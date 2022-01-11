Центр им. Гамалеи спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в РФ в январе

Подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце января — начале февраля. Об этом 11 января сообщил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «Омикрон», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Однако Логунов отметил, что летальность у «Омикрона» ниже в 4-17 раз, чем у предыдущих вариантов вируса.

«Негативные моменты — это то, что штамм распространяется очень быстро, быстрее, чем все предыдущие штаммы, которые мы наблюдали. Позитивная часть — количество госпитализаций среди заболевших снижено и снижено почти в три раза, по разным цифрам от 2,5 до трех раз. Это в ЮАР или Англии <…> Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь также снижена в 4-17 раз», — сказал ученый.

Логунов заявил, что считает ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца не самым оптимальным вариантом даже на фоне распространения «Омикрона».

«Вакцинация каждые три месяца или буст через три месяца, мне кажется, это не самый оптимальный вариант», — сказал он.

10 января специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро сообщил о сложной ситуации с заболеванием в следующие три месяца из-за вспышки штамма «Омикрон».

Он добавил, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Кроме того, Набарро выразил беспокойство насчет того, что если службы здравоохранения Западной Европы справляются с увеличением числа заболевших, то медучреждения в других странах уже перегружены.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Ранее в этот день Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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