выровняется и рынок может сократиться до 30% по отношению к прошлому году, считает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров.

В коммерческом сегменте ситуация лучше, чем в легковом, считает заместитель генерального директора по продажам и логистике НПП «ИТЭЛМА» Юрий Грачев.

— В секторе грузовиков и автобусов сегодняшнее производство обеспечивает ранее заключенные контракты, и сбыт продукции на ближайшие несколько месяцев предопределен. В сегменте легковых автомобилей картина менее позитивна, так как сегодня найдется мало желающих вложить личные накопления в автомобиль, — отметил Грачев.