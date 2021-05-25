 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать в ЕС
Мир
ЕС заморозил инвестиционную помощь для Белоруссии на €3 млрд
Мир
МВД Белоруссии сообщило о местонахождении Протасевича
Мир
Нетаньяху высказался о возможности создания Ираном ядерного оружия
Мир
Lufthansa приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии
Мир
Белорусская авиакомпания «Белавиа» приостановила полеты в Литву
Политика
В МИД РФ назвали арест Протасевича внутренним делом Белоруссии
Мир
В Белом доме раскрыли темы переговоров Салливана и Патрушева
/

Завещал, чем вещал: приравняют ли аккаунт в соцсети к имуществу

Нотариусы задумались о порядке наследования цифровых активов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Завещал, чем вещал: приравняют ли аккаунт в соцсети к имуществу
2021-05-20 13:13:14">
2021-05-20 13:13:14
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законодательство России нуждается в актуализации в связи с ростом значимости так называемых цифровых активов, в частности, аккаунтов в соцсетях. Этот вопрос обсуждался на стартовавшем в Санкт-Петербурге международном юридическом форуме. «Известия» разбирались, можно ли получить аккаунт по завещанию, поделить его при разводе, и грозит ли ответственность за «рейдерский захват» чужой странички.

Ключ к аккаунту, ключ к богатству

Огромные деньги сегодня крутятся в соцсетях — блогеры с семизначным количеством подписчиков зарабатывают на рекламе миллионы рублей ежемесячно. Кроме того, электронные магазины в Instagram, Facebook и на других площадках активно осваивает и торговля.

Экономических возможностей масса, но юридическое регулирование за ними не поспевает. Накопилось немало вопросов касательно «жизнедеятельности» страниц. К примеру, как быть, если аккаунтом завладели злоумышленники, что происходит с ним после смерти человека, как поделить площадку между создавшими ее супругами после развода?

Завещал
facebook
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

К 2070 году в социальных сетях будет больше виртуальных мертвецов, чем реальных лиц. К 2100 году таких аккаунтов станет уже 1 млрд 400 млн, подсчитали в Федеральной нотариальной палате.

«Безусловно, правовая сфера не могла оказаться в стороне от глобальных цифровых тенденций. В ней уже произошли и продолжают происходить радикальные перемены, вызванные прежде всего тем, что сами по себе цифровые технологии порождают новые сущности в виде цифровых прав и цифровых активов. Несмотря на свою «виртуальность», они де-факто существуют и, более того, представляют собой имущественную ценность, что накладывает на их обладателей соответствующие права и обязанности», – отметил руководитель ФНП Константин Корсик во время выступления на круглом столе, посвященном цифровым активам, на Петербургском международном юридическом форуме.

Чтоб вместо кладбища страницу навещать

Правовой статус личной странички в соцсети или аккаунта в мессенджере до сих пор не обозначен законодателем и порядок его наследования, соответственно, не определен.

— На сегодняшний день регулирование указанной сферы производится социальными сетями самостоятельно, — рассказывает член правления нотариальной палаты Свердловской области, кандидат юридических наук, доцент Ольга Филиппова. — Так, например, одни социальные сети позволяют своим пользователям при жизни определить возможность использования своих аккаунтов в случае смерти, запланировав их удаление или передачу близкому родственнику. Другие позволяют родственникам умерших пользователей закрыть или удалить их страницы, а также перевести личные аккаунты в статус «памятный» — такая процедура носит название «меморизация», после ее проведения наследники не могут оставлять записи от имени лица, ушедшего из жизни.

Юрист подчеркнула, что в каждом конкретном случае у наследника, как правило, есть возможность обратиться в суд за получением доступа к информации, хранящейся на данных сервисах. Наследование аккаунтов в текущей модели правового регулирования возможно в рамках наследования исключительных прав на произведения, размещенные на этих страницах.

— Конечно, не стоит забывать о том, что онлайн-страницы представляют интерес и объемом подписчиков. Но для того, чтобы получить по наследству эти подписки, необходимо дополнительное законодательное регулирование.

Мнение практика

Сам по себе аккаунт — часть социальной сети, то есть изначально страничка принадлежит администрации ресурса, говорит глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— Если пользователь — «владелец» аккаунта умирает, то добиться доступа к аккаунту будет сложно и, скорее всего, вряд ли возможно, — рассказывает эксперт о том, как дела обстоят на практике. — Но, связавшись со службой поддержки, можно будет попросить либо удалить страницу, либо заморозить. Это нужно, чтобы данный пользователь не предлагался в качестве рекомендуемых друзей другим, чтоб его аккаунт не был дискредитирован в результате взлома — бывает так, что хакеры взламывают такой аккаунт и начинают писать всем друзьям просьбы одолжить денег. Для друзей и родственников это, конечно, шок.

Завещал
хакер
Фото: Global Look Press/Annette Riedl

Если речь идет об аккаунтах, с которым связан бизнес, то в завещании нелишним будет указать логин и пароль для входа.

— Другой вопрос, будет ли новый контент интересен подписчикам, — говорит Зыков.

Борьба за виртуальное золото

Несколько отечественных блогеров столкнулись с откровенным вымогательством — их странички оказались заблокированы без объяснения причин, рассказал «Известиям» глава АППССМ Зыков.

— Переписка с иностранными соцсетями ничего не дала, администрация просто игнорировала их претензии. Потом появились непонятные люди — они предлагали за существенную сумму решить вопрос с блокировкой, — говорит Зыков. Блогеры вынуждены были принимать такие условия, так как они связаны рекламными контрактами с клиентами. Суммы, с его слов, доходили до полумиллиона рублей.

Увы, обращение в Роскомнадзор и правоохранительные органы оказались безуспешными именно из-за правовых пробелов.

— К тому же соцсети, которые фигурировали в этих историях, зарегистрированы на территории США. То есть правды добиться можно только в рамках американского правосудия — это очень долго и дорого, — говорит Зыков.

К слову, при доказывании факта хищения, чтобы подтвердить свое отношение к аккаунту, можно использовать нотариальное заверение соответствующей интернет-страницы, например с данными о владельце.

Забери фамилию, а ник оставь

Еще одна сложность в правовом регулировании цифровых активов связана с бракоразводными процессами. Один из первых громких судов из-за раздела аккаунта в Instagram начался в декабре прошлого года — супруги вели совместный аккаунт, посвященный спорту, путешествиям и здоровому образу жизни, но при разводе так и не договорились, кому он достанется. Аккаунт приносит 300 тыс. рублей дохода в месяц. Чем завершился процесс, не сообщается.

Завещал
инстаграм
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

— Какой либо устоявшейся судебной практики в отношении данного вопроса пока не сформировано, — говорит Ольга Филиппова. — Однако, представляется, что, поскольку аккаунты социальных сетей могут служить источником дохода, то по общим правилам они также могут быть признаны совместным имуществом супругов. Необходимо учитывать такую особенность, как неделимость: раздел такого имущества с выделом в натуре доли каждого из супругов невозможен. Законодательное регулирование данного вопроса в настоящее время отсутствует.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021