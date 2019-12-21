Ничего святого: церковь мормонов в США скопила $100 млрд на пожертвованиях

Церковь Иисуса Христа святых последних дней в США оказалась владельцем баснословного состояния — более $100 млрд, накопленных за два десятка лет за счет взносов прихожан, которых о планах по расходованию этих средств не информируют. Вскрывший этот факт американец — сам недавний сотрудник инвестиционного подразделения объединяющей мормонов церкви. «Известия» разбирались в тонкостях схемы, выстроенной для получения колоссальных доходов, и возможных последствиях для самой богатой церкви Соединенных Штатов.

С мира по нитке

Мощный удар — по меньшей мере репутационный — получила одна из самых богатых и закрытых церквей Соединенных Штатов — Церковь Иисуса Христа святых последних дней . Согласно многостраничной жалобе, направленной в Службу внутренних доходов, которая выполняет в США функции налогового ведомства, пожертвования прихожан руководство Церкви СПД использовало для того, чтобы накопить астрономическую сумму — свыше $100 млрд. Как утверждает заявитель, аккумулированные за 22 года средства размещены на счетах нескольких инвестиционных фондов, а при этом самих жертвователей, отдающих церкви десятину (10% от своих доходов), держали и держат в неведении о целях и проектах, на которые расходуются или будут расходоваться эти деньги.

Информатором налоговиков стал Дэвид Нильсен, до недавних пор — портфельный менеджер в инвестиционном подразделении Церкви СПД — корпорации Ensign Peak Advisors, Inc. Сперва материал о его жалобе появился в The Washington Post, потом к теме подключились другие ведущие СМИ Соединенных Штатов, а затем Нильсен выложил свой отчет в открытом доступе.

М1 Последователи Церкви Иисуса Христа святых последних дней на ежегодной Генеральной конференции в Солт-Лейк-Сити Фото: Getty Images/George Frey

Бывший сотрудник корпорации передал Службе внутренних доходов 74 страницы внутренней документации — презентации о динамике активов, таблицы, графики . По данным Нильсена, в 2019 году штат корпорации насчитывал 75 сотрудников (притом что в 2010 году их было лишь 20). Все они работают в офисе в Солт-Лейк-Сити в штате Юта, где в настоящее время живет подавляющее большинство американских мормонов. На здании или в его лобби никаких указателей с названием компании и тем более с обозначением ее связи с церковью нет.

Успешный промысел

Судя по представленным бумагам, за 22 года сумма на счетах EPA выросла более чем в 10 раз — с $10 млрд до более чем $100 млрд. Эта сумма сложилась из взносов прихожан, которые превращались в приносившие неплохие дивиденды инвестиции .

Казалось бы, большого греха в этом нет — почти все религиозные организации проводят ту или иную деятельность, направленную на извлечение доходов, необходимых, в частности, для существования самих церковных институтов или достижение благих целей. Однако, как утверждает Нильсен, каких-либо расходов на религиозные, образовательные или благотворительные цели из средств ЕРА не было. Впрочем, обязанности заниматься благотворительностью у корпорации, опять же благодаря юридическим условиям регистрации, и так нет.

М3 Прихожане и миссионеры Церкви Иисуса Христа святых последних дней Фото: Getty Images/The Washington Post

Тем не менее, вопрос, на какие цели Церковь СПД намерена потратить свои богатства и как она обращалась с ними прежде, остается открытым. Данной суммы более чем достаточно, например, для того, чтобы устроить масштабную игру на бирже. К активам могут проявить живой интерес представители финансового мира, которые «крайне внимательно следят за инвестиционными действиями крупных пенсионных фондов и университетских фондов», отмечает еженедельник Newsweek в совместном с порталом Religion Unplugged материале.

Собственно, и сам размер накопленных церковью средств — если он подтвердится — поражает. «У Microsoft, Alphabet («родительская» компания Google. — «Известия») и Apple, судя по последней отчетности, запасы наличных оцениваются в сумму от $100 млрд до $136 млрд, а среди научных и учебных организаций страны крупнейший фонд у Гарвардского университета — $40,9 млрд, — напоминает WP. — Самым богатым в мире благотворительным фондом является фонд Билла и Мелинды Гейтс — у них $47,8 млрд» .

Подайте на торговый центр

В Церкви СПД к созданию собственного инвестиционного подразделения в свое время отнеслись крайне внимательно. ЕРА была зарегистрирована в соответствии с разделом 509(а)3 налогового кодекса. Согласно требованиям, изложенным в этом разделе, корпорация является «вспомогательной организацией» церкви, которая не обязана раскрывать свою финансовую информацию и многие другие данные, как, например, подавляющее большинство других некоммерческих структур. Кроме того, в случае ликвидации ЕРА все ее активы будут переданы церкви или аффилированным с ней организациям, а оспорить такой порядок можно только с согласия Первого президентства Церкви СПД, то есть ее руководства. Схема крайне закрытая, надежная и выгодная .

V4 Прихожанин выносит уцелевшую картину из здания сгоревшей мормонской церкви в Лос-Анджелесе, 2015 год Фото: Getty Images/Irfan Khan

Нильсен, однако, увидел явные нарушения в работе корпорации. Согласно закону, церковь и ее подразделения по своему статусу освобождаются от уплаты налогов — но лишь в том случае, если такие средства направляются только на религиозные, образовательные или благотворительные цели. В Церкви СПД же, по заверению истца, десятки миллиардов долларов на эти цели точно не шли — Нильсен даже приводит фразу руководителя ЕРА Роджера Кларка, который якобы заявил, что кубышку распечатают «в случае второго пришествия». «Разве стали бы вы платить десятину, вместо того чтобы оплачивать счета за воду, электричество, вместо того чтобы кормить семью, если бы знали, что миллиарды будут ждать второго пришествия Христа?» — задается вопросом Нильсен.

Он при этом утверждает, что как минимум $2 млрд из средств Ensign были потрачены на коммерческие цели . Эти средства были направлены в 2009 году на вливание в испытывавшую финансовые трудности страховую компанию Beneficial Life (управляла ей также церковь), а в период с 2009 по 2014 год — на строительство в Солт-Лейк-Сити торгового центра (руководство Церкви СПД позднее божилось, что не вкладывала деньги в этот ТЦ).

V2 Торговый центр City Creek Center, принадлежащий церкви Фото: Getty Images/George Frey

«Нецелевое» расходование средств налицо, говорит Нильсен, жалоба которого, как говорится в статье Newsweek и Religion Unplugged, «вероятно, является наиболее значимым обращением к теме финансов Церкви СПД за несколько десятилетий, своеобразным окном в одну из самых состоятельных религиозных организаций Соединенных Штатов и всего мира».

Судя по приведенным Нильсеном цифрам, ежегодно в виде пожертвований Церковь СПД получает около $7 млрд. При том, что в США начитывается около 15 млн ее прихожан, ежегодный «членский взнос» выглядит весьма высоким , отмечает The Washington Post. Газета для сравнения приводит цифры по пожертвованиям Католической церкви — там сумма всего на $1 млрд больше, притом что, по данным социологического Центра Пью, в США насчитывается 75 млн католиков.

На всё воля Божия

Если налоговые нарушения после жалобы Нильсена доказать не удастся (а с этим есть серьезные вопросы), возможно, какого-то «состава преступления» в действиях Церкви могут и не найти. «Служба внутренних доходов (СВД) не собирается ставить под вопрос верования или цели церквей, если речь не идет об экстремизме (например, нарушении закона). В случае с мормонской церковью — если они искренне считают, что надо откладывать на «второе пришествие Христа», почему СВД должна в этом усомниться? — недоумевает редактор ориентированного на освобожденные от уплаты налогов организации профильного вестника EO Tax Journal Пол Шрекфус, слова которого приводит Forbes. — Лишь потому, что мы говорим о сумме в $100 млрд? Если так, то что такое — слишком много? Несмотря на то что церковные лидеры не слишком распространялись об этом «горшке с золотом», у прихожан всегда есть возможность отказаться от своей поддержки, если они не согласны со столь радикальным подходом к накопительству, или попытаться добиться смены руководства».

V5 Директор приюта для семей в Портленде переносит коробки с товарами, переданными членами Церкви Иисуса Христа святых последних дней Фото: Getty Images/Portland Press Herald

В самой церкви после публикаций в прессе выпустили заявление — с изобильным описанием благих деяний на средства жертвователей и полным отсутствием ответов на претензии юридического плана . Основная часть переданных средств «незамедлительно направляется на нужды растущей Церкви, в том числе строительство новых домов для встреч и храмов, образование, гуманитарную работу и миссионерство по всему миру», заявили в Первом президентстве, а все имеющиеся финансовые активы «существуют для одного-единственного предназначения — поддерживать божественным образом предопределенную миссию Церкви».

Еще один вопрос — как к появившейся информации о по меньшей мере сомнительных финансовых практиках Церкви СПД отнесутся ее члены. А ведь среди них немало людей влиятельных и богатых . Например, это представляющий Юту сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни (его состояние оценивается в $200 млн) и лишь недавно сменившийся посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман, отец семерых детей (в том числе двух приемных) и сын умершего в прошлом году предпринимателя-миллиардера.