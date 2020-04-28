Лосиный тест не пройден: что грозит водителям за сбитое животное

Сразу в нескольких российских регионах водителей предупредили о начале сезонных миграций диких животных. Снижение трафика, вызванное пандемией, может привести к тому, что лоси, лисы и кабаны чаще будут выходить на шоссе. Как избежать аварии с диким животным и что грозит водителю, если она всё же произошла, разбирались «Известия».

Большинство случаев ДТП с дикими животными происходит вечером, с 23:00 до 2:00, и утром, с 5:00 до 9:00. Они выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно, предупреждают в Минприроды Тверской области.

Самый опасный на дороге

Лось — не только самый распространенный, но и самый опасный участник ДТП. Только в Московской области, согласно статистике Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в год происходит полторы сотни несчастных случаев с ними на дорогах. Весной годовалые лоси уходят от матери и отправляются на поиски новых территорий, внезапно возникая на дороге перед едущим автомобилем.

«ДТП с лосями самые опасные, из-за анатомии сохатого удар приходится на лобовое стекло», — предупредил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко. Он добавил, что у лося очень слабое зрение и предотвратить аварию может только автомобилист.

Лосиный тест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

О серьезности столкновения с лосем свидетельствует произошедшее на днях ДТП на трассе Протвино–Оболенск. В результате аварии пассажиры получили серьезные травмы, а одного даже пришлось экстренно эвакуировать на вертолете в больницу.

Объехать и вернуться

Недаром лось дал имя тесту, которым проверяют управляемость автомобилей при экстренном маневре. Суть заключается в двойной переставке: водитель на скорости уходит влево, как бы выезжая на встречку, и после объезда препятствия — роль животного на дороге играют конусы — возвращается в свою полосу.

Лосиные тесты пошли из Скандинавии, и шведские журналисты из издания Teknikens Värld считаются самыми большими специалистами по скоростному объезду лосей. Именно они в 1997 году перевернули Mercedes-Benz A-Class, а в 2019-м раскритиковали настройки системы стабилизации кроссовера RAV4.

Максимум скорости на лосином тесте у шведов смог показать Porsche Macan, и это только 81 км/ч.

Российские водители по трассе ездят значительно быстрее, и далеко не каждый способен увернуться от внезапно вышедшего на дорогу животного.

Об опасном участке предупреждает знак 1.27 «Дикие животные». Обычно его ставят вне населенных пунктов на расстоянии 150–300 м, а в населенных пунктах — на расстоянии 50–100 м. Иногда зону его действия указывает табличка. К сожалению, звери знаков не читают и ходят где хотят. Если животное было сбито вне зоны действия знака 1.27, автовладельца от ответственности это не освободит.

Лосиный тест Фото: Depositphotos

Что делать в случае ДТП

Хотя животные и не являются объектами правил дорожного движения (ПДД), тем не менее при столкновении с ними водителю надлежит исполнить все требования ПДД, рассказывают юристы.

То есть немедленно остановить автомобиль, включить аварийку и выставить знак аварийной остановки — за 15 м от машины в населенных пунктах и за 30 м вне их. Если ДТП произошло вне населенного пункта в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, водитель должен быть одет в куртку или жилет со световозвращающими полосами. После необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и дождаться их приезда. Кроме того, нужно будет связаться с комитетом по охране животных и сообщить о происшествии, хотя зачастую это делают инспекторы.

Если животное ранено, следует позвонить по номеру 112 и оповестить о необходимости приезда врачей ветеринаров или соответствующих служб.

Если после столкновения с машиной зверь убежал в лес, порядок действий всё равно такой же, предупреждает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав или административный арест на 15 суток.

Ничего не трогать

Обычно сбитое животное советуют оттащить на обочину, если оно небольшое. Это небезопасно — оно может находиться в агонии или являться переносчиком смертельного заболевания. Кроме того, ПДД запрещает перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Интересно, что, согласно российскому законодательству, животное приравнено к вещи и к нему применяются общие правила об имуществе.

Лосиный тест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если попавший в ДТП водитель создает препятствия другим участникам дорожного движения, он может освободить проезжую часть. При условии, что он зафиксирует обстоятельства ДТП всеми возможными способами.

«Для того чтобы должностное лицо всесторонне оценило обстоятельства происшествия, нужно зафиксировать расположение транспортного средства на проезжей части по отношению к животному, следы торможения, предметы, относящееся к ДТП», — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

Адвокат адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Аким Ложковой рекомендует фиксировать обстоятельства ДТП с привязкой к местности и в том случае, если идет снег, дождь и следы могут быть утрачены.

Дикие штрафы

Сотрудники полиции возбудят дело об административном правонарушении. Как правило, лиц, виновных в ДТП, наказывают за сопутствующие нарушения, такие как превышение скорости, рассказывает юрист Дмитрий Безделин. Отдельной ответственности за сбитое животное не предусмотрено законодательством.

Между тем водителю всё равно придется заплатить штраф, выписанный сотрудником лесохозяйства, на чьей территории произошло ДТП. Его выписывают за материальный ущерб государственной собственности, так как дикие животные являются собственностью государства. Например, за сбитую лису придется заплатить 200 рублей, за кабана — уже 30 тыс., а за лося — 80 тыс. рублей. Экзотический зубр обойдется в 180 тыс. рублей.

Размер штрафа фиксированный, однако управляющий партнер Zharov Group адвокат Евгений Жаров приводит в пример решение Липецкого городского суда, который оштрафовал водителя, сбившего лосиху, на 175 тыс. рублей. В сумму штрафа вошел ущерб от гибели будущих лосят, которых эта 4-летняя самка лося могла бы еще родить.

Домашнее — не дикое

За сбитый домашний скот или птицу фиксированных штрафов нет, но владелец животного может предъявить иск к водителю о возмещении ущерба на основании имеющихся документов, например договора купли-продажи коровы.

Лосиный тест Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«В случае с домашними животными водитель чаще всего невиновен, если он только не совершил наезд на домашний скот в зоне действия предупреждающего знака 1.26 «Перегон скота» или не сбил владельца домашнего животного вместе с животным на пешеходном переходе», — рассказывает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов.

Более того, водитель может взыскать с владельца животного причиненный ущерб, если докажет, что тот ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. Например, тот оставил животное без надзора либо прогонял скот через дорогу вне специально отведенных мест, а также в темное время суток.

Что покроет страховка

Серьезный штраф за сбитое животное — это то, что меньше всего должно заботить автовладельца. Если ДТП оформлено правильно и есть действующий полис ОСАГО, то выплату проведет страховая. Лимит 400 тыс. рублей покрывает стоимость любого дикого животного и большинства домашних.

При этом страховая не сможет потом выставить водителю регрессные требования, если только он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, скрылся с места происшествия или ездил без водительского удостоверения.

Далее водителя ждут одни неприятности. Отремонтировать автомобиль по обязательной страховке не получится, как и компенсировать вред здоровью пассажиров, рассказал адвокат Аким Ложковой.

Лосиный тест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«ОСАГО возмещает вред, причиненный водителем, имеющим полис ОСАГО, — другим участниками дорожного движения. То есть мой полис ОСАГО покрывает ущерб, причиненный мной другим», — пояснил он.

Тонкости каско

Полис каско позволяет получить компенсацию за разбитый автомобиль в полном объеме, но с вредом здоровью всё на так просто. Объемы указаны в условиях страхования, уточнил Ложковой. Полис может содержать максимальный объем покрытия и рисков или же минимальные риски — угон или полная гибель автомобиля. Во втором варианте компенсация по здоровью не положена.

«Страховая компания может произвести страховую выплату пострадавшим в том случае, если у них имеется полис страхования водителя и пассажиров от несчастного случая», — уточнил директор по страхованию консалтинговой компании «Преимущество в бизнесе» Алексей Васильев.

Зеленые мосты

Для того чтобы дикие животные смогли безопасно пересекать оживленные трассы, «Автодор» строит с 2016 года специальные экодуки. Они представляют собой мост с защитными ограждениями, засеянный деревьями, кустами и травой и позволяющий животным переходить автомобильную дорогу, находясь в естественной среде обитания.

Первый экодук был открыт на 170-м километре трассы М-3 «Украина» в Калужской области в сентябре 2016 года. Пока их не так много, но известно, что несколько переходов планируют сделать на ЦКАД в Подмосковье.