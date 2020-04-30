«Для людей с «хорошими генами» можно предложить другой режим самоизоляции»

Людям, которые переносят COVID-19 бессимптомно, возможно, стоит предложить другой, более свободный режим самоизоляции. Однако предсказать, как именно будет протекать заболевание в каждом конкретном случае, можно будет лишь по результатам анализа на особенности иммунитета, — об этом «Известиям» рассказал специальный представитель министерства науки и высшего образования РФ по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов. Анализ довольно прост, и, скорее всего, будет недорогим. Он также подскажет, какой именно вариант вакцины понадобится определенным группам граждан.

— Николай Дмитриевич, на видеосовещании с Владимиром Путиным вы говорили, что в ситуации нынешней пандемии нужны тесты не только на наличие коронавируса, но также на антитела к нему. Требуется еще и специальный генетический анализ на особенности иммунитета. Что это такое?

— Среди нас довольно много так называемых бессимптомников — людей, которые являются носителями коронавируса SARS-CoV-2, но узнают об этом, только сдав специальный тест на наличие коронавируса. Ученые сразу заинтересовались: а чем они отличаются от тех, кто болеет тяжело? Первая идея была такой: эти люди уже имеют иммунитет, так как ранее были заражены «слабенькими» коронавирусами. Известно, что таких четыре штуки, на них приходится до 15% обычных простудных заболеваний. Действительно, такая версия имеет право на жизнь.

Другая гипотеза такая: может, у этих людей есть какие-то генетические особенности, которые помогают им противостоять вирусу в условиях нынешней пандемии? Совсем недавно появились научные статьи, которые суммировали все размышления и исследования на этот счет. В них говорится, что действительно в популяции есть люди, у которых присутствуют особые варианты генов HLA-системы (Human Leukocyte Antigens). Некоторые варианты этих генов обеспечивают четкую и быструю реакцию иммунитета на коронавирусную инфекцию и победу над болезнью.

Н1 Проведение теста на наличие антител к коронавирусу в Чехии Фото: ТАСС/Zuma

— Как именно это происходит?

— Эти гены кодируют белки, которые быстро и прочно связывают структурные элементы нынешнего коронавируса, предъявляют его иммунной системе, а она, в свою очередь, бодро реагирует. Начинается выработка антител и специальных клеток иммунной системы, которые уничтожают коронавирус, он даже не успевает размножиться. А если успевает, то в небольшом количестве. Поэтому симптомы болезни либо не проявляются, либо появляются очень слабо. В то же время выяснилось, что есть люди, у которых эти самые гены отвечают за неудачную реакцию на SARS-CoV-2. Их белки-рецепторы плохо распознают коронавирусные структуры, соответственно, иммунная система реагирует медленно и у вируса появляется время, чтобы размножиться. Запускается множество патологических процессов : в легких, в почках, в печени, в кишечнике, нервной системе. И когда иммунная система все-таки начинает работать, оказывается, что время ушло, инфекционный процесс в разгаре.

— Насколько можно верить результатам, описанным в этой статье?

— Они совпадают с тем, что раньше было показано в опытах на животных, а мы знаем, что коронавирусными инфекциями болеют и дикие, и домашние звери: коровы, свиньи, куры, кошки, леопарды и многие другие. Возникла идея: провести массовое исследование распределения разных вариантов HLA-генов в человеческой популяции, чтобы мы с самого начала знали, для кого заражение коронавирусом по-настоящему опасно, а для кого это просто мимолетный эпизод.

— Тогда получается, что самоизоляция нужна не для всех, а только для тех людей, у кого прогнозируется тяжелый COVID-19. И это теперь можно предсказать?

— Да, это важная тема. Для таких людей с «хорошими генами», наверное, можно будет предложить другой режим самоизоляции. И наоборот, если мы видим, что у человека такая комбинация генов, которая обеспечивает первое место в очереди на тяжелое течение болезни вплоть до летального исхода, то таких людей нужно особенно беречь.

Н2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— А где расположены эти гены иммунитета в геноме?

— На 6-ой хромосоме в нескольких зонах. Всего этих генов больше 150, и у всех людей они представлены по-разному.

— Можно ли по внешнему виду или национальности человека сказать о генетических предрасположенностях такого рода?

— Предсказать это нельзя, хотя, когда мы в целом увидим, как распределены такие гены по популяциям, странам, национальности, какие-то предположения сделать будет можно. Когда мы говорим «хорошие» или «плохие» гены по отношению к коронавирусу — это не значит, что у каких-то людей дефектная или слабая иммунная система. Просто у них нет нужного в данный момент иммунологического наследия именно против SARS-CoV-2. Генетическое наследие определяется историей прошлых схваток с инфекциями. Если в какой-то популяции таких генов много, значит, иммунная система предков этих людей сражалась именно с коронавирусами. А другие предки смогли выжить в борьбе с каким-то другими инфекциями. Наш иммунный генетический профиль формировался в течение десятков тысяч лет в борьбе против микромира.

— Можно ли «плохими» генами объяснить, например, высокую смертность в Италии, Бельгии, Франции, Англии?

— Я думаю, высокая смертность в этих странах всё же вызвана другими обстоятельствами: это пожилое население, запоздалое введение карантина, изъяны в медицинском обслуживании и определенные социальные традиции. Например, итальянцы часто навещают своих пожилых родственников. Хотя, когда мы проведем генетические исследования, может быть, выяснится, что гены тоже внесли какой-то вклад в показатели смертности в этих странах.

Н3 Погребение умершего от коронавируса в Бергамо, Италия Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlo Cozzoli

— Этот генетический тест сложен в изготовлении? Он будет дорогим?

— Он очень похож на тот, которым мы сейчас проверяем наличие коронавируса в организме. Это обыкновенная ПЦР (полимеразная цепная реакция). То есть берем мазок из горла исследуемого человека, выделяем оттуда ДНК и РНК, а потом смотрим: есть в этом образце РНК вируса? Примерно так же устроена и система детекции генов HLA. У нас на каждый ген будет два-три праймера ДНК (короткий фрагмент нуклеиновой кислоты — 6–50 букв. — «Известия») и мы будем смотреть: есть там интересующий нас ген или нет. Этот тест будет чуть сложнее, чем на наличие SARS-CoV-2. Но, думаю, не будет значительно дороже.

Есть альтернатива — секвенирование ДНК, то есть расшифровка генома. Сейчас пока это дорого. Но, как говорят эксперты, скоро секвенирование генома одного человека будет стоить не дороже чашки кофе. И тогда нам не понадобится ПЦР. Мы возьмем расшифровку генома и увидим, какие HLA-гены там сидят.

— Вакцинирование тоже должно быть разным для людей с различными вариантами иммунитета?

— Вакцины против вирусов — довольно сложное дело. Есть вакцины, которые обеспечивают пожизненную защиту от болезни: например, от кори, краснухи, паротита (свинки), оспы. А есть те, которые плохо работают против вирусов, так как патогены сильно мутируют — скажем, в случае гриппа. Есть вирусы, на которые до сих пор нет вакцин — ВИЧ или гепатит С. Коронавирус, в этом смысле, объект сложный. Например, не все вирусы боятся антител, которые вырабатываются в организме против них.

— Как это может быть?

– А вот так. Например, вирус иммунодефицита человека даже «любит» эти антитела. ВИЧ, облепленный ими, легче проникает туда, куда ему надо: внутрь клеток иммунной системы. Примерно так же себя ведет и вирус гепатита С.

Н4 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— А коронавирус?

— Облепленный антителами SARS-CoV-2 тоже иногда все-таки попадает в клетку. Однако не туда, куда он целился, а в макрофаги, клетки иммунной системы. И там начинает размножаться. Вакцины, которые интенсивно стимулируют выработку антител, совершенно необязательно будут надежно защищать от инфекции. Поэтому нам нужны вакцины похитрее. Сейчас в разработке около 70 вариантов препаратов различного дизайна. Но и это большое число не дает нам никаких гарантий. Когда был первый SARS (вспышка атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. — «Известия»), разрабатывалось 20 вакцин. В результате не получилось ни одной.

А сейчас еще выясняется, что, скорее всего, у нас может быть три принципиально разных группы населения, которые нужно будет вакцинировать. Первая —те, у кого нет и не было никакого иммунитета к коронавирусу. Вторая — переболевшие, у них есть какой-то иммунитет, но сколько он продлится, пока не ясно. И третья группа — люди, у которых есть генетическая устойчивость к этому самому коронавирусу.

— Зачем же вакцинировать последних?

— Может, и не нужно. Или предложить им совсем мягкий вариант вакцины, который только усилит имеющуюся у них устойчивость. В первом случае – нужен полноценный препарат, во втором — напоминание «одним белком» вируса. Такие однобелковые субстанции тоже есть в разработке. Но «вакцины-блокбастера», которая работала бы одинаково эффективно у всех, думаю, не будет.