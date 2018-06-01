В своем ряду

В ближайшее время по России начнут устанавливать новые дорожные ограждения — цепочки столбов из спрессованного полиэтилена. Как ограда, которая рассыпается при столкновении с машиной, поможет бороться с авариями, унесшими больше всего жизней в 2017 году, выяснил портал iz.ru.

В России около 2,05 млн км дорог. И на них всего 3 тыс. отрезков концентрации опасных ДТП, в среднем по полкилометра каждый. Примерно половину из них к 2024 году могут оборудовать новым видом быстровозводимых дорожных ограждений. Как надеется заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Олег Понарьин, это поможет сократить количество ДТП, происходящих из-за выезда водителей на встречную полосу. По статистике, обгон — причина каждой десятой аварии в России. И в половине из них гибнут люди.

«Мы уже на протяжении нескольких лет пытаемся искать новые технические решения. До настоящего времени упор был сделан на металлические барьерные и тросовые ограждения. Они показали свою эффективность. В тех местах, где они были установлены, удалось в два раза сократить количество ДТП и предотвратить гибель людей. Но мы понимаем, что это не единственное техническое средство, способное решить эту задачу, — рассказал Олег Понарьин на презентации нового ограждения. — Так что ищем пути более дешевые, но не менее эффективные. Одним из них стали пластиковые дорожные ограждения. Об их удерживающей функции говорить не приходится, но с точки зрения восприятия их водителями как барьера, мешающего выехать на полосу встречного движения, это вполне может быть. Надеемся, что при увеличение объемов установок этого ограждения они будут еще более дешевыми и, соответственно, ими удастся обустроить большее количество дорог, разделив [на них] встречные потоки».

Цветной полиэтилен с присадками

Два продольных 12-метровых шеста вставлены в поперечные столбы — всё из полиэтилена высокой прочности с присадками. Сверху на поперечных столбах таблички со светоотражателями. Первое такое ограждение длиной 300 пог. м установили в середине мая на путепроводе в Ижевске. Основная задача ограждения — помочь водителю заметить двойную сплошную, рассказал генеральный директор компании-производителя «АИР Магистраль» Кирилл Санаев. Ни о какой остановке машины речи не идет.

«Ломается она аккуратно, достаточно мягкая на излом. Есть специальные места, где она обламывается», — объяснил Санаев. Композитное ограждение предназначено для мест, где устанавливать более серьезные конструкции невозможно. Во-первых, при монтаже крупных конструкций зачастую приходится расширять проезжую часть, чтобы ширина полос на ней не уменьшалась. Во-вторых, далеко не везде есть возможность ставить серьезные крепежи.

Так, собственник ижевского путепровода запретил вбивать стойки. При монтаже композитного ограждения к тому же выяснилось, что вместо 10 см асфальта, необходимых для крепления анкеров, толщина дорожного покрытия путепровода всего 6. Так что пришлось использовать удерживающий химический состав.

По словам Санаева, есть аналогичные российскому решения в Европе, которые при этом могут удержать машину при аварии. Но, во-первых, для того чтобы устанавливать удерживающие ограждения в России, необходимы гораздо более длительные испытания, а «АИР Магистраль» планирует начать массовую установку уже в следующем году. Во-вторых, удерживающие аналоги гораздо дороже. «В среднем выходит 2,5 тыс. рублей за погонный метр с установкой. Самый дешевый аналог — это тросовое ограждение, которое стоит до 3,8 тыс. рублей за погонный метр, стальное барьерное — около 7–9 тыс., бетонное — ближе к 10 тыс. И к этому нужно еще добавить установку», — отметил глава «АИР Магистраль».

Кроме Удмуртии, в эксперименте согласилась поучаствовать Московская область. «В Красногорске и Балашихе уже через две недели будут стоять», — отметил глава компании. Всего до конца года он рассчитывает установить в разных регионах страны 6 км ограждений.

Кирилл Санаев, генеральный директор «АИР Магистраль» Желательно с разными климатическими условиями. К тому же менталитет водителей очень отличается в зависимости от региона. Сейчас ищем участок Сочи и либо Кемерово, либо Новосибирск, где суровые зимы. По паспорту конструкция будет хорошо ощущать себя до –65°C. Но нужно проверить.

Способствует распространению новых конструкций и то, что намерения принять участие в эксперименте есть у нескольких учреждений Росавтодора, отмечал Олег Понарьин. На вопрос, появится ли что-то подобное в Москве на Кутузовском проспекте, где регулярно происходят ДТП, в том числе по вине стритрейсеров, он ответил отрицательно, потому что по разделительной полосе проспекта ездит спецтранспорт.

Ограждение, установленное в Ижевске, красно-желтое, но единого стандарта нет и, возможно, до конца испытаний—– весны 2019 года, когда оно переживет все сезоны, — не будет. «Цветовое решение не до конца согласовано. И цвет может быть любой. На технологию это не влияет. Например, администрация Химок хочет желто-черные под цвет герба города. У Росавтодора, вероятно, будет синий», — отметил глава «АИР Магистраль» Санаев.

Есть у компании планы использовать эти ограждения не только для того, чтобы напомнить водителям о двойной сплошной. Санаев рассчитывает устанавливать их, для того чтобы выделять пешеходные дорожки и для того, чтобы огораживать участки ремонтных работ на оживленных дорогах. «Это достаточно быстровозводимая вещь. Если стандартная металлическая конструкция устанавливается от 40 до 60 пог. м за смену, то здесь можно установить 150–200 м за смену», — добавил Кирилл Санаев.

На вопрос, не будут ли собственники дорог использовать композитные ограждения вместо бетонных или металлических из-за дешевизны, Олег Понарьин ответил, что это запрещено законом. «Есть обязательные требования, и где положено стоять удерживающему ограждению, там оно и будет стоять. А это [композитное ограждение] — для тех мест, где эти ограждения не предполагаются по государственным стандартам. Здесь задача предотвратить само намерение выезжать на встречную полосу», — сказал замглавы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России.

Повод для обгона

Тестирование композитного ограждения в Ижевске началось в рамках всероссийской информационной кампании «Повод для обгона». Это совместная попытка ГИБДД, Российского союза автостраховщиков и экспертов центра «Движение без опасности» убедить россиян не выезжать на встречную полосу для обгона.

По данным ГИБДД, в прошлом году в ДТП, произошедших при обгоне, погибли почти 5 тыс. человек. Это первое место по числу погибших в авариях. Организаторы кампании уверены, что за год им уже удалось изменить отношение россиян к обгону. Так, по итогам опроса ВЦИОМ, 36% россиян и 46% москвичей стали реже выезжать на полосу встречного движения для совершения обгона. 48% респондентов наблюдали обгон, совершаемый с ребенком младше 12 лет в салоне, в ходе первой волны проекта. После второй волны это число снизилось до 38%. А в январе–апреле 2018 года снизились показатели ДТП на полосе встречного движения (меньше на 19,8%) и погибших при ДТП на встречной полосе (меньше на 19,3%).

Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников уверен, что эффект от новых ограждений еще увеличит эффект и поможет добиться не меньшего, чем удалось благодаря установке тросовых заграждений. «Каждое десятое ДТП, в котором каждый четвертый погибший (26%), происходит из-за выезда на встречную полосу. Эти ограждения визуально указывают водителю направление движения, и при них у него точно не возникнет желания выехать на встречную полосу. Мы рассчитываем, что эти ограждения помогут снизить аварийность по причине выезда на встречную полосу в два раза. Точно такой же эффект показали тросовые ограждения. Только они гораздо дороже и требуют определенных условий для их установки. Эксперимент только начался. Через год мы сможем оценить эффективность этих устройств», — сказал Черников.