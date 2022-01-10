Кардиолог рассказал об опасном влиянии COVID-19 на сердце

Коронавирус может вызвать такое заболевание сердца, как миокардит, и стать причиной сердечной недостаточности. Об этом в понедельник, 10 января, рассказал доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев.

«Коронавирус может оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу. Одно из проявлений постковидного синдрома — когда у людей возникает сердечная недостаточность вследствие перенесенного миокардита (воспаление сердечной мышцы. — Ред.)», — отметил Шугушев радио Sputnik.

По его словам, состояние пациента в таком случае можно сравнить с последствиями обширного инфаркта, средняя продолжительность жизни при этом составляет пять лет.

«Сердечную недостаточность связывают по прогнозу примерно с раком легкого, то есть люди с этими диагнозами одинаковое число лет живут от выявления симптомов до летального исхода», — уточнил кардиолог.

Он рассказал, что причины, по которым заболевание COVID-19 может вызвать поражение сердечной мышцы, пока не изучены. Известно, что сердечная недостаточность после перенесенного коронавируса может возникнуть у людей разных возрастов.

Кроме того, он подчеркнул необходимость вакцинироваться, прививка может помочь избежать поражения сердечной мышцы COVID-19.

В декабре кардиолог Асият Хачирова рассказала, что коронавирус может послужить причиной изменений в работе сердечно-сосудистой системы. Она отметила, что после перенесенного COVID-19 показатель пульса может существенно превышать норму в 60–90 ударов в минуту в состоянии покоя.

По словам кардиолога, высокий пульс продолжительное время может вызвать «износ сердца».

Ранее, 29 ноября, врач-кардиолог Евгения Антипенко заверила, что для восстановления работы сердца после перенесенного COVID-19 следует наблюдать за отсутствием повышенной температуры. Она посоветовала начать восстановление здоровья с дыхательных и гимнастических упражнений.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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