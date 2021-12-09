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Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце

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Коронавирус может послужить причиной изменений в работе сердечно-сосудистой системы, заявила кардиолог Асият Хачирова. По ее словам, после перенесенного COVID-19 показатель пульса может существенно превышать норму в 60–90 ударов в минуту в состоянии покоя.

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«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом», — рассказала Асият Хачирова 9 декабря в интервью радио Sputnik.

По ее словам, если высокий пульс будет сохраняться продолжительное время, то произойдет «износ сердца».

«Нормальный пульс считается от 60 до 90 ударов сердца в минуту. Если выше, то идет повышенная нагрузка. Это можно сравнить с автомобильным мотором. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее», — объяснила Асият Хачирова.

Кардиолог отметила, что снизить «износ сердца» после коронавируса довольно просто. Для этого достаточно избегать «провокаций».

«Мы объясняем пациентам, что после болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание», — подчеркнула Асият Хачирова.

Кардиолог отметила, что предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией в тяжелой форме и снизить риск заражения можно с помощью вакцинации.

1 декабря главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов рассказал, что после того как пациент с хроническим заболеванием сердца переболел COVID-19, у него повышается риск обострений болезней сердечно-сосудистой системы.

Эксперт заверил, что подобные случаи зачастую требуют коррекции лекарственной терапии после консультации кардиолога или терапевта. По его словам, пациентам, у которых наблюдаются хронические заболевания, крайне важно пройти углубленную диспансеризацию.

Ранее, 29 ноября, врач-кардиолог Евгения Антипенко заверила, что для восстановления работы сердца после перенесенного COVID-19 следует наблюдать за отсутствием повышенной температуры. Она посоветовала начать восстановление здоровья с дыхательных и гимнастических упражнений.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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