Больное вместо: грипп берет реванш за прошлую зиму

Феномен прошлой зимы, когда заболеваемость гриппом была необычайно низкой, в этом году не повторится, заявили «Известиям» в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи . По словам специалистов, в том сезоне вирус гриппа фактически был вытеснен COVID-19. А в этом году заболеваемость вернулась на допандемийный уровень. Из-за быстрого распространения гриппа и ОРВИ в некоторых регионах школьников переводят на удаленку. Еще одна особенность этого сезона — в раннем начале активности вируса гриппа. По данным Роспотребнадзора, эпидпорог уже сейчас превышен в 54 регионах.

Взял свое

В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ . Особенность этого сезона — в раннем приходе вируса гриппа , сообщила «Известиям» заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева. По словам специалиста, прошлая зима была нетипичной в части заболеваемости гриппом — в течение всего сезона фиксировали лишь единичные случаи.



— Сейчас заболеваемость вернулась к допандемийному уровню . Всегда в декабре мы наблюдали начало активности вируса гриппа. Особенность этого эпидсезона в том, что грипп стал активен чуть раньше, чем обычно. Традиционно подъем заболеваемость ОРВИ и гриппом происходит к Новому году, январские праздники прерывают этот процесс. Затем, когда школьники возвращаются с каникул, идет повторный рост. На пиковые значения мы обычно выходим к концу февраля — началу марта. Пока сложно сказать, как по итогам сезона скажется пандемия COVID-19 на заболеваемости гриппом, но пока что вирус гриппа проявляет себя достаточно активно, — отметила Елена Бурцева.

В 2020 году коронавирусная инфекция, по-видимому, вытеснила из циркуляции вирус гриппа , считает она. Такая ситуация наблюдалась не только в России, но и по всему миру. Отчасти это произошло благодаря введению противоэпидемических мер и более активной диагностике любых респираторных инфекций. К тому же в России традиционно прививаются от гриппа до 60–70% населения. Этот год не будет исключением, полагает эксперт.

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По данным Роспотребнадзора, в этом сезоне вакцинацию от гриппа в России прошли более 59,46 млн человек, что составляет 40,7% от численности населения страны.

« По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации . Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать» , — сообщали в Роспотребнадзоре 7 декабря.

Сразу две

По данным научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева, за неделю с 22 по 28 ноября уровень заболеваемости был выше еженедельного эпидемического порога на 36,3%. За этот период у 483 пациентов из 5 тыс. больных ОРВИ был выявлен грипп.

— SARS-CoV-2 в 2020-м сильно конкурировал с вирусом гриппа и другими респираторными патогенами. А в этом году грипп, что называется, берет свое. Такое поведение вируса не аномально, мы наблюдали схожую картину в 2009 году, когда в ряде регионов мира была эпидемия свиного гриппа . Вирус гриппа адаптируется к другим вирусам, распространяющимся в популяции. Поэтому сейчас мы можем наблюдать обычную для гриппа сезонную активность, — считает Елена Бурцева.

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Учитывая то, что совместно с гриппом в России продолжается эпидемия коронавируса, эксперты Роспотребнадзора указали на возможность заболевания обеими инфекциями сразу.

«Грипп в сочетании с COVID-19 (микст-инфекция) крайне затрудняет правильную постановку диагноза и назначение адекватного лечения , — сказано на сайте ведомства. — В таких случаях вакцинация помогает избежать самых неблагоприятных исходов в случае заражения человека сразу двумя инфекциями».

Дело в том, что у гриппа, ОРВИ и COVID-19 схожая симптоматика, поэтому их бывает сложно отличить друг от друга, отметил председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

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— Чтобы люди болели двумя инфекциями сразу, я не могу припомнить. Однако бывают случаи, когда после неадекватной терапии при COVID-19 иммунитет больного настолько ослаблен, что он хватает и другие инфекции. Но чаще это относится к бактериальным и грибковым заражениям, а не к вирусным, — подчеркнул он.

По домам

Гриппом и ОРВИ сейчас в целом по стране преимущественно болеют взрослые и подростки , отметили в Роспотребнадзоре. Тем не менее в некоторых субъектах больше половины случаев заражения приходится на детей . Так, в Санкт-Петербурге за прошлую неделю суммарно было зарегистрировано 83 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Из них более 53 тыс. больных — дети . Об этом ранее сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия на пресс-конференции.

В связи с ростом числа болеющих гриппом и ОРВИ среди детей в регионе перевели часть школьников и дошкольников на дистанционный режим обучения . Всего на удаленку отправили 21 группу детсадовцев и 551 класс. А в Оренбурге с 9 декабря переводят на удаленное обучение вообще все школы . Такое решение накануне принял муниципальный штаб по предупреждению распространения COVID-19 по предписанию регионального Роспотребнадзора.

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Традиционно острыми респираторными инфекциями дети болеют в несколько раз чаще, чем взрослые, отметила Елена Бурцева. Однако утверждать, что заболеваемость гриппом особенно интенсивно растет среди детей, нельзя, поскольку ведется только общая по гриппу и ОРВИ статистика.