 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о рекордных за последние 80 лет сугробах
Мир
В ФРГ пригрозили Telegram крупными штрафами в случае несоблюдения законов
Мир
В Алма-Ате военные начали усиленное патрулирование улиц
Мир
Рябков призвал НАТО возвращаться к границам 1997 года
Общество
Сильный снегопад начался в московском регионе
Мир
США не ждут скорых прорывов от переговоров с РФ по безопасности
Мир
Президент Казахстана сменил двух заместителей главы комитета нацбезопасности
Мир
МИД РФ зарегистрировал 1600 заявок россиян на вылет из Казахстана
Экономика
В России изменились региональные тарифы ОСАГО
Мир
В США заявили о намерении продолжить поставки вооружения Украине
/

Близко к сердцу: ожирение назвали причиной лонг-ковида

Почему в группе риска находятся даже люди без видимого лишнего веса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Близко к сердцу: ожирение назвали причиной лонг-ковида
2022-01-08 22:41:48">
2022-01-08 22:41:48
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирус может активно размножаться в жировой ткани человека, провоцируя повышенный уровень воспаления и приводя к цитокиновому шторму, сообщил коллектив зарубежных ученых. Они исследовали образцы тканей людей с большим избыточным весом, умерших от COVID-19, и нашли вирус как в подкожной жировой ткани, так и висцеральной, окружающей внутренние органы. Причем этой ткани может быть много даже у внешне стройных людей, а избавиться от нее довольно проблематично. Из висцерального жира вирусу проще проникнуть к жизненно важным органам, в частности, к сердцу. Возможно, жировая ткань служит резервуаром для патогена, и он размножается там, приводя к так называемому лонг-ковиду, когда симптомы сохраняются длительное время, считают эксперты.

Тяжелое воспаление

Известно, что ожирение способствует неблагоприятному исходу при заражении COVID-19. Существуют разные обоснования этого явления, причем ожирение представляет собой фактор риска даже у молодых людей и детей, у которых нет других сопутствующих заболеваний.

Коллектив ученых из США, Германии и Швейцарии предположил, что коронавирус «обитает» в жировой ткани человека, и инфекция вызывает ее воспаление. Проведенные ранее эксперименты «в пробирке» показали: SARS-CoV-2 может инфицировать адипоциты — основной тип клеток, из которых состоит жировая ткань. Это не уникальное свойство коронавируса. Например, вирус гриппа А заражает адипоциты, аденовирус 36, цитомегаловирус человека внедряется в жировые стромальные клетки.

Близко к сердцу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Долгий ковид: российские эксперты рассказали, как помочь переболевшим
Как работает программа медицинской реабилитации после коронавируса

Для проведения своего эксперимента авторы работы собрали жировую ткань от неболевших COVID-19 людей с большим лишним весом, а также получили ее образцы от пациентов с ожирением, умерших от коронавируса. У второй группы SARS-CoV-2 был обнаружен в легких, почках и сердце, а также в висцеральной (окружающей внутренние органы, в частности, сердце) и подкожной жировой клетчатке. Самым высоким содержанием вируса отличились легкие, но на втором месте оказалась жировая ткань.

«Наши результаты ясно показывают наличие SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки в первой линии обороны иммунной системы, защищающие организм от патогенов. — «Известия») и адипоцитах из нескольких жировых депо с сопутствующим увеличением воспалительного профиля», — сообщил коллектив под руководством Трейси Л. Маклафлин из Стэнфордского университета (США).

Заражение SARS-CoV-2 жировых клеток привело к повышению активности медиаторов воспаления — веществ, которые, по сути, управляют этим процессом. Предполагаемый механизм развития тяжелого течения заболевания таков. В жировой ткани накапливается большое количество вируса. Организм активно вырабатывает особые клетки, вызывающие цитокиновый шторм. Поэтому активное или длительное размножение SARS-CoV-2 и воспаление могут возникать у людей с ожирением и способствовать тяжелому течению заболевания. Более того, учитывая, что многие внутренние органы человека окружены жировой тканью, они находятся в зоне особого риска. РНК и белки SARS-CoV-2 обнаруживают во многих тканях, включая легкие, мозг, кишечник и поджелудочную железу. Их может поражать фиброз (когда поврежденная функциональная ткань органа заменяется соединительной), нарушение работы клеток, проблемы с сосудами.

Близко к сердцу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Целенаправленное подавление воспаления в жировой ткани может улучшить результаты у пациентов с COVID-19. Препараты, уменьшающие воспаление жировой ткани у людей с ожирением, должны быть дополнительно изучены у субъектов COVID-19», — заключили авторы работы.

Дело сердечное: смертность от COVID-19 предскажут по пульсу
Какое значение показателя повышает риск летального исхода

Проблема глубоко внутри

Неожиданной особенностью SARS-CoV-2 при ожирении стала способность этого вируса довольно быстро распространяться из пораженных органов в окружающую их жировую клетчатку, отметила заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Татьяна Демидова.

Как следствие, пациент болеет более тяжело, у него повреждаются жизненно важные органы. Такие люди могут дольше оставаться носителями и распространителями вируса, нуждаются в более длительном пребывании в стационаре и самоизоляции, — сказала эксперт.

Однако опасность развития тяжелого течения COVID-19 может подстерегать людей не только с большим видимым избыточным весом, но и при так называемом абдоминальном ожирении. Так называют накопление жировой ткани вокруг и внутри органов.

Близко к сердцу
Фото: Depositphotos/sasun.buxdaryan@mail.ru
ЗОЖ во спасение: ожирение и курение ускоряют развитие СОVID-19
В этот же список факторов риска исследователи внесли и загрязнение окружающей среды

— Абдоминальное ожирение диагностируется даже тогда, когда индекс массы тела чуть выше нормы, но окружность талии (то есть отложение жира в брюшной полости) будет выше нормы, — пояснила «Известиям» врач-эндокринолог, врач-диетолог первой категории «СМ-Клиники» Оксана Михалева. — Если окружность талии у мужчин более 94 см, а у женщин более 80 см, это и называется абдоминальным ожирением.

Опасность такого типа ожирения в случае заражения COVID-19 объясняется несколькими патологическими механизмами.

— У людей с абдоминальным ожирением вентиляция легких нарушена, что приводит к более частому развитию тяжелой дыхательной недостаточности при возникновении пневмонии, — рассказала Оксана Михалева. — Кроме того, для абдоминального ожирения характерна дислипидемия — накопление «плохих» фракций холестерина, которые способствуют появлению свободных радикалов, повреждающих легочную ткань. Воспалительные процессы у таких пациентов протекают тяжелее.

По словам специалиста, есть научные исследования, указывающие, что при абдоминальном ожирении синтезируются определенные биологически активные вещества, которые усиливают цитокиновый шторм в ткани легких.

Близко к сердцу
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Тонкости ожирения: желающие похудеть столкнулись с потерей мышц
Все больше россиянок страдают саркопенией

— Избавиться от висцеральной жировой ткани гораздо сложнее, чем от подкожной, — рассказал врач-диетолог, профессор Алексей Ковальков. — Для этого нужен комплекс процедур — физические нагрузки, особый массаж, гормональная терапия.

Возможно, у людей с большим избыточным весом лонг-ковид может быть вызван тем, что SARS-CoV-2 находится в жировой ткани, считает заведующий лабораторией НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Не исключено, что коронавирус скрывается там от иммунитета, однако утверждать такое пока нельзя. Следует учесть, что авторы работы исследовали ткань умерших от ковида людей. Скорее всего, у них был сильный иммунодефицит, вследствие чего вирус распространился по организму. Для подтверждения этой теории необходимо исследовать жировую ткань живых людей, зараженных COVID-19, — сказал эксперт.

В дальнейшем авторы работы считают необходимым изучить механизмы входа SARS-CoV-2 в жировые клетки. Если самый известный сейчас путь вируса заключается во внедрении в рецептор ACE2, способ его заражения жировых клеток пока точно не описан.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021