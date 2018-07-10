Ответственность водителей за нарушения ПДД усилят

Кабмин внесет изменения в законодательство в части усиления ответственности за нарушения правил дорожного движения. Это следует из национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Он был представлен Министерством транспорта на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию. Совещание проходило под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Согласно майскому указу президента, также предстоит в два раза снизить количество аварийно-опасных участков. Смертность в результате ДТП должна быть снижена в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом (до четырех человек на 100 тыс. населения). К 2030 году правительству необходимо обеспечить почти нулевую смертность на дорогах.

— Реализация проекта должна не только усилить транспортную связанность страны, но и снизить смертность на дорогах. Позитивные сдвиги здесь тоже есть. Число погибших в результате аварий постепенно снижается. Для этого, в частности, и была принята Стратегия безопасности дорожного движения, — сказал премьер-министр. — Мы хотим добиться того, чтобы гибель людей на дорогах и вовсе стала крайне редкой, поэтому должны создать такую инфраструктуру, которая поможет сохранить жизнь и здоровье всем участникам движения.

У Министерства транспорта уже есть предложение составить структуру национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из четырех федеральных проектов. Они должны охватить практически всю автодорожную инфраструктуру: от магистралей в крупных городских агломерациях до региональных дорог.

По оценкам ведомства, новый национальный проект потребует 4,2 трлн рублей до 2024 года. Однако, как рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих после совещания, окончательное решение по объемам финансирования еще не принято.

Также в национальном проекте содержится блок, который предусматривает улучшение качества медицинской помощи пострадавшим в авариях, и мероприятия, направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения и на обучение детей правильному поведению на дорогах.

Глава правительства напомнил, что нацпроект по приведению автодорожной сети в порядок предполагает реконструкцию трасс и развязок, приведение их в нормативное состояние, что является залогом расширения пассажирских и грузовых перевозок.

— Ряд шагов в этом направлении мы уже сделали в прошлом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который был принят, напомню, в конце 2016 года. Но тогда основные усилия мы концентрировали на крупных городах, где традиционно ситуация на дорогах наиболее сложная: пробки, проблемы с доставкой, негативное влияние на атмосферу, — сказал Дмитрий Медведев.

Согласно решению правительства, распределение трансфертов на 2018 год обеспечивает продолжение реализации приоритетного проекта в 36 регионах, включающих 38 крупнейших городских агломераций страны.

Закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусматривает финансирование мероприятий в том же объеме, что и в 2017 году: 31,2 млрд рублей.

Распределение средств основано на численности населения агломерации. По 730 млн рублей предусмотрено для городов численностью до 700 тыс. человек, по 765 млн — от 700 до 800 тыс. человек. Агломерации с населением 800 тыс. жителей и более получат по 1 млрд рублей.