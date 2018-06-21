Регионы заработали 70 млрд рублей на штрафах водителей

В 2017 году в бюджеты регионов поступили более 69,3 млрд рублей, полученных от оштрафованных водителей. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой группы «ФинЭкспертиза», предоставленном «Известиям». Самая высокая доля доходов от штрафов в региональных бюджетах зафиксирована в Калмыкии, Костромской и Курганской областях, а по объему полученных денег с большим отрывом лидирует Москва. Эксперты считают, что власти субъектов стали злоупотреблять установкой камер видеофиксации нарушений ПДД.

В ходе подготовки исследования эксперты «ФинЭкспертизы» использовали данные Росстата, Федерального казначейства России, а также информацию с официальных сайтов правительств регионов. В сумме за счет штрафов субъекты в 2017 году пополнили свои бюджеты на 69,3 млрд рублей. По данным Федерального казначейства, в 2016 году показатель составлял 60 млрд рублей.

Согласно исследованию, в среднем по России доля доходов региональных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД составляет 0,42%. Однако в некоторых областях она существенно выше.

Так, в Калмыкии при общих доходах бюджета в 16,3 млрд рублей в прошлом году, на штрафы пришлось 392,3 млн рублей, что составляет 2,4% от всех поступлений в казну. В Костромской области при 36,6 млрд доходов на штрафы пришлось 463,8 млн рублей (1,27%). В Курганской области общие поступления в казну региона составили 52,3 млрд рублей, из них 632,6 млн (1,21%) обеспечили нарушители правил дорожного движения.

По общей сумме сборов с проштрафившихся водителей с большим отрывом лидирует Москва, собравшая за прошлый год 16,6 млрд рублей. Далее следуют Татарстан (3 млрд руб.), Московская область (2,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,2 млрд). Замыкает пятерку Нижегородская область (2 млрд рублей). Отрыв Москвы объясняется не только большим числом камер на дорогах столицы, но и хорошо отлаженной работой по наказанию водителей за нарушение правил парковки.

В «ФинЭкспертизе» подсчитали и размер среднего штрафа в пересчете на одного жителя региона.

По этому показателю лидируют такие регионы, как Калмыкия (1,4 тыс. руб./чел.), Татарстан (784 руб./чел.), Курганская область (727 руб./чел.), Костромская область (709 руб./чел.) и Республика Алтай (702 руб./чел.), говорится в исследовании. Средняя сумма штрафа по России в пересчете на одного жителя 2017 году составила 351 рубль.

Сейчас деньги от штрафов поступают в местные бюджеты и распределяются в дорожные фонды регионов. Некоторые субъекты федерации почувствовали, что таким образом можно пополнять казну и активно этим пользуются, но результат, к сожалению, не всегда приводит к прямой цели штрафов — улучшению безопасности дорожного движения, считает автомобильный адвокат движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.

— Хороший пример — федеральная трасса М5 «Урал», где ограничение скорости 90 км/ч, и практически через каждые 500 м висят камеры. При этом сама трасса с отбойником, освещением, земляной обочиной и отсутствием пресечений с другими дорогами на одном уровне. То есть фактически попадает под понятие магистраль, где скорость разрешенного движения составляет 110–150 км/ч, — пояснил Сергей Радько.

Оснащение дорог камерами — это путь, который уже прошли многие страны. В западной Европе массовая видеофиксация превышений скорости началась примерно в начале 2000-х годов. На участке, где установлена камера, общее количество ДТП снижается в диапазоне 15–65%, отметил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

— К примеру, в Англии в 2007 году камеры, работающие по скорости, заработали около £120 млн, и у местных властей тогда была действительно эйфория. В Европе ходили анекдоты по поводу острова утыканного «спидкамерами», но позже всё обрело цивилизованный вид, а англичане получили колоссальное снижение аварийности и смертности. За этим стоит простая арифметика: при наезде автомобиля со скоростью 30 км/ч вероятность выжить у пешехода составляет 90%, на скорости 50 км/ч — шансы снижаются до 50%, а при скорости 60 км/ч они падают до 10%.

По мнению правозащитника, видеофиксация нарушений ПДД в России по-прежнему требует развития. Но регионы при этом не должны ставить во главу угла пополнение бюджета. Вместо этого должна быть мотивация реально снижать аварийность, подчеркивают эксперты.