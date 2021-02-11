Прогресс в ребро: возрастные россияне стали в разы активнее на сайтах знакомств

Пандемия и ограничительные меры способствовали резкому росту посещаемости сайтов знакомств и покупок на них. Причем в наибольшей степени этот бум коснулся людей среднего и старшего поколения. Количество трат на такие сервисы у людей в возрасте 71–80 лет выросло в шесть раз, 61–70 лет — вдвое. Такие данные получил Московский кредитный банк (МКБ) на основе кодов трансакций. Лишившись привычного общения из-за изоляции, люди социализируются в виртуальном пространстве, преодолев свой страх перед ним. Эксперты видят в этих данных признаки серьезных общественных перемен: нынешние пенсионеры из поколения, которое впервые в СССР облачилось в мини-юбки и брюки клеш, желают жить полноценной жизнью, заводить новые социальные связи и отмечать 14 февраля День всех влюбленных.

Любви все возрасты покорны

Нет ничего удивительного в резком росте использования онлайн-сервисов в период пандемии. Причем, как выяснили в МКБ, этот процесс коснулся не только виртуальных кинотеатров и прочих развлекательных ресурсов, но и сайтов знакомств. Так, в 2020-м количество платежей (например, за продвижение анкет, возможность ставить лайки) на таких площадках выросло на 75% по сравнению с 2019-м. И уже в этом году, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го, увеличение трат на сайтах знакомств составило 44%.

Наибольший прирост обеспечили клиенты так называемого «серебряного возраста». У молодежи 18–25 лет количество покупок на сайтах знакомств выросло на 32%, у старой гвардии 71–80 лет — в шесть раз. Люди в возрасте 61–70 лет приобретали услуги на таких ресурсах в два раза чаще, 51–60 лет — в 6,7 раза.

Такой скачок можно объяснить эффектом низкой базы. В 2018 и 2019 годах клиенты 71–80 лет совершали единичные операции по покупке платных услуг на сайтах знакомств и делали это нерегулярно, рассказали «Известиям» в МКБ. Однако пандемия не только определила новый тренд, но и закрепила его. Сейчас, судя по трансакциям, эти люди стали постоянными посетителями таких ресурсов. По данным кредитной организации на середину февраля, доля людей 71–80 лет, совершающих онлайн-покупки в категории «Знакомства», составляет 2%. Среди граждан 61–70 лет этот показатель составил 3%, 51–60 лет — 15%. Самая большая доля (24%) посетителей сайтов знакомств, которые пользуются платными услугами, приходится на людей 41–50 лет.

Что касается среднего чека, то он на подобных ресурсах составляет 300–400 рублей. Самой экономной оказалась молодежь 18–25 лет, которая в продвижение своего профиля вкладывает в среднем 100 рублей. Больше всего — 500 рублей — тратят на эти цели люди 36–40 лет.

Всему вопреки

Эксперты связывают тренд с изоляцией из-за пандемии коронавируса. Люди проводили много времени дома, причем россиян старшего возраста это касалось в большей степени, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Например, в столице до сих пор действуют ограничения для этой категории граждан.

— Поскольку личное общение было затруднено, люди искали его в виртуальном пространстве. И хотя ситуация с пандемией сейчас меняется к лучшему, всё равно многие ограничения еще действуют, поэтому тенденция продолжается, — отметил эксперт.

Люди в возрасте чаще, чем молодежь, пользуются платными возможностями сервисов, поскольку не всегда разбираются, как правильно использовать сайты знакомств, полагает Денис Кусков.

По сравнению с докарантинными показателями покупательская активность «серебряных россиян» на онлайн-сервисах выросла в разы, подтвердили в исследовательском холдинге «Ромир».

— Этот процесс затронул все возрастные категории, но молодежь задолго до пандемии была знакома с развлекательными интернет-ресурсами, а для старшего поколения многое оказалось в новинку. По этой причине интерес к услугам, которые предлагали те же сайты знакомств, у возрастных пользователей оказался выше, — сказали «Известиям» в холдинге.

Большие перемены

Все поколения за время карантина изменили отношение к виртуальному миру: сейчас люди в большей степени, чем раньше, готовы осваивать и использовать электронные способы взаимодействия, констатировал основатель и координатор исследовательского центра «RuGenerations — российская школа теории поколений» Евгения Шамис.

— Мы не то чтобы перестали сопротивляться виртуальному миру. Ситуация с коронавирусом не оставила другого выхода человечеству. Одновременно изменился запрос к сайтам знакомств. Что мы ищем? Романтические отношения, партнера для создания семьи, друзей, интересных собеседников. Сайты знакомств изменились, — сказала она.

Наибольшие изменения в этом вопросе видны у людей «серебряного возраста» в поколениях беби-бумеров (бума рождаемости после Второй мировой войны) 1944–1963 годов рождения, а также у родившихся до 1943 года, поскольку их в наибольшей степени затронули ограничительные меры, указал эксперт.

— Поскольку потребность в общении не исчезла, люди пошли общаться на сайты знакомств. Интересно посмотреть, увидим ли мы среди людей этих поколений тенденцию создавать новые семьи, — отметила Евгения Шамис.

По ее мнению, дополнительно на ситуацию с сайтами знакомств влияет диалог в обществе о здоровом долголетии. Оно подразумевает социальную активность и включает готовность обрастать новыми социальными связями и вкладываться в них, сказала эксперт.

Нынешние россияне 70–80 лет — люди, чья молодость пришлась на оттепель, бум мини-юбок и первые признаки сексуальной революции в обществе. Представители этого поколения уже не пытаются соответствовать традиционному образу бабушек и дедушек. Например, сейчас по соцсетям гуляет картинка, на которой очень пожилой мужчина тянет за руку свою супругу со словами «пойдем уже». И ответ: «Prodigy играет». Несомненно, это преувеличение, поскольку поколение, которое выросло на творчестве этой группы, пока еще даже не достигло пожилого возраста.

— Пенсионеры больше не считают себя пенсионерами в прежнем понимании этого слова и хотят перезагрузки в виде устройства своей личной жизни, — пояснила психолог Инга Корягина. — Эмоционально пандемия их не тронула, так как закалили предыдущие многочисленные кризисы. Дети выросли, дома построены, пора заняться собой и своей эмоциональной жизнью. За год интернет-общение стало родным, страх технологий преодолен — почему бы не пойти на сайты знакомств?

Не попасться на приманку

Однако эксперты по кибербезопасности напоминают, что виртуальное пространство имеет свою специфику и важно не забывать о рисках, которые возникают при использовании сайтов знакомств.

— Посетители могут стать жертвой мошенников. Способов обмана довольно много. Одна из проблем — фейковые аккаунты, в которых часто используются имя, фото и данные о жертве, — предостерег замруководителя департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Антон Долгалев.

Эксперт привел такой пример: возрастному мужчине (а их на сайтах знакомств 61%) назначает свидание «девушка-приманка», которая заявляет, что хочет в театр или на концерт, забронировала билеты, и их нужно срочно выкупить. Затем присылает ссылку на поддельный сайт, благодаря которому мошенники похищают деньги или данные банковских карт. Расчет на то, что человек, который хочет понравиться, постесняется отказать в покупке билетов, пояснил Антон Долгалев. Он советует не забывать о цифровой гигиене и не распространять в Сети личную информацию, персональные данные и ценные сведения.