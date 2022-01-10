Близко к сердцу: ожирение назвали причиной лонг-ковида

Коронавирус может активно размножаться в жировой ткани человека, провоцируя повышенный уровень воспаления и приводя к цитокиновому шторму , сообщил коллектив зарубежных ученых. Они исследовали образцы тканей людей с большим избыточным весом, умерших от COVID-19, и нашли вирус как в подкожной жировой ткани, так и висцеральной, окружающей внутренние органы. Причем этой ткани может быть много даже у внешне стройных людей, а избавиться от нее довольно проблематично. Из висцерального жира вирусу проще проникнуть к жизненно важным органам, в частности, к сердцу. Возможно, жировая ткань служит резервуаром для патогена, и он размножается там, приводя к так называемому лонг-ковиду, когда симптомы сохраняются длительное время, считают эксперты.

Тяжелое воспаление

Известно, что ожирение способствует неблагоприятному исходу при заражении COVID-19. Существуют разные обоснования этого явления, причем ожирение представляет собой фактор риска даже у молодых людей и детей, у которых нет других сопутствующих заболеваний.

Коллектив ученых из США, Германии и Швейцарии предположил, что коронавирус «обитает» в жировой ткани человека, и инфекция вызывает ее воспаление . Проведенные ранее эксперименты «в пробирке» показали: SARS-CoV-2 может инфицировать адипоциты — основной тип клеток, из которых состоит жировая ткань . Это не уникальное свойство коронавируса. Например, вирус гриппа А заражает адипоциты, аденовирус 36, цитомегаловирус человека внедряется в жировые стромальные клетки.

Близко к сердцу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для проведения своего эксперимента авторы работы собрали жировую ткань от неболевших COVID-19 людей с большим лишним весом, а также получили ее образцы от пациентов с ожирением, умерших от коронавируса. У второй группы SARS-CoV-2 был обнаружен в легких, почках и сердце, а также в висцеральной (окружающей внутренние органы, в частности, сердце) и подкожной жировой клетчатке. Самым высоким содержанием вируса отличились легкие, но на втором месте оказалась жировая ткань.

«Наши результаты ясно показывают наличие SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки в первой линии обороны иммунной системы, защищающие организм от патогенов. — «Известия») и адипоцитах из нескольких жировых депо с сопутствующим увеличением воспалительного профиля», — сообщил коллектив под руководством Трейси Л. Маклафлин из Стэнфордского университета (США).

Заражение SARS-CoV-2 жировых клеток привело к повышению активности медиаторов воспаления — веществ, которые, по сути, управляют этим процессом . Предполагаемый механизм развития тяжелого течения заболевания таков. В жировой ткани накапливается большое количество вируса. Организм активно вырабатывает особые клетки, вызывающие цитокиновый шторм. Поэтому активное или длительное размножение SARS-CoV-2 и воспаление могут возникать у людей с ожирением и способствовать тяжелому течению заболевания . Более того, учитывая, что многие внутренние органы человека окружены жировой тканью, они находятся в зоне особого риска. РНК и белки SARS-CoV-2 обнаруживают во многих тканях, включая легкие, мозг, кишечник и поджелудочную железу. Их может поражать фиброз (когда поврежденная функциональная ткань органа заменяется соединительной), нарушение работы клеток, проблемы с сосудами.

Близко к сердцу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

« Целенаправленное подавление воспаления в жировой ткани может улучшить результаты у пациентов с COVID-19 . Препараты, уменьшающие воспаление жировой ткани у людей с ожирением, должны быть дополнительно изучены у субъектов COVID-19», — заключили авторы работы.

Проблема глубоко внутри

Неожиданной особенностью SARS-CoV-2 при ожирении стала способность этого вируса довольно быстро распространяться из пораженных органов в окружающую их жировую клетчатку , отметила заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Татьяна Демидова.

— Как следствие, пациент болеет более тяжело, у него повреждаются жизненно важные органы . Такие люди могут дольше оставаться носителями и распространителями вируса, нуждаются в более длительном пребывании в стационаре и самоизоляции, — сказала эксперт.

Однако опасность развития тяжелого течения COVID-19 может подстерегать людей не только с большим видимым избыточным весом, но и при так называемом абдоминальном ожирении . Так называют накопление жировой ткани вокруг и внутри органов.

— Абдоминальное ожирение диагностируется даже тогда, когда индекс массы тела чуть выше нормы, но окружность талии (то есть отложение жира в брюшной полости) будет выше нормы, — пояснила «Известиям» врач-эндокринолог, врач-диетолог первой категории «СМ-Клиники» Оксана Михалева. — Если окружность талии у мужчин более 94 см, а у женщин более 80 см, это и называется абдоминальным ожирением.

Опасность такого типа ожирения в случае заражения COVID-19 объясняется несколькими патологическими механизмами.

— У людей с абдоминальным ожирением вентиляция легких нарушена, что приводит к более частому развитию тяжелой дыхательной недостаточности при возникновении пневмонии, — рассказала Оксана Михалева. — Кроме того, для абдоминального ожирения характерна дислипидемия — накопление «плохих» фракций холестерина, которые способствуют появлению свободных радикалов, повреждающих легочную ткань. Воспалительные процессы у таких пациентов протекают тяжелее.

По словам специалиста, есть научные исследования, указывающие, что при абдоминальном ожирении синтезируются определенные биологически активные вещества, которые усиливают цитокиновый шторм в ткани легких.

Близко к сердцу Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Избавиться от висцеральной жировой ткани гораздо сложнее, чем от подкожной, — рассказал врач-диетолог, профессор Алексей Ковальков. — Для этого нужен комплекс процедур — физические нагрузки, особый массаж, гормональная терапия.

Возможно, у людей с большим избыточным весом лонг-ковид может быть вызван тем, что SARS-CoV-2 находится в жировой ткани , считает заведующий лабораторией НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

— Не исключено, что коронавирус скрывается там от иммунитета , однако утверждать такое пока нельзя. Следует учесть, что авторы работы исследовали ткань умерших от ковида людей. Скорее всего, у них был сильный иммунодефицит, вследствие чего вирус распространился по организму. Для подтверждения этой теории необходимо исследовать жировую ткань живых людей, зараженных COVID-19, — сказал эксперт.

В дальнейшем авторы работы считают необходимым изучить механизмы входа SARS-CoV-2 в жировые клетки. Если самый известный сейчас путь вируса заключается во внедрении в рецептор ACE2, способ его заражения жировых клеток пока точно не описан.